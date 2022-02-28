Toschak yoğun bakımda! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü John Benjamin Toshack, Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı. 72 yaşındaki hoca, Barselona'daki bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.

BİELSA GÖNDERİLDİ

İngiltere Premier Lig ekibi Leeds, teknik direktör Marcelo Bielsa'nın görevine son verildiğini duyurdu. Tottenham'a 4-0 Leeds United, 23 puanla ligde 16. sırada yer alıyor.

ÇEKYA'DAN PROTESTO

Çekya Futbol Federasyonu, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Rusya ile eşleşmeleri durumunda milli takımın sahaya çıkmak istemediğini duyurdu.

KADINLAR DERBİSİ KANARYA'NIN

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı Zenatha Coleman ve Kennya Cordner'ın golleriyle 2-1 yendi. Beşiktaş'ın tek sayısını Zeynep Kerimoğlu kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 27 yapıp ikinci sıraya yükselirken, lider Beşiktaş'ın 10 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Karşılaşmanın 49. dakikasında Beşiktaş kalecisi Fatma Şahin kırmızı kartla oyun dışında kaldı... Sarı-Lacivertli taraftarların bulunduğu tribüne stat dışından yabancı maddeler atıldı. Derbiyi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de takip etti.

BATSHUAYİ KARAVELİ İLE COŞTU

Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, eski teknik direktör Sergen Yalçın döneminde çıktığı 11 maçta 4 kez gol sevinci yaşayabildi. Söz konusu dönemde görev aldığı Medipol Başakşehir maçında penaltıdan fileleri havalandıran Batshuayi, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında 2 ve Fraport TAV Antalyaspor maçında 1 gol buldu. Belçikalı yıldız, Önder Karaveli döneminde çıktığı 11 maçta ise 7 kez gol sevinci yaşadı.

KARTAL'DA DURMAK YASAK!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor ile Çarşamba günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kartal'da Mert, N'Koudou ve Pjanic, takımdan ayrı çalıştı...

A.GÜCÜ DADAŞ'I YIKTI

TFF 1. lig'de Ankaragücü deplasmanda Erzurumspor'u 1-0 yenerek Süper Lig yolunda büyük bir adım attı... Ankaragücü'ne 3 puanı getiren golü 21. dakikada Yusuf Abdioğlu attı. Bu sonucun ardından lider MKE Ankaragücü puanını 55'e yükseltirken, BB Erzurumspor ise 44 puanda kaldı. İlk yarıdaki maçı Erzurumspor 2-1 kazanmıştı.

FENERBAHÇE MORAL ARIYOR

Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, bugün Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 20.00'de start alacak maçı Mete Kalkavan yönetecek. Fenerbahçe'de bu karşılaşma öncesinde Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve ağrıları artan Mesut Özil forma giymeyecek.

MESUT ÖZİL AYRI ÇALIŞTI

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlandı. İsmail Kartal yönetimindeki taktik çalışma yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Ağrıları süren Mesut Özil takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanın ardından takım Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

TARAFTARIN GÖZÜ NWAKAEME'DE

Süper Lig'de bu sezon 9 gol 9 asistlik performansa imza atan Nwakaeme ile sözleşme uzatma görüşmelerinin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun oyuncunun temsilcisi ile son detayları görüşmek için bir araya geleceği ve bu sürecin ardından transferin sonuçlandırılabileceği ifade edildi. Bordo-mavili taraftarlar Nwakaeme ile sözleşme uzatılmasının şampiyonluk mücadelesinde kendilerini ekstra mutlu edeceğini dile getiriyor.

MİLLİLER, YUNANİSTAN KARŞISINDA RÖVANŞTA

2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda yer alan Erkek Basketbol Takımı 4. maçında bugün Yunanistan'ı konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele NTV'den naklen yayımlanacak. 12 Dev Adam cuma günü deplasmanda oynanan karşılaşmada rakibine 72-71 yenilmişti.

TURKCELL'DEN BİR SPONSORLUK DAHA

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ile Turkcell arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında, yaz ve kış oyunları organizasyonlarının ana sponsorunun Turkcell olduğu belirtildi. Açıklamada yaz ve kış sporları organizasyonlarının, spor, müzik ve eğlenceyle festival havasında gerçekleşeceği kaydedildi.

RUSYA'DA ULUSLARARASI MAÇ OYNANMAYACAK!

Ukrayna'yı işgali sonrası birçok yaptırımla karşılaşan Rusya'ya bir şok da FIFA'dan geldi. FIFA, Rusya topraklarında uluslararası maç oynannmaması kararı aldı. Rusya'nın ev sahipliğindeki maçlar tarafsız sahada seyircisiz olarak yapılacak. Ayrıca Rusya Milli Takımı'nın adı 'Rus Futbol Birliği' olarak anılacak, ülkenin bayrağı ve marşı kullanılamayacak.

LİG KUPASI'NIN SAHİBİ PENALTILARLA LİVERPOOL

İngiltere Lig Kupası 2021-2022 sezonu finalinde Chelsea'ye penaltılarda 11-10 üstünlük sağlayan Liverpool, kupanın sahibi oldu. Normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz sona eren karşılaşma penaltılara gitti. Liverpool ise penaltılarla rakibini mağlup etmeyi başararak kupanın sahibi oldu. Kırmızılar maç sonu büyük sevinç yaşadı.

GİRESUN 3 GOL ATTI 3 PUAN ALDI

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren iki takımın maçında Giresunspor evinde Göztepe'yi 3-1 yenerek 6 hafta sonda kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti Umut Nayır, Perez ve Muhammed Gümüşmaya getirdi.

ALTAY'DAN ÇOK KRİTİK GALİBİYET

Düşme hattında yer alan Altay nefesleri kesen maçta Gaziantep'i 3-2 mağlup ederek çok kritik bir galibiyet aldı. İzmir temsilcisi Thaciano, Doğan Erdoğan (k.k.) ve Poko'nun golleriyle galibiyete uzanmayı başardı.

ALANYA KONYA'YI DAĞITTI

Farioli'nin gelişi sonrası önemli bir çıkış yakalayan Alanyaspor, lider Trabzonspor'un takipçisi Konyaspor'u 5-1 yendi ve haftanın en flaş skorlarından birisine imza attı. Ev sahibi ekip 11. dakikada Abdülkerim'in golüyle yenik duruma düşse de Candieas, Umut Güneş, Famara Diedhou (pen.), Novais ve Oğuz Aydın'ın golleriyle farklı kazandı. Konyaspor'da 66. dakikada Eray Birniçan direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

HATAY'DAN MALATYA'YA FARKLI TARİFE

Üst sıraları zorlamak isteyen Atakaş Hatayspor ligin dibinde yer alan Yeni Malatyaspor'a sahasında acımadı: 5-2. Ev sahibi ekibi farklı galibiyete taşıyan golleri Ayoub El Kaabi (3), Yassine Benzia ve Saint Louis kaydetti.