Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı şifresiz izlenebilecek mi? Muhtemel 11'ler kimler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son iki maçı galibiyetle tamamlayan Fenerbahçe, Kasımpaşa takımı ile Süper Lig tarihinde bugün 38. kez karşılaşacak. İşte maça dair detaylar...
KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig 27. Hafta karşılaşması Kasımpaşa Fenerbahçe maçı 28 Şubat Pazartesi (bugün) oynanacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadında oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği Kasımpaşa Fenerbahçe maçı beIN Sport ekranlarından canlı izlenecek.
MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Spajic, Eren, Doğucan, Fall, Aabid, Hajradinovic, Ben Ouannes, Umut
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Szalai, Çağtay, Ozan, Crespo, Osayi-Samuel, Arda, Rossi, Serdar Dursun