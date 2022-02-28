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    • Spor
    • 28.02.2022 09:28
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    • 28.02.2022 09:31
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    Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı şifresiz izlenebilecek mi? Muhtemel 11’ler…

    Spor severler tarafından sabahın erken saatlerinden itibaren Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile mücadele edecek ve sari lacivertliler merakla maç hakkındaki bilgileri araştırmaya başladı. İnternet üzerinden canlı olarak takip etmek isteyenler şifreli mi yoksa şifresiz mi olduğunu öğrenmek istiyor. Peki Kasımpaşa Fenerbahçe maçı şifresiz izlenebilecek mi? Kasımpaşa Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri kimler?

    takvim.com.tr
    Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı şifresiz izlenebilecek mi? Muhtemel 11'ler kimler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son iki maçı galibiyetle tamamlayan Fenerbahçe, Kasımpaşa takımı ile Süper Lig tarihinde bugün 38. kez karşılaşacak. İşte maça dair detaylar...

    KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

    Süper Lig 27. Hafta karşılaşması Kasımpaşa Fenerbahçe maçı 28 Şubat Pazartesi (bugün) oynanacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadında oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği Kasımpaşa Fenerbahçe maçı beIN Sport ekranlarından canlı izlenecek.

    MUHTEMEL 11'LER

    Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Spajic, Eren, Doğucan, Fall, Aabid, Hajradinovic, Ben Ouannes, Umut

    Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Szalai, Çağtay, Ozan, Crespo, Osayi-Samuel, Arda, Rossi, Serdar Dursun

        EN FARKLI SKORLAR

        İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti.

        2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 33 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.

        Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1 galip ayrılmıştı.

        Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.
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        Haberler Spor Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı şifresiz izlenebilecek mi? Muhtemel 11’ler…
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