Fenerbahçe'ye 2. Arda Güler geliyor: İsak Vural kadroya katıldı

Son dönemde Arda Güler'in gösterdiği performansın ardından tüm gözler Fenerbahçe altyapısına çevrilmişti. Sarı-lacivertliler çok konuşulan bir yeteneği daha kadrosuna kattı.

Daha önce Barcelona ve Benfica altyapılarında forma giyen 14 yaşındaki orta saha oyuncusu İsak Vural, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Küçük yaşına rağmen yeteneğiyle adından söz ettiren İsak Vural, bir süre Barcelona altyapısında antrenmanlara çıkmış, ancak Vural ailesine ikamet imkanı sağlanamadığı için bu transfer gerçekleşmemişti.

Barcelona'nın ardından Benfica ile anlaşan İsak Vural, Portekiz ekibinden ayrılarak, taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye imza attı. İsak Vural'ın babası Türk, annesi ise Norveçli. İsak Vural 12 yaşındayken, Barcelona tarafından altyapıya alındı; ancak UEFA yabancı ülkelerden gelen küçük yaştaki çocukları ailelerinin İspanya'da ikâmetini sağlamadan transfer ettiği için Katalan kulübüne soruşturma başlattı.

Ajansspor'un edindiği bilgiye göre soruşturma sonucunda Barcelona, transfer yasağı cezası aldı.