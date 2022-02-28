Fenerbahçe'de hayalet gibiydi Hatayspor'da coştu! Yassine Benzia'dan üst düzey performans

Ali Koç'un başkanlık koltuğundaki ilk sezonu olan 2018-19 sezonu Fenerbahçe adına çok büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Sarı-Lacivertliler uzun süre düşme hattında kaldıktan sonra ligi 7. sırada tamamlayabilmişti.
2018-19 sezonu sadece saha sonuçlarıyla değil transferler açısından da büyük bir hüsran olmuştu. Sportif direktörlük görevine getirilen Damien Comolli'nin flaş hamlelerinden biri olan Yassine Benzia geldiği dönemde çok büyük ses getirmişti.
Ancak Cezayirli yıldızın performansı büyük bir hayal kırıklığı yaratımıştı. Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıkan Benzia gol atamazken sadece 2 asistlik katkı verebilmişti.