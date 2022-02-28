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    • Spor
    • 28.02.2022 11:27
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    • 28.02.2022 11:27
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    Fenerbahçe'de hayalet gibiydi Hatayspor'da coştu! Yassine Benzia'dan üst düzey performans

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Ali Koç'un başkanlığının ilk döneminde Fenerbahçe'ye transfer edilen Yassine Benzia, sarı-lacivertlilerdeki performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı. Devre arasında Hatayspor kadrosuna dahil olan Cezayirli isim 3 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergilerken, ligde ses getirdi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fener’de hayalet gibiydi Hatay’da coştu

    Ali Koç'un başkanlık koltuğundaki ilk sezonu olan 2018-19 sezonu Fenerbahçe adına çok büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Sarı-Lacivertliler uzun süre düşme hattında kaldıktan sonra ligi 7. sırada tamamlayabilmişti.



    2018-19 sezonu sadece saha sonuçlarıyla değil transferler açısından da büyük bir hüsran olmuştu. Sportif direktörlük görevine getirilen Damien Comolli'nin flaş hamlelerinden biri olan Yassine Benzia geldiği dönemde çok büyük ses getirmişti.



    Ancak Cezayirli yıldızın performansı büyük bir hayal kırıklığı yaratımıştı. Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıkan Benzia gol atamazken sadece 2 asistlik katkı verebilmişti.



        Fenerbahçe sonrası Olympiakos ve Dijon maceraları yaşayan Benzia devre arasında sürpriz bir şekilde Hatayspor'a transfer oldu. 27 yaşındaki futbolcu performansıyla kısa sürede Süper Lig'de ses getirmeye başladı.



        Fenerbahçe'de 20 maçta gol bulamayan Benzia, Hatayspor formasıyla çıktığı 3. karşılaşmada Yeni Malatyaspor ağlarına frikikten harika bir gol bıraktı. 3 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyan yıldız oyuncu, sergilediği futbolla da büyük alkış topladı.

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