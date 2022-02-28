Cimbom'un teknik patronu Domenec Torrent, galibiyeti yorumladı: Her geçen gün gelişiyoruz

G.Saray'ın teknik direktörü Domenec Torrent, 4-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından karşılaşmayı yorumladı. Torrent şunları kaydetti: Çok sayıda pozisyon yakaladık. Güzel bir futbol oynadığımızı ve kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum"

ROTASYON POZİTİF ETKİ YAPTI

"Rotasyonun oyuna pozitif etkileri olduğunu düşünüyorum. Benim de normalde yaptığım şey bu. Yapılan değişiklikler de maça olumlu yanısıdı. İyi bir sonuç aldık"

DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK

"Maçı daha yüksek farkla bitirebileceğimize inanıyordum. Sonuçtan dolayı memnunuz. Taraftar bu seneki sonuçlardan memnun değildi. Onları memnun ettik"

İÇ SAHADAKİ İLK GALİBİYET

Öte yandan Torrent, G.Saray'ın başında iç sahadaki ilk galibiyetini aldı. Aslan Torrent'le içeride diğer 3 maçın 2'sini kaybetmiş, birinde berabere kalmıştı.