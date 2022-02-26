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    • Spor
    • 26.02.2022 19:07
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    • 26.02.2022 19:09
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    Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme’den duygulandıran paylaşım! 83 yaşındaki Halit Aygün...

    Trabzonspor, Kayserispor’u 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir engeli daha aştı. Galibiyet golü ise Nijeryalı yıldız Nwakaeme'den geldi. Nwakaeme'nin golünden sonra tribünlerde ağlayan bir taraftarın görüntüsü dikkat çekti. 83 yaşındaki Halit Aygün, kasket, kravat ve takım elbisesiyle geldiği maçtan sonra cebinden çıkardığı mendille gözyaşlarını sildi. Nwakaeme'den yaşananlar sonrası duygusal bir paylaşım geldi.

    Onur Koçhan
    Özel haber
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Nwakaeme’den duygulandıran mesaj

    Trabzonspor, Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir engeli daha aştı. Galibiyet golü ise Nijeryalı yıldızdan geldi.

    Bordo-Mavililer'in galibiyet golünden sonra tribünlerde ağlayan bir taraftarın görüntüsü dikkat çekti.

    83 YAŞINDAKİ TARAFTAR GÖZYAŞLARINI SİLDİ
    83 yaşındaki Halit Aygün, kasket, kravat ve takım elbisesiyle geldiği maçtan sonra cebinden çıkardığı mendille gözyaşlarını sildi.

    Bu görüntüler kısa süre içinde paylaşım rekorları kırdı... Trabzonspor taraftarı bu görüntü sonrasında duygusal mesajlar paylaştı.

    Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme sosyal medya hesabından Halit Aygün ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

    Nwakaeme instagram hikayesinde fanatik taraftarı Trabzon'daki ilk maça davet etti. Ona sarılıp formasını hediye edeceğini belirtti. Nijeryalı yıldız bu mesajıyla Trabzonspor taraftarlarını bir kez daha mest etti…

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    Haberler Spor Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme’den duygulandıran paylaşım! 83 yaşındaki Halit Aygün...
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