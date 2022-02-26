Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme’den duygulandıran paylaşım! 83 yaşındaki Halit Aygün...

Trabzonspor, Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir engeli daha aştı. Galibiyet golü ise Nijeryalı yıldızdan geldi.

Bordo-Mavililer'in galibiyet golünden sonra tribünlerde ağlayan bir taraftarın görüntüsü dikkat çekti.

83 YAŞINDAKİ TARAFTAR GÖZYAŞLARINI SİLDİ

83 yaşındaki Halit Aygün, kasket, kravat ve takım elbisesiyle geldiği maçtan sonra cebinden çıkardığı mendille gözyaşlarını sildi.

Bu görüntüler kısa süre içinde paylaşım rekorları kırdı... Trabzonspor taraftarı bu görüntü sonrasında duygusal mesajlar paylaştı.

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme sosyal medya hesabından Halit Aygün ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Nwakaeme instagram hikayesinde fanatik taraftarı Trabzon'daki ilk maça davet etti. Ona sarılıp formasını hediye edeceğini belirtti. Nijeryalı yıldız bu mesajıyla Trabzonspor taraftarlarını bir kez daha mest etti…