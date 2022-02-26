Milli yıldızımız Enes Ünal, İspanya'yı sallıyor: Attığı gollerle Benzema'nın ensesinde

- Spor
- 26.02.2022 21:07
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- 26.02.2022 21:32
Enes, gol krallığı yarışında Vinicius Junior, Juanmi ve Raul De Tommas ile birlikte ikinci sırayı paylaşıyor.
Enes'in yükselen form grafiği İspanya'da da gündem olmaya devam ediyor. İspanyol gazeteci Sam Leveridge, takipçilerine, "Enes Ünal Messi'den iyi mi?" diye sordu. Bu tweetine cevap yağdı.
2022 yılındaki performansı ile adından sıkça söz ettiren Enes Ünal'ın A Milli Takımımız'ın Portekiz ile 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off'unda oynayacağı maçın kadrosuna çağrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.