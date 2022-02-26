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    • Spor
    • 26.02.2022 21:07
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    • 26.02.2022 21:32
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    Milli yıldızımız Enes Ünal, İspanya'yı sallıyor: Attığı gollerle Benzema'nın ensesinde

    Milli yıldızımız Enes Ünal attığı gollerle İspanya'yı adeta sallıyor. Getafe'de oynayan Enes Ünal'ın attığı gollerle takımına Alaves karşısında 1 puanı kazandırırken herkesin de yeniden beğenisini kazandı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Enes Ünal, İspanya’yı sallıyor

    İspanya 1. Ligi ekiplerinden Getafe forması giyen Enes Ünal, takımının Alaves ile oynadığı maçta iki gol birden attı. Ligdeki gol sayısını 13'e çıkaran Enes'in performansı İspanya'da gündeme oturdu.

    Milli futbolcumuz Enes Ünal, İspanya'yı kasıp kavuruyor… La Liga'da Getafe'nin Alaves ile 2-2 berabere kaldığı maçta takımının iki golüne de imza atan Enes, mükemmel performansını devam ettirdi.

    Alaves karşısında attığı gollerle La Liga'daki gol sayısını 13'e çıkaran Enes Ünal, böylelikle gol krallığı yarışında 18 gollü Benzema'nın ardından ikinci sıraya yerleşti.

        Enes, gol krallığı yarışında Vinicius Junior, Juanmi ve Raul De Tommas ile birlikte ikinci sırayı paylaşıyor.

        Enes'in yükselen form grafiği İspanya'da da gündem olmaya devam ediyor. İspanyol gazeteci Sam Leveridge, takipçilerine, "Enes Ünal Messi'den iyi mi?" diye sordu. Bu tweetine cevap yağdı.

        2022 yılındaki performansı ile adından sıkça söz ettiren Enes Ünal'ın A Milli Takımımız'ın Portekiz ile 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off'unda oynayacağı maçın kadrosuna çağrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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