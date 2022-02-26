Cimbom, Avrupa Ligi'nde en zor kurayı çekti! Sarı-Kırmızılılar, İspanyol devi Barcelona ile eşleşti

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları İsviçre'nin Nyon şehrinde çekildi. Sarı-Kırmızılılar muhtemel rakipleri için en zorlu takım olan Barcelona ile eşleşti. İspanyol kulübüyle ilk maçını 10 Mart tarihinde İspanya'da yapacak olan Cimbom, rövanş karşılaşmasını ise 17 Mart'ta İstanbul'da oynayacak.
BÜYÜK YÜKSELİŞTE
Katalan kulübü son yıllarda eski gücünden uzak bir görüntü çizse de özellikle Xavi'nin teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından önemli bir çıkış yakaladı. Avrupa Ligi son 16 turunda Napoli'yi 1-1 ve 4-2'lik skorlarla saf dışı bırakan Barcelona'nın ara transferde yaptığı Ferran Torres, Aubameyang ve Adam Traore hamleleri takıma büyük güç kattı. Lionel Messi döneminde hiçbir Türk takımıyla eşleşmeyen İspanyol devi 2001 yılından sonra ilk kez kez İstanbul'a gelecek.
BU KEZ RAKİPLER
Galatasaray'da teknik direktör Torrent, devre arasında kiralanan kaleci Inaki Pena ve kaptan Arda eski takımlarında karşı mücadele edecek. İki takım tarihinde 8 kez karşı karşıya geldi. Sarı- Kırmızılılar güçlü rakibini 1994 yılında mağlup etmeyi başarırken, 2 beraberlik ve 5 de mağlubiyet yaşadı. Galatasaray ve Barcelona son olarak 2002- 2003 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmiş, Katalan ekibi İstanbul'da 2-0,
Nou Camp'ta ise 3-1 kazanmıştı.