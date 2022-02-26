Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Cimbom, Avrupa Ligi'nde en zor kurayı çekti! Sarı-Kırmızılılar, İspanyol devi Barcelona ile eşleşti

    Grubunu lider bitirerek direkt son 16’ya yükselen G.Saray, Nyon’daki kurada Barcelona’yı çekti. Cimbom ilk maçını 10 Mart’ta İspanya’da, rövanşı ise 17 Mart’ta İstanbul’da oynayacak.

    Eyvah! Barcelona

    UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları İsviçre'nin Nyon şehrinde çekildi. Sarı-Kırmızılılar muhtemel rakipleri için en zorlu takım olan Barcelona ile eşleşti. İspanyol kulübüyle ilk maçını 10 Mart tarihinde İspanya'da yapacak olan Cimbom, rövanş karşılaşmasını ise 17 Mart'ta İstanbul'da oynayacak.



    BÜYÜK YÜKSELİŞTE
    Katalan kulübü son yıllarda eski gücünden uzak bir görüntü çizse de özellikle Xavi'nin teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından önemli bir çıkış yakaladı. Avrupa Ligi son 16 turunda Napoli'yi 1-1 ve 4-2'lik skorlarla saf dışı bırakan Barcelona'nın ara transferde yaptığı Ferran Torres, Aubameyang ve Adam Traore hamleleri takıma büyük güç kattı. Lionel Messi döneminde hiçbir Türk takımıyla eşleşmeyen İspanyol devi 2001 yılından sonra ilk kez kez İstanbul'a gelecek.



    BU KEZ RAKİPLER
    Galatasaray'da teknik direktör Torrent, devre arasında kiralanan kaleci Inaki Pena ve kaptan Arda eski takımlarında karşı mücadele edecek. İki takım tarihinde 8 kez karşı karşıya geldi. Sarı- Kırmızılılar güçlü rakibini 1994 yılında mağlup etmeyi başarırken, 2 beraberlik ve 5 de mağlubiyet yaşadı. Galatasaray ve Barcelona son olarak 2002- 2003 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmiş, Katalan ekibi İstanbul'da 2-0,
    Nou Camp'ta ise 3-1 kazanmıştı.



        BARCELONA'DA BÜYÜK SEVİNÇ!
        G.Saray ile eşleşen Barcelona'da büyük sevinç yaşandı. Türkçe twitter hesabından atılan mesajda, "Sonundaaaaaa" ifadesi kullanıldı ve 21 yıl sonra bir Türk takımıyla eşleşilmesine vurgu yapıldı.



        SEÇENEKLER ARASINDA EN KÖTÜSÜ!
        Uzun yıllar Barcelona'da görev yapan Domenec Torrent, Galatasaray'ın başında eski takımına karşı mücadele edecek. Zorlu eşleşmeyi değerlendiren İspanyol hoca, " Seçenekler arasından en kötüsü olduğunu söyleyebiliriz. Son aylarda inanılmaz gelişme gösteren ve formda bir takıma karşı oynayacağız. Ben de geçmişimde Barcelona'da çalıştım. Onun dışında taraftarı olduğumuz bir takım. Bizim için çok özel bir maç olacak ama elimizde ne varsa kendimizi savunacağız" şeklinde konuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Balat altyapısına köklü çözüm
        Haberler Spor Cimbom, Avrupa Ligi'nde en zor kurayı çekti! Sarı-Kırmızılılar, İspanyol devi Barcelona ile eşleşti
            SON DAKİKA