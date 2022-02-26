Cimbom, Avrupa Ligi'nde en zor kurayı çekti! Sarı-Kırmızılılar, İspanyol devi Barcelona ile eşleşti





SEÇENEKLER ARASINDA EN KÖTÜSÜ!

Uzun yıllar Barcelona'da görev yapan Domenec Torrent, Galatasaray'ın başında eski takımına karşı mücadele edecek. Zorlu eşleşmeyi değerlendiren İspanyol hoca, " Seçenekler arasından en kötüsü olduğunu söyleyebiliriz. Son aylarda inanılmaz gelişme gösteren ve formda bir takıma karşı oynayacağız. Ben de geçmişimde Barcelona'da çalıştım. Onun dışında taraftarı olduğumuz bir takım. Bizim için çok özel bir maç olacak ama elimizde ne varsa kendimizi savunacağız" şeklinde konuştu.





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