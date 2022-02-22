Hatay maçından ilk kez forma giyen 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp açıklamalarda bulundu





PAZARTESİ AÇIKLANIYOR

TFF, yeni yayın ihalesini perşembe günü taraflarla yeniden görüşecek. Karar, pazartesi günü açıklanacak. Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yeni yayıncısı için gerçekleşen ihale sürecinin yakın zamanda tamamlanması beklenirken, Riva'da yapılan ihale komisyonu toplantısından net bir sonuç çıkmadı. İhaleye teklif veren firmalar değerlendirilirken, tekliflerin düşük kalması sebebiyle ek süre verilmesi kararlaştırıldı. Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak olan bir sonraki toplantıda detaylar bir kez daha konuşulacak ve 28 Şubat Pazartesi günü, ihale sonucu neticelendirilecek. Yayın ihalesinde bir diğer alternatif ise Süper Lig TV olarak duruyor. Bir şirket tarafından ortaya atılan bu teklifle, yayın konusunda kulüplerin de ortaklıklarının olduğu bir modelin hayata geçebileceği belirtiliyor.