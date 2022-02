Hatay maçından ilk kez forma giyen 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp açıklamalarda bulundu

CAN PAZARLIĞI SEZON SONUNDA

Beşiktaş yönetimi, Schalke'den kiraladığı Can Bozdoğan'ın bonservis pazarlıklarında frene bastı. Gurbetçi futbolcunun son dönemde performansının düşüşe geçmesi nedeniyle sezon sonunda durum değerlendirmesi yapılacağı öğrenildi. Can 17 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti.