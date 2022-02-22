Hatay maçından ilk kez forma giyen 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp açıklamalarda bulundu

Hatay maçında ilk kez forma giyen genç sol bek Çağtay Kurukalıp maçta ilk 11'de oynayacağını İsmail Kartal'ın Slavia Prag maçı sonrası yaptığı basın toplantısı sonrası tahmin ettiğini söyledi. Çağtay Kurukalıp, "Hafta başında İsmail hoca sinyali vermişti. Biliyordum aslında biraz. İsmail hocama çok teşekkür ediyorum. Maçtan önce çok heyecanlıydım. Sahaya çıktığımda o heyecanı yendim. Fenerbahçe taraftarın karşısında forma giymek hayalimdi. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Elimizden geleni yaptık, inşallah devamı gelir. İlk maçımda her şeyimi vermek zorundaydım. Ben de her şeyimi verdim. Bu formaya layık olabildiysem ne mutluyum" ifadelerini kullandı.
ALTAY GÜVEN VERİYOR
Altay 2 lig maçında yaptığı 9 kurtarışla yüzdesini 66'dan 71'e yükseltti. Altay Bayındır iki maçta yaptığı 9 kurtarışıyla F.Bahçe'nin ayakta kalmasını, galibiyetle sahadan ayrılmasında önemli rol oynadı. Altay Bayındır sakatlık öncesinde yüzde 66 kurtarış yüzdesiyle oynuyordu. Başarılı kaleci son iki maçta kurtarış yüzdesini yüzde 71'e çıkardı.
KİLOLU HALİ DAHA İYİYDİ
9 kilo veren Ozan Tufan'ın performansı taraftarı hayal kırıklığına uğrattı. 93 kiloyla İngiltere'ye giden Ozan Tufan, 84 kilo olarak İstanbul'a geri döndü. Süper Lig'de 3 maçta ortalama 35 dakika sahada kalan Ozan Tufan toplam 3 şut çekebilirken kaleyi tutturamadı. Maç başında 27,7 kez topla buluşan tecrübeli futbolcu, sadece 1 anahtar pas atabilirken 3 kez başarılı dripling yapabildi.