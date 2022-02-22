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    Hatay maçından ilk kez forma giyen 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp açıklamalarda bulundu

    19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp, “İsmail hocanın açıklamaları sonrası Hatay maçında oynayacağımı tahmin etmiştim. Sahada her şeyimi verdim” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 22 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    11’de oynayacağımı hissetmiştim

    Hatay maçında ilk kez forma giyen genç sol bek Çağtay Kurukalıp maçta ilk 11'de oynayacağını İsmail Kartal'ın Slavia Prag maçı sonrası yaptığı basın toplantısı sonrası tahmin ettiğini söyledi. Çağtay Kurukalıp, "Hafta başında İsmail hoca sinyali vermişti. Biliyordum aslında biraz. İsmail hocama çok teşekkür ediyorum. Maçtan önce çok heyecanlıydım. Sahaya çıktığımda o heyecanı yendim. Fenerbahçe taraftarın karşısında forma giymek hayalimdi. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Elimizden geleni yaptık, inşallah devamı gelir. İlk maçımda her şeyimi vermek zorundaydım. Ben de her şeyimi verdim. Bu formaya layık olabildiysem ne mutluyum" ifadelerini kullandı.



    ALTAY GÜVEN VERİYOR
    Altay 2 lig maçında yaptığı 9 kurtarışla yüzdesini 66'dan 71'e yükseltti. Altay Bayındır iki maçta yaptığı 9 kurtarışıyla F.Bahçe'nin ayakta kalmasını, galibiyetle sahadan ayrılmasında önemli rol oynadı. Altay Bayındır sakatlık öncesinde yüzde 66 kurtarış yüzdesiyle oynuyordu. Başarılı kaleci son iki maçta kurtarış yüzdesini yüzde 71'e çıkardı.



    KİLOLU HALİ DAHA İYİYDİ
    9 kilo veren Ozan Tufan'ın performansı taraftarı hayal kırıklığına uğrattı. 93 kiloyla İngiltere'ye giden Ozan Tufan, 84 kilo olarak İstanbul'a geri döndü. Süper Lig'de 3 maçta ortalama 35 dakika sahada kalan Ozan Tufan toplam 3 şut çekebilirken kaleyi tutturamadı. Maç başında 27,7 kez topla buluşan tecrübeli futbolcu, sadece 1 anahtar pas atabilirken 3 kez başarılı dripling yapabildi.

        KİM MİN JAE SLAVİA'YA ZOR
        Adalesınden sakatlık yaşayan Kim Min Jae'nin perşembe günü Slavia Prag ile oynanacak rövanş maçında forma giymesinin zor olduğu belirtildi. Güney Koreli stoperin tedavisine devam edilirken oynatılması durumunda ciddi risk oluşturabileceği kaydedildi. Rövanşta savunmanın göbeğinde Szalai ile Serdar'ın oynaması bekleniyor.



        FENERBAHÇE'DE MESUT VE İRFAN TAKIMLA ÇALIŞTI
        Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi son 32 turu rövanş maçında perşembe günü deplasmanda Slavia Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sakatlıkları geçen İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil takımla birlikte çalışmalara başlarken, Filip Novak, Luiz Gustavo ve Kim Min Jae'nin tedavilerine devam edildi. Hatay maçının 11'inde yer alan oyuncular rejenerasyon ile yetindiler. Hazırlıklar bugün de devam edecek.



        YAPARSIN KURTARIRSIN SEN!
        Trabzonspor'un Alanyaspor'u farklı mağlup ettiği maçta kaleci Uğurcan Çakır penaltıyı kurtardı. Uğurcan'ın eşi Kübra Çakır sosyal medya hesabından penaltı çekilirken yaptığı paylaşımda, "Kurtarırsın sen yaparsın sen" mesajı attı. Uğurcan penaltıyı kurtarınca havalara uçtu.



            NWAKAEME MÜJDEYİ VERDİ
            Trabzonspor ile bu hafta içerisinde sözleşme uzatma görüşmelerini sonuçlandırması beklenen Nwakaeme, Alanya dönüşü kendisine bu konuyu soran taraftarlara, "Sorun yok, her şey yolunda" dedi. Yıldız oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.



            SİVAS'TA İLK 11'E GERİ DÖNECEK
            Cezası nedeniyle Altay maçında takımdaki yerini alamayan Michy Batshuayi'nin yokluğu fazlasıyla hissedilmişti. Belçikalı forvetin yerine forma giyen Güven Yalçın performansıyla hayal kırıklığı yaratırken, Batshuayi'nin Sivasspor deplasmanında yeniden 11'deki yerini alması bekleniyor. Son dönemde oynadığı futbolla eleştiri oklarının hedefi olan yıldız futbolcunun olmadığı maçlarda takımın hücumda daha büyük problemler yaşaması dikkatlerden kaçmıyor.



            CAN PAZARLIĞI SEZON SONUNDA
            Beşiktaş yönetimi, Schalke'den kiraladığı Can Bozdoğan'ın bonservis pazarlıklarında frene bastı. Gurbetçi futbolcunun son dönemde performansının düşüşe geçmesi nedeniyle sezon sonunda durum değerlendirmesi yapılacağı öğrenildi. Can 17 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti.



                BULGARİSTAN'DA KAPI SKANDALI!
                Sofya derbisinde dili 3 kez boğazına kaçan Petkov ambulans kapısı açılamadığı için 11 dakika sedyede bekletildi. Bulgaristan Ligi'nde Slavia Sofya ve CSKA Sofya arasında oynanan derbide ilginç bir olay yaşandı. Slavia'nın kalecisi 45 yaşındaki kalecisi Georgi Petkov ile CSKA'nın forvet oyuncusu Caicedo çok kötü bir şekilde çarpıştı. dili üç kez boğazına kaçan Petkov için sahaya önce sedye, ardından da ambulans çağrıldı. Ancak tedavinin tam 11 dakika sürmesi ve Petkov'un bir türlü ambulansa bindirilmemesi dikkatleri çekti. Yetkililer ambulansın arka kapısı sıkıştığı için Petkov sedye üzerinde 11 dakika beklemek zorunda kaldığını belirtti. Tecrübeli kalecinin durumunun iyi olduğu açıklandı.



                KENAN'IN 1 YILLIK HASRETİ
                Sezonun hayal kırıklığı olan Kenan Karaman kulüp düzeyinde tam 1 yıldır ligde gol bulamayor. Milli futbolcu son olarak 13 Şubat 2021'de Düsseldorf formasıyla Resenburg önünde gol bulmuştu.



                MANİSA 10 KİŞİYLE GÜLDÜ!
                Spor Toto 1. Lig'de Manisa FK evinde Ümraniyespor'u 2-1 yendi. Ege ekibi geriye düştüğü maçta Marvin Gakpa ve Muhammet Taha'nın golleriyle kazandı.



                    PAZARTESİ AÇIKLANIYOR
                    TFF, yeni yayın ihalesini perşembe günü taraflarla yeniden görüşecek. Karar, pazartesi günü açıklanacak. Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yeni yayıncısı için gerçekleşen ihale sürecinin yakın zamanda tamamlanması beklenirken, Riva'da yapılan ihale komisyonu toplantısından net bir sonuç çıkmadı. İhaleye teklif veren firmalar değerlendirilirken, tekliflerin düşük kalması sebebiyle ek süre verilmesi kararlaştırıldı. Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak olan bir sonraki toplantıda detaylar bir kez daha konuşulacak ve 28 Şubat Pazartesi günü, ihale sonucu neticelendirilecek. Yayın ihalesinde bir diğer alternatif ise Süper Lig TV olarak duruyor. Bir şirket tarafından ortaya atılan bu teklifle, yayın konusunda kulüplerin de ortaklıklarının olduğu bir modelin hayata geçebileceği belirtiliyor.



                    JACK WİLSHERE'NİN YENİ DURAĞI AARHUS
                    Bir dönem adı sık sık Süper Lig kulüpleriyle anılan Jack Wilshere yeni takımını buldu. Tecrübeli oyuncu Aarhus ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Jack Wilshere'in yeni kulübündeki yıllık ücreti de belli oldu. İngiliz futbolcu yıllık 300 bin euro'ya imza attı. Ayrıca İngiliz oyuncunun sözleşmesinde bir yıllık opsiyon bulunuyor.

                    BAŞAKŞEHİR'İN KONUĞU KONYASPOR
                    Süper Lig'in 21. haftasından ertelenen Medipol Başakşehir- İttifak Holding Konyaspor maçı bugün yapılacak. Ligde 15 Ocak'ta yapılması planlanan ancak İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen karşılaşma, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

                    KESİN KARAR SEZON SONU
                    Fenerbahçe'nin açıkladığı faliyet raporu sonrasında kafalar karışmıştı. Uruguaylı kanat Diego Rossi Fenerbahçe ile ilk yılı kiralık, diğer 3 yılı zorunlu satın alma opsiyonsuz 4 yıllık sözleşme imzaladı. Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe için zorunlu satın alma opsiyonunun söz konusu değil. Sarı-Lacivertli kulüp isterse Rossi'nin sözleşmesinden çıkabilecek. Bu arada Brezilya kulübü Flamengo'nun Rossi'yi istediği de gelen haberler arasında.

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                    Türkiye Finans’tan yeni katılma hesabı
                    Haberler Spor Hatay maçından ilk kez forma giyen 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp açıklamalarda bulundu
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