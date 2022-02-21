Trabzonspor Alanya'yı devirdi... Şampiyonluk şarkıları söyledi





41 KERE MAŞALLAH

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Süper Lig'de kalesine gelen4 1 şutun 36'sını kurtardı... Alanya'da penaltı çıkardı. Yine muhtşeem oynadı.

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Alanya karşısında yine muhteşem oynadı. Bordo- Mavililer'in yıldız file bekçisi maçın ikinci yarısında penaltı kurtardı... Uğurcan Çakır, Süper Lig'de kalesine gelen son 41 şutun 36'sını kurtardı. Maçtan sonra konuşan Uğurcan, "4-0 gibi bir skor yaptık, iyi bir futbolla kazandık. Herkesi kutluyorum, Alanyaspor çok iyi hocası olan bir takım, ama Abdullah hoca ne yapmamız gerektiğini bize çok iyi anlattı. Rakibin pas opsiyonunu kapatarak golü bulduk. İyi bir takıma kazanmak çok önemliydi, inşallah şampiyonlukla bitiririz" diye konuştu.