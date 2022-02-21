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    Trabzonspor Alanya'yı devirdi... Şampiyonluk şarkıları söyledi

    Bordo-Mavililer maça fırtına gibi başladı... Nwakaeme (2), Cornelius ve Dorukhan ile adeta alev aldı...İlk yarıda 4 farkı yakalayan Trabzonspor, Abdullah Avcı ile kalan 12 haftada zafere çok yaklaştı.

    Kupa geliyor kupa

    Trabzon Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok sağlam bir adım daha attı. Bordo-Mavililer maça çok hızlı başladı. Henüz 5. dakikada Nijeryalı yıldızı Nwakaeme sahneye çıktı ve Bordo-Mavililer'i öne geçiren golü attı. 15'te Bakasetas'ın frikiği direkten döndü.



    CORNELİUS GOLLERDE BAŞROLDE
    26'da Cornelius'un kafası kaleci Marafona'dan döndü. Dönen topu Nwakaeme tamamladı: 2-0. Trabzonspor iki farktan sonra temposunu daha da artırdı. 36'da Cornelius ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla tabelayı 3-0 yaptı... Akdeniz'de fırtına dinmedi...



    UĞURCAN PENALTI KURTARDI
    39'da Dorukhan kafasını çalıştırdı ve Trabzon 4-0'ı yakaladı... 65'te Ahmet Can ceza sahası içinde Candeias'ı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Uğurcan kurtardı. Fırtına maçı kazandı.



        41 KERE MAŞALLAH
        Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Süper Lig'de kalesine gelen4 1 şutun 36'sını kurtardı... Alanya'da penaltı çıkardı. Yine muhtşeem oynadı.
        Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Alanya karşısında yine muhteşem oynadı. Bordo- Mavililer'in yıldız file bekçisi maçın ikinci yarısında penaltı kurtardı... Uğurcan Çakır, Süper Lig'de kalesine gelen son 41 şutun 36'sını kurtardı. Maçtan sonra konuşan Uğurcan, "4-0 gibi bir skor yaptık, iyi bir futbolla kazandık. Herkesi kutluyorum, Alanyaspor çok iyi hocası olan bir takım, ama Abdullah hoca ne yapmamız gerektiğini bize çok iyi anlattı. Rakibin pas opsiyonunu kapatarak golü bulduk. İyi bir takıma kazanmak çok önemliydi, inşallah şampiyonlukla bitiririz" diye konuştu.



        DEPLASMANLAR 10'DAN SORULUR
        Bu sezon deplasmanda oynadığı 13 Süper Lig maçının 10'unu kazanan Trabzonspor, dış sahada en yüksek galibiyet yüzdesi yakaladığı sezonu geçiriyor... Bordo- Mavililer, bu süreçte sadece 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Karadeniz Fırtınası, kendisine ters gelen Alanyaspor'u mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.



        FAROZ'DA ŞAMPİYONLUK SİNYALLERİ!
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Faroz Mahallesi'nde şampiyonyuk hazırlıklarına trafik ısıklarından başladı. Krımzı ışıkta "'O sene", sarı ışıkta "Bu sene" yazısı yazarken yeşil ışığa kupa resmi kondu. Uygulama tüm Trabzon'a yayılacak.

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        Haberler Spor Trabzonspor Alanya'yı devirdi... Şampiyonluk şarkıları söyledi
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