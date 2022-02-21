Düşme hattında çok kritik bir karşılaşma! Galatasaray Göztepe deplasmanında

G.Saray için final gibi bir maç... Sarı-Kırmızılılar bugün renkdaşı Göztepe ile deplasmanda zorlu bir mücadeleye girecek... 25 hafta sonunda topladığı 29 puanla 15. sırada yer alan Cimbom, bir sıra altta yer alan Göztepe ile hayatta kalma maçına çıkacak. İzmir ekibi maçı kazanırsa Aslan'ı geçiyor. G.Saray maç sonunda 16. sıraya gerileyebilir.
ELMAS VE TORRENT İÇİN ZORLU 90 DAKİKA
Bugün Galatasaraylı taraftarların gözü kulağı bu maçta olacak... Başkan seçildiğinden beri alınan sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan başkan Burak Elmas için de zorlu bir maç olacak. Aynı şekilde henüz G.Saray ile galibiyet sevinci yaşayamayan teknik direktör Domenec Torrent'in kaderini belirleyecek bir maç olacak.
SON 14 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET ALABİLDİ
G.Saray Süper Lig'de son 14 maçın sadece birini kazanabildi. Sarı-kırmızılılar, 12. haftada başlayan süreçte 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde 21 gol gördü. Aslan, ligde son 6 maçında ise 4 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrılırken, galibiyet elde edemedi.