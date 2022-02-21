Düşme hattında çok kritik bir karşılaşma! Galatasaray Göztepe deplasmanında





ELMAS VE TORRENT İÇİN ZORLU 90 DAKİKA

Bugün Galatasaraylı taraftarların gözü kulağı bu maçta olacak... Başkan seçildiğinden beri alınan sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan başkan Burak Elmas için de zorlu bir maç olacak. Aynı şekilde henüz G.Saray ile galibiyet sevinci yaşayamayan teknik direktör Domenec Torrent'in kaderini belirleyecek bir maç olacak.