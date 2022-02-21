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    Anadolu Efes, Fenerbahçe’yi yıktı! Türkiye Kupası'nı 12. kez kazandı

    Bursa’daki finalde Fenerbahçe’ye maç boyu üstünlük kuran Anadolu Efes, karşılaşmayı 14 sayı farkla galip bitirdi ve kupayı kazandı. Lacivert-Beyazlılar’da Micic attığı 23 sayıyıla yıldızlaştı...

    Anadolu Efes

    Basketbol Türkiye Kupası 12. kez Anadolu Efes'in... Bitci Basketbol Türkiye Kupası'nın finalinde Anadolu Efes, Bursa'da oynanan maçta Fenerbahçe Beko'yu 86-72 yenerek, şampiyon oldu. Başa baş geçen ilk çeyreği Anadolu Efes 16-14 önde kapatmayı başardı. İkinci çeyrekte Pleiss'i hem pota altında hem de dış atışlarda iyi kullanan Anadolu Efes, 14-0'lık seri yakalayarak, farkı bir anda çift hanelere taşıdı: 14-25. Lacivert-Beyazlılar, devreyi de 41-27 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte açılan farkla beraber oyun kontrolünü eline alan rakibine Fenerbahçe Beko, Booker, Starks ve Guduric ile karşılık vermeye çalışsa da Micic ve Larkin gibi kozlarını iyi kullanan Anadolu Efes, bu çeyrekte de iyi oyunu sürdürdü ve final periyotuna skor avantajıyla girdi: 49- 62. Son çeyrekte de rakibine şans tanımayan Lacivert-Beyazlılar, 14 sayı farkla maçı kazandı ve kupanın sahibi oldu. Anadolu Efes'te Micic 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Pleiss ise 20 sayıyla galibiyette önemli bir rol oynadı.

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    Haberler Spor Anadolu Efes, Fenerbahçe’yi yıktı! Türkiye Kupası'nı 12. kez kazandı
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