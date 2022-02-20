Galatasaray ölüm kalım hattında! Göztepe maçını kazanamazsa küme hattında yerini alacak

G.Saray için Süper Lig'in son 13 haftası zor geçecek gibi... Düşme hattının hemen üzerinde yer alan Sarı-Kırmızılılar bugün alt sıralardaki rakibi Göztepe ile karşılaşacak. Antalyaspor bugün Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek Galatasaray'ın üzerine çıktı. Göztepe bugün evinde Aslan'ı mağlup ederse rakibini 1 puanla geçecek. 17. sıradaki Giresunspor ile Galatasaray arasındaki 3 puanlık fark devam edecek. Cimbom'un kalan maçları da oldukça zor... Sarı-Krımızılılar Göztepe maçından sonra Rizespor'u evinde ağırlayacak. Sonrasında Konya deplasmanına gidecek. Aslan kalan maçlarında Beşiktaş, Gaziantep, Karagümrük, F.Bahçe, Y.Malatya, Altay, Sivas, Başakşehir, A.Demir ve Antalya ile karşılaşacak.
EMRE ÜÇÜNE DE BEDEL!
Bu sezon 3 hoca ile çalışan Fenerbahçe 25 maçta 11 kez sahadagna lip ayrıldı. Emre Belözoğlu ise Başakşehir ile 17 maç sonunda11 galibiyete ulaştı. Fenerbahçe, Süper Lig'de 25 maçta 11 galibiyet alırken lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışına havlu attı. Oysa Başkan Ali Koç'un beğenmeyip yolladığı Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başında 17 maçta 11 galibiyet almayı başardı. Sarı-Lacivertli ekipte Pereira 17 maçta 8 kez kazanırken, Zeki Göle 3 maçta 1 kez, İsmail Kartal da 5 maçta 2 kez galibiyet alabildi. Fenerbahçe'nin geçen sezon yola devam etmeme kararı aldığı Emre Belözoğlu 3 teknik adamı tek başına yakalamayı başardı.
F.BAHÇE TAKTİK ÇALIŞTI
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı 1.5 saatlik antrenmanla tamamladı. İsmail Kartal yönetimindeki idman taktik ağırlıklı gerçekleşti.