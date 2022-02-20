Galatasaray ölüm kalım hattında! Göztepe maçını kazanamazsa küme hattında yerini alacak





AVCI'DAN UYARILAR!&NBSP;

Trabzon Teknik Direktörü Abdullah Avcı oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Hedefimize bir adım daha yaklaşmak için Alanya maçını kazanmalıyız. Alanyaspor ligin istikrarlı futbol oynayan takımlarından. 90 dakika dikkatli olmalıyız" diye konuştu.



TRABZON'UN ZORLU SINAVI

Süper Lig lideri Trabzonspor bugün deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Zorlu maç saat 16.00'da başlayacak



HAMSİK ÜLKESİNE GİTTİ!

Trabzonspor'da uzun zamandır sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olarak çalışan Marek Hamsik'in sol arka alt adalesindeki ağrılar geçmeyince Alanyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Yıldız oyuncu teknik direktör Abdullah Avcı'nın izniyle ülkesi Slovakya'ya gitti. Hamsik yarın Trabzon'da olacak.



GÜNEŞ: BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞMEM OLMADI

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başına geçeceğine dair ortaya atılan iddialarla ilgili konuştu. Güneş, ""Beşiktaş konusunda herhangi bir ilgiliyle hiçbir görüşmem olmadı. Önder hoca, Beşiktaş'ta işini severek yapıyor." dedi.



ASLAN RAKAMLARA GÜVENİYOR!

Kritik Göztepe maçı öncesi istatistikler, Galatasaray'ı galibiyet için umutlandırıyor. İzmir ekibinin lig tarihinde en çok yenildiği ve en çok gol yediği takım Galatasaray. Cimbom ayrıca rakibine karşı son 17 maçın 15'ini kazanıp büyük üstünlük kurdu. Galatasaray geçen sezon deplasmanda oynanan maçta rakibini Kerem'in 3 golüyle 3-1 mağlup etmişti.



KAYSERİSPOR SERİYE BAĞLADI

Kayserispor evinde GZT Giresunspor'u 2-1 yendi. Sarı-Kırmızılılar sahasında üst üste 5. galibiyetini aldı. Kayserispor'a 3 puanı getiren golleri Gavranovic ve Mert Çetin kaydetti.



FENER EVİNDE MORAL ARIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün 19.00'da Hatay'ı konuk ediyor. Maçta Yasin Kol düdük çalacak. Fenerbahçe, evindeki bu maçı kazanarak Slavia Prag rövanşı öncesi moral bulmayı hedefliyor.



SADİKU İLE YOLLAR AYRILDI

Kasımpaşa, Kosovalı orta saha oyuncusu Loret Sadiku ile yollarını ayırdı. 6 yıldır Kasımpaşa'da olan Kosovalı futbolcu bu sezon ise 11 maçta görev aldı ve 1 kez rakip fileleri havalandırdı



FATİH KURUCUK'A İNDİRİM YOK

TFF Tahkim Kurulu, Hatayspor futbolcu Fatih Kurucuk'a verilen 4 maç men ve 26 bin TL para cezasını onadı. Başvurunun reddinin oy birliği ile alındığı da açıklamada yer aldı.



KARTAL UZATMADA GÜLDÜ

ING Basketbol Süper Ligi'nde dün oynanan maçta Beşiktaş Icrypex, Frutti Extra Bursaspor'u uzatmada 86-80 yendi. Maçın normal süresi 75-75 sonuçlandı.



HAMZA HAMZAOĞLU İLE YOLLAR AYRILDI

Önceki gün sahasında Başakşehir'e 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'da eleştiri oklarının hedefindeki teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı. Tecrübeli hoca, "Beraber oturup konuştuk. Karşılıklı bir karar verdik ve yolları ayırdık. Rize camisına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN