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    Galatasaray ölüm kalım hattında! Göztepe maçını kazanamazsa küme hattında yerini alacak

    Antalya dün Malatya’yı yenerek G.Saray’ın üzerine çıktı. Aslan bugün 27 puanlı Göztepe ile karşılaşıyor. İşte sizler için derlediğimiz 20 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Cimbom ateş çemberinde!

    G.Saray için Süper Lig'in son 13 haftası zor geçecek gibi... Düşme hattının hemen üzerinde yer alan Sarı-Kırmızılılar bugün alt sıralardaki rakibi Göztepe ile karşılaşacak. Antalyaspor bugün Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek Galatasaray'ın üzerine çıktı. Göztepe bugün evinde Aslan'ı mağlup ederse rakibini 1 puanla geçecek. 17. sıradaki Giresunspor ile Galatasaray arasındaki 3 puanlık fark devam edecek. Cimbom'un kalan maçları da oldukça zor... Sarı-Krımızılılar Göztepe maçından sonra Rizespor'u evinde ağırlayacak. Sonrasında Konya deplasmanına gidecek. Aslan kalan maçlarında Beşiktaş, Gaziantep, Karagümrük, F.Bahçe, Y.Malatya, Altay, Sivas, Başakşehir, A.Demir ve Antalya ile karşılaşacak.



    EMRE ÜÇÜNE DE BEDEL!
    Bu sezon 3 hoca ile çalışan Fenerbahçe 25 maçta 11 kez sahadagna lip ayrıldı. Emre Belözoğlu ise Başakşehir ile 17 maç sonunda11 galibiyete ulaştı. Fenerbahçe, Süper Lig'de 25 maçta 11 galibiyet alırken lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışına havlu attı. Oysa Başkan Ali Koç'un beğenmeyip yolladığı Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başında 17 maçta 11 galibiyet almayı başardı. Sarı-Lacivertli ekipte Pereira 17 maçta 8 kez kazanırken, Zeki Göle 3 maçta 1 kez, İsmail Kartal da 5 maçta 2 kez galibiyet alabildi. Fenerbahçe'nin geçen sezon yola devam etmeme kararı aldığı Emre Belözoğlu 3 teknik adamı tek başına yakalamayı başardı.



    F.BAHÇE TAKTİK ÇALIŞTI
    Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı 1.5 saatlik antrenmanla tamamladı. İsmail Kartal yönetimindeki idman taktik ağırlıklı gerçekleşti.



        BOLU EVİNDE HATA YAPMADI
        1. Lig'in 26. haftasında Beypiliç Boluspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi. Boluspor'a 3 puan getiren golleri 45'te Kasongo, 76'da Gökhan Karadeniz (pen) ve 90'da Berk Yıldız (pen) attı. Gençlerbirliği'nin tek sayısı 90'da Barış Alıcı'dan geldi.



        TORRENT'TEN OMAR SÜRPRİZİ
        İspanyol hoca, fiziki eksikleri olmasına rağmen Omar'ı 11'de düşünüyor. Cimbom sezonun en kritik sınavlarından biri olan Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Henüz 11'i belirlemeyen teknik direktör Torrent'in Omar Elabdellaoui sürprizine hazırlandığı öğrenildi. Boey'in performansından memnun olmayan tecrübeli hocanın, fiziki eksiklerine rağmen Norveçli yıldızı 11'de oynatmayı planladığı belirtiliyor. Taylan'ı kulübeye gönderip, Göztepe önünde Pulgar'a forma verecek olan Torrent'in hastalığı geçen Emre'yi de yeniden 11'e alacağı öğrenildi.



        OLAYLI MAÇ ANTALYASPOR'UN
        Malatyalılar maaşlarını alamadıkları için protesto yaptı. Antalya kritik maçı kazandı. Antalyaspor Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Antalya temsilcisine galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Luiz Adriano ve 59. dakikada Fernando kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek golü ise 87. dakikada Buğra Çağıran'dan geldi. Yeni Malatyaspor'da futbolcular, maçın başlangıç düdüğünden sonraki 20 saniyede hareketsiz kalarak maaşlarını alamamalarını protesto etti... 55. dakikada Malatya-spor'un teknik sorumlusu Adem Büyük kendisini oyuna aldı.



            TÜRKİYE KUPASI'NDA MUHTEŞEM FİNAL
            Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası bugün sahibini bulacak. Ezeli rakipler Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes bugünkü finalde kozlarını paylaşacak. Bursa'da Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'ndaki final saat 17.00'de başlayacak ve Tivibu Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.



            SÜPER LİG'DE BUGÜN İKİ MAÇ DAHA VAR
            Spor Toto Süper Lig'de bugün Alanya-Trabzon ve F.Bahçe-Hatay maçlarının dışında iki karşılaşma daha oynanacak. Sezonun flaş takımlarından A.Demir 13.30'da Gaziantep'e konuk olacak. 16.00'da ise Karagümrük ile Sivas karşılaşacak.



            ALPEREN ALL STAR HEYECANINI YAŞADI
            NBA All-Star 2022 organizasyonunun ilk günündeki Yükselen Yıldızlar Turnuvası'nı, Alperen Şengün'ün de kadrosunda yer aldığı Rick Barry'nin Takımı kazandı... Milli basketbolcumuz Alperen yarı finalde 4 sayı, 3 ribaunt, finalde 3 sayı, 1 ribaunt üretti.



                AVCI'DAN UYARILAR!&NBSP;
                Trabzon Teknik Direktörü Abdullah Avcı oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Hedefimize bir adım daha yaklaşmak için Alanya maçını kazanmalıyız. Alanyaspor ligin istikrarlı futbol oynayan takımlarından. 90 dakika dikkatli olmalıyız" diye konuştu.

                TRABZON'UN ZORLU SINAVI
                Süper Lig lideri Trabzonspor bugün deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Zorlu maç saat 16.00'da başlayacak

                HAMSİK ÜLKESİNE GİTTİ!
                Trabzonspor'da uzun zamandır sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olarak çalışan Marek Hamsik'in sol arka alt adalesindeki ağrılar geçmeyince Alanyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Yıldız oyuncu teknik direktör Abdullah Avcı'nın izniyle ülkesi Slovakya'ya gitti. Hamsik yarın Trabzon'da olacak.

                GÜNEŞ: BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞMEM OLMADI
                Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başına geçeceğine dair ortaya atılan iddialarla ilgili konuştu. Güneş, ""Beşiktaş konusunda herhangi bir ilgiliyle hiçbir görüşmem olmadı. Önder hoca, Beşiktaş'ta işini severek yapıyor." dedi.

                ASLAN RAKAMLARA GÜVENİYOR!
                Kritik Göztepe maçı öncesi istatistikler, Galatasaray'ı galibiyet için umutlandırıyor. İzmir ekibinin lig tarihinde en çok yenildiği ve en çok gol yediği takım Galatasaray. Cimbom ayrıca rakibine karşı son 17 maçın 15'ini kazanıp büyük üstünlük kurdu. Galatasaray geçen sezon deplasmanda oynanan maçta rakibini Kerem'in 3 golüyle 3-1 mağlup etmişti.

                KAYSERİSPOR SERİYE BAĞLADI
                Kayserispor evinde GZT Giresunspor'u 2-1 yendi. Sarı-Kırmızılılar sahasında üst üste 5. galibiyetini aldı. Kayserispor'a 3 puanı getiren golleri Gavranovic ve Mert Çetin kaydetti.

                FENER EVİNDE MORAL ARIYOR
                Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün 19.00'da Hatay'ı konuk ediyor. Maçta Yasin Kol düdük çalacak. Fenerbahçe, evindeki bu maçı kazanarak Slavia Prag rövanşı öncesi moral bulmayı hedefliyor.

                SADİKU İLE YOLLAR AYRILDI
                Kasımpaşa, Kosovalı orta saha oyuncusu Loret Sadiku ile yollarını ayırdı. 6 yıldır Kasımpaşa'da olan Kosovalı futbolcu bu sezon ise 11 maçta görev aldı ve 1 kez rakip fileleri havalandırdı

                FATİH KURUCUK'A İNDİRİM YOK
                TFF Tahkim Kurulu, Hatayspor futbolcu Fatih Kurucuk'a verilen 4 maç men ve 26 bin TL para cezasını onadı. Başvurunun reddinin oy birliği ile alındığı da açıklamada yer aldı.

                KARTAL UZATMADA GÜLDÜ
                ING Basketbol Süper Ligi'nde dün oynanan maçta Beşiktaş Icrypex, Frutti Extra Bursaspor'u uzatmada 86-80 yendi. Maçın normal süresi 75-75 sonuçlandı.

                HAMZA HAMZAOĞLU İLE YOLLAR AYRILDI
                Önceki gün sahasında Başakşehir'e 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'da eleştiri oklarının hedefindeki teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı. Tecrübeli hoca, "Beraber oturup konuştuk. Karşılıklı bir karar verdik ve yolları ayırdık. Rize camisına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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                Haberler Spor Galatasaray ölüm kalım hattında! Göztepe maçını kazanamazsa küme hattında yerini alacak
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