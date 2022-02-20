Süper Lig'in 26. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe, bu akşam Hatayspor ile mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. İşte Fenerbahçe - Hatayspor canlı maç izle! Fenerbahçe Atakaş Hatayspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme seçenekleri...
MAÇIN 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Tisserand, Çağtay, Ozan, Crespo, Zajc, Osayi-Samuel, Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun.
Hatayspor: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Onur, Ruben, Benzia, Saint-Louis, Lobzhanidze, Ayoub
16 yaşındaki Arda Güler, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez bir maça ilk 11'de başlayacak.
Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Hatayspor maçını Yasin Kol yönetecek. Bugün saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.