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    • Spor
    • 20.02.2022 18:46
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    • 20.02.2022 18:49
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    Fenerbahçe - Hatayspor canlı maç izle! Fenerbahçe Atakaş Hatayspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Süper Lig'in 26. haftasında heyecan dorukta. Bu akşam Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u sahasında ağırlıyor. Ligde peş peşe 3 maç kazanan Sarı Lavivertliler, geçen haftaki Giresunspor galibiyeti sonrası Hatayspor'u da yenerek, aylar sonra ilk kez seri yapmayı hedefliyor. Taraftarlar maçın yayın saati ve kanalı hakkında araştırmalara başladı. Kritik maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte Fenerbahçe - Hatayspor canlı maç izle! Fenerbahçe Atakaş Hatayspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme seçenekleri...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe - Hatayspor canlı maç izle! Fenerbahçe Atakaş Hatayspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Süper Lig'in 26. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe, bu akşam Hatayspor ile mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. İşte Fenerbahçe - Hatayspor canlı maç izle! Fenerbahçe Atakaş Hatayspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme seçenekleri...

    MAÇIN 11'LERİ

    Fenerbahçe: Altay, Serdar, Tisserand, Çağtay, Ozan, Crespo, Zajc, Osayi-Samuel, Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun.

    Hatayspor: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Onur, Ruben, Benzia, Saint-Louis, Lobzhanidze, Ayoub

    16 yaşındaki Arda Güler, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez bir maça ilk 11'de başlayacak.

    Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Hatayspor maçını Yasin Kol yönetecek. Bugün saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

    MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ!

        Fener'de kritik haftalar başlıyor

        Fenerbahçe ve İsmail Kartal'ı kritik 6 hafta bekliyor. Sarı- Lacivertli ekibin kalesi olan Kadıköy'de kazanma geleneğine uzun süredir son veren Sarı- Lacivertliler, sırasıyla Hatayspor'la başlayıp Slavia Prag (D), Kasımpaşa (D), Trabzonspor , Alanyaspor (D) ile devam edecek ve Konyaspor maçı ile bitecek olan zorlu seriyi hasarsız atlatmak istiyor. Bu zorlu 6 maç Fenerbahçe'nin hem Süper Lig'deki hem de Konferans Ligi'ndeki kaderini belirleyecek.

        Kanarya'da 6 eksik

        Sarı-Lacivertliler'de, Hatayspor maçı öncesinde 6 eksik futbolcu bulunuyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu, Hatayspor karşısında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak ağrıları nedeniyle henüz tam olarak takımla çalışmalara başlayamayan Mesut Özil'in de kadroda olması beklenmiyor.

        Mesut Özil Slavia Prag'a

        Başkan Ali Koç'un geçen sezon ortasında büyük fedakârlıklarla, "Şampiyonluğa oynayacak takımın lideri" olarak transfer ettiği dünya yıldızı Mesut Özil, yine kafa karıştırdı. Milli arada belindeki sakatlığın tedavisi için uğraş veren tecrübeli futbolcu, Slavia Prag maçı sonrası takımla çalışmalara başlamış, ancak idmanların ikinci bölümünde ayrı çalışmalar yapmıştı. Henüz hazır olmadığı gözlenen Mesut'n kendini 24 Şubat Perşembe günü Prag'ta Slavia ile oynanacak olan Konferans Ligi Play-Off ikinci maçı ile Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile yapılacak maça hazırladığı öğrenildi.

        Hatayspor'da en önemli eksik Mame Diouf

        Zorlu maç öncesi öncesi Hatayspor'da en önemli eksik Mame Diouf. Yıldız forvet, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda olmayacak. Cezası süren Fatih Kuruçuk'un yanı sıra sakatlıkları süren Falette ve Burak da Kadıköy deplasmanında forma giyemeyecek diğer isimler.

        Sosa kulübeye Crespo 11'e

        Jose Sosa, Slavia Prag maçındaki performansıyla tepkilerin odağı haline geldi. Bu sezonki en kötü futbolunu oynayan 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hatayspor mücadelesiyle birlikte 11'deki yerini kaybedecek. Giresun karşısında cezası, Slavia önünde ise UEFA listesinde adı olmadığı için görev yapamayan Miguel Crespo ise formasına kavuşacak. İsmail Kartal, orta sahanın en formda ismi olan Portekizli futbolcuyu Hatayspor karşısında yeniden ilk 11'e monte etmeyi planlıyor.

            Çağtay Kurukalıp'ı heyecan bastı

            Takımdaki tek sol bek Filip Novak sakat, yerine oynayan Ferdi Kadıoğlu ise cezası nedeniyle Hatayspor karşısında takımını yalnız bırakacak. İsmail Kartal'ın, "Çağtay Kurukalıp 1 aydır bizle idmana çıkıyor. Hafta sonu sol bekte başlayabilir" sözleri, 19 yaşındaki futbolcuyu fazlasıyla heyecanlandırdı. Sezon başında Kasımpaşa'dan transfer edilen Çağtay, ligde sadece 5 maçta kadroya girdi ama süre alamadı. 19 yaşındaki oyuncu, U19 takımında se 11 karşılaşmaya çıktı.
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            Haberler Spor Fenerbahçe - Hatayspor canlı maç izle! Fenerbahçe Atakaş Hatayspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
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