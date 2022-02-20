Fenerbahçe - Hatayspor canlı maç izle! Fenerbahçe Atakaş Hatayspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

Fener'de kritik haftalar başlıyor

Fenerbahçe ve İsmail Kartal'ı kritik 6 hafta bekliyor. Sarı- Lacivertli ekibin kalesi olan Kadıköy'de kazanma geleneğine uzun süredir son veren Sarı- Lacivertliler, sırasıyla Hatayspor'la başlayıp Slavia Prag (D), Kasımpaşa (D), Trabzonspor , Alanyaspor (D) ile devam edecek ve Konyaspor maçı ile bitecek olan zorlu seriyi hasarsız atlatmak istiyor. Bu zorlu 6 maç Fenerbahçe'nin hem Süper Lig'deki hem de Konferans Ligi'ndeki kaderini belirleyecek.

Kanarya'da 6 eksik

Sarı-Lacivertliler'de, Hatayspor maçı öncesinde 6 eksik futbolcu bulunuyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu, Hatayspor karşısında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak ağrıları nedeniyle henüz tam olarak takımla çalışmalara başlayamayan Mesut Özil'in de kadroda olması beklenmiyor.