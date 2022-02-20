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    Beşiktaş'ın teknik patronu Önder Karaveli Altay maçı sonrası açıklamalarda bulundu

    “Üç maçtır berabere kalıyorduk. Oyuncularıma maç öncesi büyük takım reaksiyonu gösterme günü olduğunu söyledim. Onlar da büyük takım reaksiyonu gösterdi ve maçı kazandık"

    Büyük takım reaksiyonu verdik

    Altay'ı 1-0 yenerek 3 maçlık aranın ardından kazanan Beşiktaş'ta teknik patron Önder Karaveli, maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Takım olarak kazanmayı çok istediklerini belirten Karaveli, "3 puan güzel. Eksiklerimiz var ama daha fazla çalışacağız. Önemli bir galibiyetti" dedi.



    TAKIMIN DİRİ OLMASI GÜZELDİ
    Karaveli sözlerine şöyle devam etti: Üç maçtır berabere kalıyorduk. Oyuncularıma maç öncesi büyük takım reaksiyonu gösterme günü olduğunu söyledim. Onlar da büyük takım reaksiyonu gösterdi.



    İKİNCİ GOL GELSE FARK OLURDU...
    Bu maçtakilerle birlikte toplamda 18 topumuz direktön dönmüş. Ne diyeyim. Direğe değil kalenin içine vurmalıyız. Biz eksiklerimiz üzerine gideceğiz. Bugün 2. golü bulsak farka giderdik.



        SADECE 2 POZİSYON VERDİK...
        Skor 1-0'da kalınca Altay hep oyunun içinde kaldı. Bu da bizi strese soktu. Bugün Altay'ın sadece 2 pozisyonu var. Bu olumlu. Sonuçtla bugün biz kazanmayı çok istedik. Başardığımız için mutluyum.

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        Haberler Spor Beşiktaş'ın teknik patronu Önder Karaveli Altay maçı sonrası açıklamalarda bulundu
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