Beşiktaş'ın teknik patronu Önder Karaveli Altay maçı sonrası açıklamalarda bulundu





SADECE 2 POZİSYON VERDİK...

Skor 1-0'da kalınca Altay hep oyunun içinde kaldı. Bu da bizi strese soktu. Bugün Altay'ın sadece 2 pozisyonu var. Bu olumlu. Sonuçtla bugün biz kazanmayı çok istedik. Başardığımız için mutluyum.

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