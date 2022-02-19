Gözü Fenerbahçe’nin rekorunda: Trabzonspor 13 maçta 34 puan alırsa ilki başaracak

Trabzonspor, Süper Lig'de topladığı 60 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Bu sezon Abdullah Avcı ile rekor üstüne rekor kıran Bordo-Mavililer, sezon sonunda unutulmayacak bir şampiyonluk için mücadele ediyor.



Trabzonspor, Süper Lig tarihinin en fazla puanla şampiyon olan takımı olmak için kolları sıvadı. Bilindiği gibi bu rekor ezeli rakibi Fenerbahçe'de bulunuyor.