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    Gözü Fenerbahçe’nin rekorunda: Trabzonspor 13 maçta 34 puan alırsa ilki başaracak

    Trabzonspor, Süper Lig tarihinde en fazla puanla (93) şampiyon olan Fenerbahçe'nin rekorunu kırmak istiyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri maksimum puan toplayarak unutulmayacak bir şampiyonluk kazanmanın peşinde.

    Gözü Fenerbahçe’nin rekorunda

    Trabzonspor, Süper Lig'de topladığı 60 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Bu sezon Abdullah Avcı ile rekor üstüne rekor kıran Bordo-Mavililer, sezon sonunda unutulmayacak bir şampiyonluk için mücadele ediyor.

    Trabzonspor, Süper Lig tarihinin en fazla puanla şampiyon olan takımı olmak için kolları sıvadı. Bilindiği gibi bu rekor ezeli rakibi Fenerbahçe'de bulunuyor.



    İZ BIRAKMAK İSTİYORLAR
    Sarı-Lacivertliler,     1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyonluk ipini göğüsledi... Kanarya en çok puan toplayan şampiyon konumunda. Trabzonspor bu sezon, 25 maçta 60 puan toplayarak 2.4 puan ortalaması tutturdu. Fırtına aynı ortalamayla devam ederse sezonu 91 puanla tamamlıyor... Kalan maçların tamamını aldığı taktirde ise 99 puana ulaşıyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri maksimum puan toplayarak unutulmayacak bir şampiyonluk kazanmak istiyor.



    TRABZONLU SIOPIS!
    Trabzonspor'un iki Yunan futbolcusu Siopis ve Bakasetas, "Kim daha çok Trabzonluya benziyor?" sorusuna birlikte Siopis yanıtını verdi.



        AHMETCAN KAPLAN 11'DE BAŞLAYACAK
        Trabzonspor'da Hamsik'in takımdan ayrı çalışması, Abdülkadir Ömür ve Denswil'in ise karantinada oluşu nedeniyle Alanyaspor maçı öncesi tüm planlar değişti. Abdullah Avcı'nın Denswil'in yokluğunda sağ stoperde genç isim Ahmetcan Kaplan'ı görevlendirmesi beklenirken, Dorukhan Toköz'ü ise Abdülkadir Ömür'ün yokluğunda sağ bek mevkiinden alıp orta sahaya çekecek. Bruno Peres de sağ beke geçecek.
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        Haberler Spor Gözü Fenerbahçe’nin rekorunda: Trabzonspor 13 maçta 34 puan alırsa ilki başaracak
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