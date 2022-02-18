Salzburg 20.9 yaş ortalamasıyla hem sahada hem de kasada kazanıyor… 3 büyüklere ders veriyor

Son dönemde Avrupa futbolunda adından en çok söz ettiren kulüplerden biri olan Salzburg hem sahada hem da kasadaki kazancıyla dikkatleri çekiyor. Salzburg son 8 sezonda yetiştirdiği yıldız isimleri Avrupa'nın 5 büyük ligine pazarladı. Avusturya ekibi bu sayede kasasına tam 433 milyon Euro koydu. Üstelik Salzburg kazandığı milyon Euro'ları har vurup harman da savurmadı. Avusturya kulübünün son dönemde yaptığı en pahalı transfer 2019-20 sezonunda Basel'den 11,2 milyon Euro'ya alınan Noah Okafor oldu. Avusturya Ligi'nde son 8 sezonda da şampiyonluk ipini göğüsleyen Salzburg'u 33 yaşındaki Matthias Jaissle çalıştırıyor. Ülke futbolunda tam anlamıyla hegemonya kurmuş durumda.