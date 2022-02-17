Yeni sezonun planlamasına başlayan Kanarya'nın listesine flaş bir isim girdi! Fener'de Muani sürprizi





BU SEZON LİGDE 8 GOLÜ VAR

Nantes forması giyen Randal Muani'nin menajerler aracılığıyla Fener'e önerildiği belirlendi. Fransız yıldız bu sezon Ligue 1'de 23 maçta 8 gol atıp 4 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Sezon sonu Nantes ile sözleşmesi bitecek olan Muani'nin Sarı-Lacivertli kurmaylar tarafından mercek altına alındığı ifade edildi. 7 kez Fransa U21 milli takımının formasını giyen 23 yaşındaki forvete çok sayıda talibin olduğu belirtiliyor. F.Bahçe'nin Muani ile ilgili maliyet ve performans araştırmaları yaptığı öğrenildi.