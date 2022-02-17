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    Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Sarı'dan önemli açıklamalar! “Trabzonspor benim için bir kulüpten fazlası”

    Fırtına’nın yeni transferi Yusuf Erdoğan, “Trabzonspor benim için bir kulüpten fazlası” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 17 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor habeleri...

    Benim için bir kulüpten fazlası

    Yusuf Erdoğan, Trabzonspor'un kendisi için bir kulüpten fazlası olduğunu belirterek, "Burası benim ailem. Başka bir takımda bu kadar hevesli olacağımı düşünmüyorum. Bu süreçte İstanbul takımlarından da teklifler aldım, 'İnşallah Trabzonspor'dan teklif gelir' demiştim. Duam kabul oldu" ifadelerini kullandı. "En son kimi mutlu ettin?" şeklindeki soru üzerine de Yusuf Erdoğan, "Tekrar Trabzonspor'a gelerek beni sevenleri mutlu ettim. Gidişime üzülen çok kişi vardı. Ailem de iyi Trabzonsporludur. Eşim de burayı çok seviyor" cevabını verdi.



    DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU
    Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. hafta programlarını açıklandı. Buna göre 28. haftadaki F.Bahçe ile Trabzonspor mücadelesi 6 Mart Pazar günü, 29. haftadaki G.Saray-Beşiktaş maçı14 Mart Pazartesi günü oynanacak. Kupada ise çeyrek final ilk maç programı şöyle: 1 Mart Salı: Trabzon Antalya, 2 Mart Çarşamba: 17.00 Sivas-Karagümrük, 20.30 Beşiktaş- Kayseri, 3 Mart Perşembe: 20.30 Alanyaspor-Gaziantep.



    CAMPOS ŞOKU KAPIDA!
    Hollanda basınına göre Ajax'ın sportif direktör listesinde Campos da var. Luis Campos'un liderliğinde yeni sezon planlamasına start verilirken, Hollanda'dan can sıkacak bir haber geldi. Marc Overmars'la yollarını ayıran Ajax'ın yeni bir sportif direktör arayışına başladığı ve listede Campos'un da olduğu belirtildi. İddilara göre kısa süre içinde görüşme yapılacak.



        KARTAL'IN SUSKUN ÜÇLÜSÜ
        Beşiktaş'ın hücumdaki önemli isimleri Batshuayi, Larin ve Güven Yalçın takımlarına katkı vermekte zorlanıyor. Bu sezon ligde 9 gol atan Batshuayi son 3 maçı sessiz geçirdi. Belçikalı forvet son golünü Karagümrük maçında penaltıdan attı. Şu ana kadar 6 golü olan Larin ise görev aldığı son 5 maçta gol sevinci yaşayamadı. Batshuayi ve Larin'den sonra Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu durumunda bulunan Güven Yalçın ise oynadığı son 9 karşılaşmada fileleri havalandırmayı başaramadı.



        MURAT SANCAK: HADDİMİ AŞTIM!
        Açıklamalarıyla Türkiye'nin ülke oturan Murat Sancak, Çebi'nin sözlerine yanıt verdi. Sancak, "Ahmet Nur Çebi benim ağabeyimdir. Evet Şenol Güneş'le ilgili sözlerim haddimi aşmıştır ancak kötü bir niyetim yoktur. Eğer yanlış anladılarsa kusura bakmasınlar. Beşiktaş ile Adana Demirspor'un dost olduğunu her zaman söyledim" dedi.



        VEDAT MURİÇ'E BÜYÜK ÖVGÜ!
        Fenerbahçe'nin eski yıldızı döktürüyor... Lazio'dan Mallorca'ya kiralanan Kosovalı golcü Vedat Muriç, İspanya'daki performansıyla adından söz ettirdi. İspanya basını Mallorca'nın Athletic Bilbao'yu 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada 2 asist yapan Vedat Muriç'e övgüler yağdırdı.



            MOSKOVA'DAN MARCAO İDDİASI
            Rus basınına göre CSKA Moskova ve Lokomotiv Moskova, Brezilyalı yıldızla ilgileniyor. Son dönemde adı sık sık transfer dedikodularıyla anılan Galatasaraylı Marcao için yeni bir iddia gündemde... Rus basını, Moskova'nın iki önemli kulübü CSKA ve Lokomotiv'in Brezilyalı stoperi çok yakından takip ettiğini yazdı. Haberde, Marcao'nun 2024 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu ve Galatasaray'ın belirlediği bonservis ücretinin 15 milyon Euro olduğu da belirtildi.



            MAKSİMUM BEDEL İSTİYORUZ
            Yayın ihalesi ile ilgili konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Kulüplerimizin maksimum gelir almasını istiyoruz. Beklediğimiz teklif gelmezse Süper Lig televizyonu kurulur" dedi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, yayın ihalesiyle ilgili konuştu. Özdemir, "Kulüplerimizin maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Beklediğimiz teklif gelmezse Süper Lig televizyonu gibi bir televizyon kurulur. Kulüpler dekoder satışı yapar ve gelir paylaşımı yapılır. Bu da düşüncemiz içerisinde var." açıklamasını yaptı. Özdemir, "Pazartesi günü yayın ihalesini yaptık. 15 tane teklif geldi. Katılanlara cuma günü saat 17.00'ye kadar süre verdik. Revize edilmiş teklifleri bekliyoruz. İlgi ve alaka var ancak elimizden geldiğince bu yayın fiyatını yükseltmeye çalışıyoruz. Pazartesi günü gelen teklifleri değerlendireceğiz. Bekliyoruz, inşallah hayırlısı olur. Gelen teklifleri en iyi hale getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.



            A.GÜCÜ MENEMEN'DE 2 PUAN BIRAKTI
            Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında lider Ankaragücü deplasmanda Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı. Menemenspor 21. dakikada Abdullah'ın golüyle maçta 1-0 öne geçti. Ankaragüü ise 85'te İshak Çakmak'ın penaltıdan attığı golle 1 puanı kurtarmayı bildi. Böylelikle Ankaragücü son iki maçta 5 puan kaybetmiş oldu.



                DEMİROK'A 3 MAÇ CEZA
                F.Bahçe ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Kayserisporlu Uğur Demirok'un cezası belli oldu. 3 maç ceza alan Kayserispor'un tecrübeli stoperi Giresun ve Trabzon maçlarında oynayamayacak.



                EFES KARŞIYAKA'YI YENDİ DARÜŞŞAFAKA İLE EŞLEŞTİ
                Basketbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 87-64 mağlup ederek Dörtlü Final'de Darüşşafaka ile eşleşti. Karşıyaka'da Efes karşısında başantrenör Ufuk Sarıca, 3. çeyrekte oyundan ihraç edildi. Efes'in yarı finaldeki rakibi olan Darüşşafaka ise çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ni 88-80 yendi.



                UEFA AVRUPA LİGİ'NDE PLAY-OFF HEYECANI
                UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın yapılacak. Program şöyle: 20.45 Barcelona-Napoli, Dortmund-Rangers, Zenit-Betis, Sheriff- Braga, Sevilla- D.Zagreb, 23.00 Leipzig- Sociedad, Atalanta-Olympiakos, Porto-Lazio. Rövanşları 24 Şubat'ta oynanacak eşleşmelerde rakiplerini eleyen takımlar, son 16 turuna yükselecek.



                    TÜRKİYE'NİN OLİMPİYAT MACERASI SONA ERDİ
                    Çin'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'nda milli sporcular Ayşenur Duman ve Özlem Ceren Dursun, kayaklı koşu kadınlar takım sprint klasikte yarı final yarışını tamamlayamadı. Cangciakou Kayak Merkezi'ndeki yarışın ilk 3 ayağını geçen milli sporcular, yarışı yarıda bıraktı. Bu sonuçla Türk sporcuların oyunlardaki yarışmaları tamamladı.

                    ÖMER FARUK'TAN 11 CEDİ'DEN 6 SAYI
                    NBA'de Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, takımının sahasında Mavericks'e 107- 99 yenildiği karşılaşmayı 11 sayı, 8 ribauntla tamamladı. Cedi Osman ise takımı Cavaliers'ın 124-116 kaybettiği Hawks deplasmanında 6 sayı, 2 ribaunt üretti. Hawks'un allstar oyun kurucusu Trae Young 41 sayı, 9 asistle yıldızlaştı.

                    "BUNA YAKIŞIR ÇALIŞMAN LAZIM"
                    2020 Olimpiyat Oyunları'nda boksta altın madalya kazanarak tarihi başarıya imza atan Busenaz Sürmeneli, isminin verildiği spor kompleksinde mayıs ayında gerçekleşecek olan Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Başarılı sporcu, "İsmimi gördükçe içimden 'Busenaz, buna yakışır çalışman lazım' diyorum" açıklamasını yaptı.

                    CHİQUİNHO: ÇABUK ADAPTE OLDUM
                    Giresun'un yeni transferi Chiquinho, "Daha ilk antrenmanda kendimi takımın parçası olarak hissettim. Takımda Serginho, Flavio ve Douglas gibi benimle aynı dili konuşan oyuncular vardı. Bu sebeple entegrasyonum çok daha kolay oldu" dedi.

                    HULL CİTY HAZİRANDA GELECEK!
                    Fenerbahçe'de sezonun en başarılı isimlerinden biri olan Miha Zajc'la ilgili transfer iddiaları sürüyor. Ada basınına göre Hull City devre arasında kadrosuna katamadığı Sloven yıldız için sezon sonunda bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. İngiliz kulübünün Miha Zajc için 5 milyon Euro'yu gözden çıkaracağı da gelen bilgiler arasında. Yıldız futbolcu bu sezon ligde 4 gole imza attı.

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                    CHP kopacak!
                    Haberler Spor Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Sarı'dan önemli açıklamalar! “Trabzonspor benim için bir kulüpten fazlası”
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