Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Sarı'dan önemli açıklamalar! “Trabzonspor benim için bir kulüpten fazlası”





TÜRKİYE'NİN OLİMPİYAT MACERASI SONA ERDİ

Çin'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'nda milli sporcular Ayşenur Duman ve Özlem Ceren Dursun, kayaklı koşu kadınlar takım sprint klasikte yarı final yarışını tamamlayamadı. Cangciakou Kayak Merkezi'ndeki yarışın ilk 3 ayağını geçen milli sporcular, yarışı yarıda bıraktı. Bu sonuçla Türk sporcuların oyunlardaki yarışmaları tamamladı.



ÖMER FARUK'TAN 11 CEDİ'DEN 6 SAYI

NBA'de Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, takımının sahasında Mavericks'e 107- 99 yenildiği karşılaşmayı 11 sayı, 8 ribauntla tamamladı. Cedi Osman ise takımı Cavaliers'ın 124-116 kaybettiği Hawks deplasmanında 6 sayı, 2 ribaunt üretti. Hawks'un allstar oyun kurucusu Trae Young 41 sayı, 9 asistle yıldızlaştı.



"BUNA YAKIŞIR ÇALIŞMAN LAZIM"

2020 Olimpiyat Oyunları'nda boksta altın madalya kazanarak tarihi başarıya imza atan Busenaz Sürmeneli, isminin verildiği spor kompleksinde mayıs ayında gerçekleşecek olan Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Başarılı sporcu, "İsmimi gördükçe içimden 'Busenaz, buna yakışır çalışman lazım' diyorum" açıklamasını yaptı.



CHİQUİNHO: ÇABUK ADAPTE OLDUM

Giresun'un yeni transferi Chiquinho, "Daha ilk antrenmanda kendimi takımın parçası olarak hissettim. Takımda Serginho, Flavio ve Douglas gibi benimle aynı dili konuşan oyuncular vardı. Bu sebeple entegrasyonum çok daha kolay oldu" dedi.



HULL CİTY HAZİRANDA GELECEK!

Fenerbahçe'de sezonun en başarılı isimlerinden biri olan Miha Zajc'la ilgili transfer iddiaları sürüyor. Ada basınına göre Hull City devre arasında kadrosuna katamadığı Sloven yıldız için sezon sonunda bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. İngiliz kulübünün Miha Zajc için 5 milyon Euro'yu gözden çıkaracağı da gelen bilgiler arasında. Yıldız futbolcu bu sezon ligde 4 gole imza attı.

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