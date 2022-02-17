Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Sarı'dan önemli açıklamalar! “Trabzonspor benim için bir kulüpten fazlası”

Yusuf Erdoğan, Trabzonspor'un kendisi için bir kulüpten fazlası olduğunu belirterek, "Burası benim ailem. Başka bir takımda bu kadar hevesli olacağımı düşünmüyorum. Bu süreçte İstanbul takımlarından da teklifler aldım, 'İnşallah Trabzonspor'dan teklif gelir' demiştim. Duam kabul oldu" ifadelerini kullandı. "En son kimi mutlu ettin?" şeklindeki soru üzerine de Yusuf Erdoğan, "Tekrar Trabzonspor'a gelerek beni sevenleri mutlu ettim. Gidişime üzülen çok kişi vardı. Ailem de iyi Trabzonsporludur. Eşim de burayı çok seviyor" cevabını verdi.
DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU
Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. hafta programlarını açıklandı. Buna göre 28. haftadaki F.Bahçe ile Trabzonspor mücadelesi 6 Mart Pazar günü, 29. haftadaki G.Saray-Beşiktaş maçı14 Mart Pazartesi günü oynanacak. Kupada ise çeyrek final ilk maç programı şöyle: 1 Mart Salı: Trabzon Antalya, 2 Mart Çarşamba: 17.00 Sivas-Karagümrük, 20.30 Beşiktaş- Kayseri, 3 Mart Perşembe: 20.30 Alanyaspor-Gaziantep.
CAMPOS ŞOKU KAPIDA!
Hollanda basınına göre Ajax'ın sportif direktör listesinde Campos da var. Luis Campos'un liderliğinde yeni sezon planlamasına start verilirken, Hollanda'dan can sıkacak bir haber geldi. Marc Overmars'la yollarını ayıran Ajax'ın yeni bir sportif direktör arayışına başladığı ve listede Campos'un da olduğu belirtildi. İddilara göre kısa süre içinde görüşme yapılacak.