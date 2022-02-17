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    Slavia Prag'da Fenerbahçe maçı öncesi önemli eksikler dikkat çekiyor!

    Çekya ekibinin yıldızlarından Stanciu Çin’e, Kuchta Rusya’ya transfer oldu. Takımın etkili isimlerinden Masopust ve Boril sakat, Bahda kart cezalısı. Hocaları ise hasta olduğu için İstanbul’a gelmedi...

    Rövanşa ’Prag’ma!

    Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Slavia Prag'ın kritik maç öncesi önemli eksikleri bulunuyor. Çekya Ligi'ne ambargo koyan ve önemli başarılar elde eden Slavia Prag temsilcimiz karşısında önemli yıldızlardan yararlanamayacak. Slavia Prag'ta teknik direktör Jindrich Trpisovsky, sağlık sorunları nedeniyle takımının başına yer alamayacak. Çek ekibi maça yardımcı antrenör Zdenek Houstecky yönetiminde çıkacak. Çek teknik adamın yanı sıra sakatlığı bulunan Lukas Masopust, kafileye dahil edilmedi. Çekya Birinci Futbol Ligi'nde averajla lider durumunda bulunan Slavia Prag'ın en önemli oyuncuları arasında yer alan Jan Kuchta ile Nicolae Stanciu ise ara transfer döneminde takımdan ayrıldı.



    ÖNEMLİ EKSİKLERİ VAR
    Çek santrfor Kuchta, Lokomotiv Moskova'ya, Rumen orta saha Stanciu ise Çin temsilcisi Wuhan'a transfer oldu. Çekya ekibinde ayrıca sağ bek Alexander Bah sarı kart cezalısı... Kudela, Takacs, Provod, Hovorka ve Boril'in sakatlıkları da devam ediyor. Fenerbahçe önemli eksikleri bulunan Slavia Prag'a karşı ilk maçta etkili bir skor elde etmek istiyor. Sarı-Lacivertliler, UEFA Avrupa Lig D Grubu'nda Eintracht Frankfurt, Olympiakos ve
    Antwerp ile aynı grupta yer almıştı. Temsilcimiz grubunu 3. sırada tamamlayarak yoluna Konferans Ligi'nde devam etmişti.



    SARI-LACİVERTLİLER KRİTİK MAÇA HAZIR
    F.Bahçe, Slavia Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı son çalışmayla tamamladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman taktik ağırlıklıydı. Antrenmana, sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Filip Novak ve Luiz Gustavo katılmadı. Elmacık kemiğinde kırık meydana gelen Serdar Dursun çalışmalarını maskeyle sürdürdü.



        ÇEKLER BİZE TERS GELİYOR
        Fenerbahçe Çekya temsilcileriyle Avrupa kupalarında 11. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler, 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.



        TEK UMUDU AVRUPA!
        Ligde zirvenin çok gerisinde kalan ve Türkiye Kupası'ndan elenen F.Bahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bugün Çekya ekibi Slavia Prag ile mücadele edecek. Süper Lig yarışında zirvenin çok gerisinde kalan, Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe bugün Avrupa sınavına çıkıyor. Sarı-Lacivertliler bugün, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak. Zorlu karşılaşmada İrfan Can Kahveci, Gustavo, Crespo, Burak, Novak ve Rossi forma giyemeyecek...



        238 MAÇTA 87 GALİBİYETİ VAR
        FenerbahçE, Çekya temsilcisi Slavia Prag ile oynayacağı karşılaşma ile Avrupa kupalarında 239. kez sahne alacak. Sarı Kanarya, 238 karşılaşmada 87 galibiyet aldı. 51 beraberlik elde eden Fener 100 kez de mağlubiyet yaşadı.



            FENERBAHÇE RUHUNU ORTAYA KOYACAĞIZ
            İsmail Kartal, "Daha tatmin edici, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyacak bir oyun planım var. Yavaş yavaş takımım bu sinyalleri vermeye başladı" dedi.
            F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Taraftarlarımızın bize vereceği destek çok önemli. Oynatmak istediğim oyun tam anlamıyla bu değil. Daha tatmin edici, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyacak bir oyun planım var. Yavaş yavaş takımım bu sinyalleri vermeye başladı. İçini doldurmam gereken taktik boşluklar var" dedi.



            ZAJC: İYİ HAZIRLANDIK
            F.Bahçe'nin Sloven oyuncusu Miha Zajc, "İyi bir takımla mücadele edeceğiz. Biz de iyi hazırlandık. Taraftarımızın desteği ile Slavia'yı geçeceğiz" dedi.

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