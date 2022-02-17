Slavia Prag'da Fenerbahçe maçı öncesi önemli eksikler dikkat çekiyor!

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Slavia Prag'ın kritik maç öncesi önemli eksikleri bulunuyor. Çekya Ligi'ne ambargo koyan ve önemli başarılar elde eden Slavia Prag temsilcimiz karşısında önemli yıldızlardan yararlanamayacak. Slavia Prag'ta teknik direktör Jindrich Trpisovsky, sağlık sorunları nedeniyle takımının başına yer alamayacak. Çek ekibi maça yardımcı antrenör Zdenek Houstecky yönetiminde çıkacak. Çek teknik adamın yanı sıra sakatlığı bulunan Lukas Masopust, kafileye dahil edilmedi. Çekya Birinci Futbol Ligi'nde averajla lider durumunda bulunan Slavia Prag'ın en önemli oyuncuları arasında yer alan Jan Kuchta ile Nicolae Stanciu ise ara transfer döneminde takımdan ayrıldı.
ÖNEMLİ EKSİKLERİ VAR
Çek santrfor Kuchta, Lokomotiv Moskova'ya, Rumen orta saha Stanciu ise Çin temsilcisi Wuhan'a transfer oldu. Çekya ekibinde ayrıca sağ bek Alexander Bah sarı kart cezalısı... Kudela, Takacs, Provod, Hovorka ve Boril'in sakatlıkları da devam ediyor. Fenerbahçe önemli eksikleri bulunan Slavia Prag'a karşı ilk maçta etkili bir skor elde etmek istiyor. Sarı-Lacivertliler, UEFA Avrupa Lig D Grubu'nda Eintracht Frankfurt, Olympiakos ve
Antwerp ile aynı grupta yer almıştı. Temsilcimiz grubunu 3. sırada tamamlayarak yoluna Konferans Ligi'nde devam etmişti.
SARI-LACİVERTLİLER KRİTİK MAÇA HAZIR
F.Bahçe, Slavia Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı son çalışmayla tamamladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman taktik ağırlıklıydı. Antrenmana, sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Filip Novak ve Luiz Gustavo katılmadı. Elmacık kemiğinde kırık meydana gelen Serdar Dursun çalışmalarını maskeyle sürdürdü.