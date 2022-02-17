Slavia Prag'da Fenerbahçe maçı öncesi önemli eksikler dikkat çekiyor!





FENERBAHÇE RUHUNU ORTAYA KOYACAĞIZ

İsmail Kartal, "Daha tatmin edici, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyacak bir oyun planım var. Yavaş yavaş takımım bu sinyalleri vermeye başladı" dedi.

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Taraftarlarımızın bize vereceği destek çok önemli. Oynatmak istediğim oyun tam anlamıyla bu değil. Daha tatmin edici, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyacak bir oyun planım var. Yavaş yavaş takımım bu sinyalleri vermeye başladı. İçini doldurmam gereken taktik boşluklar var" dedi.