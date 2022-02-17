Galatasaray'ın en kritik maçı! Kaybederse ortalık fena karışacak





TEHLİKE BÜYÜK

Şu anda 13. sırada ve düşme hattının yalnızca 3 puan üzerinde bulunan Cimbom maçı kaybederse işler fazlasıyla karışacak. Sarı-Kırmızılılar diğer rakiplerinin alacağı skorlara göre düşme hattına gerileme tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. Böyle bir durumda, kredisi biten teknik direktör Torrent'le yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Olası bir yenilgide, muhalefetin 'seçim' baskısıyla karşı karşıya olan Başkan Burak Elmas'ın da olağanüstü genel kurul kararı alabileceği konuşuluyor. Şu ana kadar istifa çağrılarına kulağını kapatan ve seçimin gündemlerinde olmadığını her seferinde dile getiren Elmas'ın Göztepe yenilgisi durumunda pes edeceği ifade ediliyor.