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    Galatasaray'ın en kritik maçı! Kaybederse ortalık fena karışacak

    Galatasaray’da Göztepe maçı herkes için büyük önem taşıyor. Yenilgide Torrent’in bileti kesilecek. İddialara göre Elmas da baskılara dayanamayıp seçime gidecek.

    Herkesin ‘göz’ü bu maçta

    Tarihinin en sıkıntılı dönemini yaşayan Galatasaray'da tüm gözler Göztepe maçına çevrilmiş durumda... Sarı-Kırmızılı takımın pazartesi günü İzmir deplasmanında alacağı skor, taşları yerinden oynatabilir.



    TEHLİKE BÜYÜK
    Şu anda 13. sırada ve düşme hattının yalnızca 3 puan üzerinde bulunan Cimbom maçı kaybederse işler fazlasıyla karışacak. Sarı-Kırmızılılar diğer rakiplerinin alacağı skorlara göre düşme hattına gerileme tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. Böyle bir durumda, kredisi biten teknik direktör Torrent'le yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Olası bir yenilgide, muhalefetin 'seçim' baskısıyla karşı karşıya olan Başkan Burak Elmas'ın da olağanüstü genel kurul kararı alabileceği konuşuluyor. Şu ana kadar istifa çağrılarına kulağını kapatan ve seçimin gündemlerinde olmadığını her seferinde dile getiren Elmas'ın Göztepe yenilgisi durumunda pes edeceği ifade ediliyor.



    MART AYI İDDİASI
    Yönetimin genel kurul kararı alması halinde mart ayında seçime gidilmesi gündeme gelecek. G.Saray'ın Göztepe önünde 3 puanı alması halinde ise bu radikal kararlar bir süre daha ertelenecek.



        ORTA SAHA YiNE DEĞİŞİYOR
        Göztepe önünde çok kritik bir sınav verecek olan Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. İdeal orta alan kurgusunu oluşturamayan Torrent'in yine değişikliğe gideceği belirtiliyor. Pulgar'ı ilk kez 11'e almayı düşünen Torrent'in Şilili yıldızın yanında ise Berkan ve Cicaldau'yu tercih edeceği belirlendi.

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        Haberler Spor Galatasaray'ın en kritik maçı! Kaybederse ortalık fena karışacak
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