Bordo-Mavili taraftarların sevgilisi Anthony Nwakaeme yuvada kalıyor

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Nwakaeme'nin takım arkadaşlarına, "Gelecek yıl da buradayım" dediği öğrenildi. Trabzonspor, Nwakaeme ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Nwakaeme, 1 milyon Euro'su bonus olmak üzere 2.5 milyon Euro'luk teklifi kabul ederek menajerini Türkiye'ye çağırdı. 2018'de Hapoel Beer Sheva'dan 1.1 milyon Euro'ya transfer edilen 32 yaşındaki yıldız bu sezon ligde 6 gol atıp, 8 asist yaptı.