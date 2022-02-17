Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Bordo-Mavili taraftarların sevgilisi Anthony Nwakaeme yuvada kalıyor

    Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek Anthony Nwakaeme, Al Hilal’in 5 milyon Euro’luk teklifini geri çevirdi. ‘Fırtına ile yola devam’ dedi.

    Nwakaeme müjdesi

    Trabzonspor'a geldiği günden beri ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız tüm taraftarların beğenisini kazanan Anthony Nwakaeme yuvada kalıyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcuya Suudi Arabistan ekibi Al Hilal yıllık 5 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Ancak Nwakaeme menajerinin bu teklifini geri çevirdi. Kısa süre içinde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bir araya gelecek olan Nwakaeme'nin yeni sözleşmeyi imza atması bekleniyor.



    AYRILMIYORUM
    Nwakaeme'nin takım arkadaşlarına, "Gelecek yıl da buradayım" dediği öğrenildi. Trabzonspor, Nwakaeme ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Nwakaeme, 1 milyon Euro'su bonus olmak üzere 2.5 milyon Euro'luk teklifi kabul ederek menajerini Türkiye'ye çağırdı. 2018'de Hapoel Beer Sheva'dan 1.1 milyon Euro'ya transfer edilen 32 yaşındaki yıldız bu sezon ligde 6 gol atıp, 8 asist yaptı.

    DEĞERİNİ 3'E KATLADI
    Nwakaeme Trabzon'a geldiğinde değeri 1.5 milyon Euro'ydu. Şimdi ise 5 milyon Euro'luk değere sahip.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Altına çifte kazanç
    Haberler Spor Bordo-Mavili taraftarların sevgilisi Anthony Nwakaeme yuvada kalıyor
        SON DAKİKA