Başkan Ahmet Nur Çebi’den zehir zemberek açıklamalar geldi: Beşiktaş büyük lokmadır!





SAVCILIĞA GİTSİN!

FETÖ'den bahsediliyor. Böyle bilgileri varsa savcılığa başvurmasını bir Türk vatandaşı olarak istiyorum. Ben, Murat Sancak'ın Beşiktaş'ta bir yönetici olduğunu, kendisine basın sözcülüğü görevi verdiğimi hatırlamıyorum. Sayın başkanın, Beşiktaş teknik direktörlüğüyle ilgili açıklama yapması ve bunun yalan olması yakışık almamıştır. Şenol Güneş hocayla bugüne kadar bir kelime konuşulmamıştır. Benim hocam var ve hocamla yola devam edeceğim, bunu beyan ettim. Ona güvenim sonsuz.