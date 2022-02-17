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    Başkan Ahmet Nur Çebi’den zehir zemberek açıklamalar geldi: Beşiktaş büyük lokmadır!

    “Beşiktaş büyük lokmadır. Yapılan yanlışlara cevap vermeyi, görev olarak görüyoruz. Sayın Sancak işi şova dökmüştür. Kanal kanal gezerek konuşması yakışı kalmadı” “Murat Sancak’a basın sözcülüğü görevi verdiğimi hatırlamıyorum. Sayın başkanın, Beşiktaş teknik direktörlüğüyle ilgili konuşması ve bunun yalan olması bizleri üzdü.

    Beşiktaş büyük lokmadır!

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde çok önemli açıklamalar yaptı. İşte Çebi'nin sözleri: "Adana Demirspor maçındaki yaşadığımız olaylar bizi üzmüştür. Yapılan yanlışlara yanıt vermeyi görev olarak görüyoruz. Beşiktaş büyük lokmadır. Sayın Murat Sancak işi şova dökmüştür. Maçtan önce başlayıp maçtan sonra da kanal kanal gezerek konuşması, bir şovsa yakışık almadı.



    SAVCILIĞA GİTSİN!
    FETÖ'den bahsediliyor. Böyle bilgileri varsa savcılığa başvurmasını bir Türk vatandaşı olarak istiyorum. Ben, Murat Sancak'ın Beşiktaş'ta bir yönetici olduğunu, kendisine basın sözcülüğü görevi verdiğimi hatırlamıyorum. Sayın başkanın, Beşiktaş teknik direktörlüğüyle ilgili açıklama yapması ve bunun yalan olması yakışık almamıştır. Şenol Güneş hocayla bugüne kadar bir kelime konuşulmamıştır. Benim hocam var ve hocamla yola devam edeceğim, bunu beyan ettim. Ona güvenim sonsuz.



    GÜNEŞ'İ YALANLADI
    Önümüzdeki sezon için planlamamda, bugün itibarıyla Şenol Güneş yok. Kendisiyle ilgili bir tasarrufumuz bulunmuyor. Aynı şekilde Burak Yılmaz da gündemimizde bulunmuyor. Olağanüstü şeyler olmazsa, mevcut hocamız ve genç futbolcularla yola devam edeceğiz. Cenk Tosun ile sezon bitince konuşacağız. Eğer İstanbul'da top oynamak isterse biz onu kucaklayacağız."

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    Haberler Spor Başkan Ahmet Nur Çebi’den zehir zemberek açıklamalar geldi: Beşiktaş büyük lokmadır!
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