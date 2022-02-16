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    İsmail Kartal'dan Ozan Tufan'a Slavia Prag maçı için 'hazır ol' emri

    İsmail Kartal, Ozan Tufan’ı Slavia Prag maçına özel olarak hazrılıyor. Oyuncusuyla yakından ilgilenen İsmail Kartal, Ozan’ın yanında bu maçta Mert Hakan ya da Sosa’dan birisini tercih edecek.

    Ozan’a ‘hazır ol’ emri

    Avrupa Konfederasyon Ligi son 32 turu ilk maçında Çek temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, bu kulvarda ilerlemek istediği için bu karşılaşmaya büyük önem veriyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın takımını bu zorlu maça yüksek motivasyonla hazırladığı sahadan avantajlı bir skorla galip ayrılmanın hesaplarını yaptığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin son Giresun maçında koşu mesafesinde 120 km'yi geçmesi takımın iyi çalıştırıldığının bir göstergesi olurken, Kartal'ın Ozan Tufan'ı bu maça özel olarak hazırladığı da ortaya çıktı. Ozan ile özel bir görüşme yapan Kartal, "Bu maç Fenerbahçe'deki yeni döneminin gerçek başlangıcı olmalı. Kendini tamamen bu maça konsantre et" ifadelerini kullandı. Kartal, Ozan'ın yayında Sosa ya da Mert Hakan'dan birisi tercih edecek.

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