Galatasaray'ın Portekizli futbol aklı Campos, yeni sezon için kolları sıvadı! Yeni teknik adamlığa Jardim'i istiyor





MONACO'YA GETİRMİŞTİ

Başkan Burak Elmas'ın danışmanı olarak göreve başlayan Luis Campos'un da Torrent'le ilgili yönetime olumsuz bir rapor verdiği kulislerde konuşuluyordu. Alınan bilgilere göre yeni sezonun planlanması için kolları sıvayan Portekizli futbol adamının aklındaki hocayı TAKVİM ortaya çıkardı. Campos'un Monaco'da 2014-2016 yılları arasında beraber çalıştığı Leonardo Jardim'in ismini Başkan Burak Elmas'a verdiği öğrenildi. Uzun süredir Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'de mutsuz olduğu konuşulan Portekizli hocanın ayrılığı dün resmileşti. 2014 yılında Campos tarafından Monaco'ya getirilen Leonardo Jardim 4 sezon çok başarılı bir performans sergilemişti. 2016-17 sezonunda Ligue 1'de şampiyonluk kupasını kaldıran 47 yaşındaki hoca Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finali görerek alkış toplamıştı.