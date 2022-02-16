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    Galatasaray'ın Portekizli futbol aklı Campos, yeni sezon için kolları sıvadı! Yeni teknik adamlığa Jardim'i istiyor

    Torrent'i yetersiz bulan Campos'un yeni sezon için aklındaki teknik adamın, Monaco'da birlikte çalıştığı Jardim olduğu belirtiliyor. Sorunlar yaşadığı Suudi kulübü Al Hilal'den ayrılığı dün resmileşen 47 yaşındaki Portekizli hoca ile ilgili kararı Başkan Elmas verecek.

    Campos’un gözü Jardim’de

    Fatih Terim'le olaylı bir şekilde yolların ayrılmasının ardından Galatasaray'da teknik adamlık koltuğuna oturan Domenec Torrent kısa sürede kredisini tüketti. Sarı-Kırmızılı takımın başında çıktığı 5 maçtan 3 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrılan İspanyol hocanın Galatasaray'daki ömrünün çok uzun olması beklenmiyor.



    MONACO'YA GETİRMİŞTİ
    Başkan Burak Elmas'ın danışmanı olarak göreve başlayan Luis Campos'un da Torrent'le ilgili yönetime olumsuz bir rapor verdiği kulislerde konuşuluyordu. Alınan bilgilere göre yeni sezonun planlanması için kolları sıvayan Portekizli futbol adamının aklındaki hocayı TAKVİM ortaya çıkardı. Campos'un Monaco'da 2014-2016 yılları arasında beraber çalıştığı Leonardo Jardim'in ismini Başkan Burak Elmas'a verdiği öğrenildi. Uzun süredir Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'de mutsuz olduğu konuşulan Portekizli hocanın ayrılığı dün resmileşti. 2014 yılında Campos tarafından Monaco'ya getirilen Leonardo Jardim 4 sezon çok başarılı bir performans sergilemişti. 2016-17 sezonunda Ligue 1'de şampiyonluk kupasını kaldıran 47 yaşındaki hoca Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finali görerek alkış toplamıştı.



    REFERANSI ÇOK OLUMLU
    Portekizli teknik adam daha önce de Sporting Lizbon, Olympiakos ve Braga'da da başarıyla görev yapmıştı. Luis Campos'un Başkan Burak Elmas'la yaptığı görüşmede Leonardo Jardim'le ilgili çok olumlu bir referans verdiği belirtiliyor. Genç teknik adam konusundaki kararı ise önümüzdeki dönemde Başkan Burak Elmas verecek.



        BERABER 2 SENE GÖREV YAPTILAR
        Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın danışmanı olarak göreve başlayan Campos, 2014- 2016 yılları arasında Monaco'da Jardim ile beraber görev yaptı. İkili, Fransız kulübüne adeta altın dönemini yaşattı, çok önemli başarılar elde edildi.



        ÖNEMLİ BİR KARİYER
        47 yaşındaki Leonardo Jardim önemli bir kariyere sahip. Adını ilk olarak ülkesinin takımı Beire Mar'da duyuran Portekizli teknik adam sırasıyla Braga, Olympiakos, Sporting Lizbon, Monaco ve son olarak Al Hilal'de görev yaptı. Jardim özellikle Monaco'daki peformansıyla dikkatleri çekti. Jardim, Fransız kulübünü Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale taşımayı başardı.

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        Haberler Spor Galatasaray'ın Portekizli futbol aklı Campos, yeni sezon için kolları sıvadı! Yeni teknik adamlığa Jardim'i istiyor
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