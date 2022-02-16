Erick Pulgar'dan çarpıcı açıklamalar "Sezon sonunda İtalya'ya döneceğim"

GSTV'ye açıklamalarda bulunan Erick Pulgar geleceğiyle ilgili önemli ifadeler kullandı. Şilili yıldız, "Galatasaray'ın önemli bir takım olduğunu biliyordum. Daha önce duymuştum. Takıma hemen adapte oldum. Güney Amerikalı oyuncular beni aralarına aldılar ve anında Galatasaraylı yaptılar. İlk 11 başlamak istiyorum, bu ilk hedefim. Benim belli özelliklerim var. Bu maçlarda özelliklerimi göstererek takımın eksikliklerini kapatabileceğimi, takımı daha iyi yapabileceğimi düşünüyorum. Şu anda olduğumuz durumdan çıkmamıza yardımcı olacak özelliklerim var. Hızlıyım ve pozisyonel oynuyorum. İlk amacım Galatasaray'ı olduğu yerden yukarı taşımak. Mayıs'ta İtalya'ya dönmem gerekiyor. Galatasaray'da İstanbul'da neler yaptığıma bakıp geleceğimle ilgili sezon sonunda karar vereceğim" ifadesini kullandı.
CİMBOM YOLLADI TİCARETE ATILDI!
Ara döneminde Galatasaray ile olan sözleşmesi geçici olarak feshedilen Mbaye Diagne, ülkesinde spor ayakkabı mağazası açtı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda açtığı dükkanın görüntülerini paylaşan Diagne, videonun üzerine "Dükkanımız 18 Şubat'ta açılacak inşallah" yazısını yazdı.
SON 10 DAKİKADA 20 PUAN UÇTU
Adana Demirspor'a 90+2'de yakalanan Beşiktaş, bu sezon son 10 dakikada yediği gollerle toplam 20 puan bıraktı. Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan ve 90+2. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın son anlarda yediği goller nedeniyle puan kaybı büyük oldu. Siyah-beyazlı takım, oynadığı 8 maçta son 10 dakika veya uzatma dakikalarında yediği goller nedeniyle 20 puan yitirdi. Beşiktaş; iki Adana Demirspor, Altay, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Kasımpaşa, İttifak Holding Konyaspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarında bu şanssızlığı yaşadı. Siyah-beyazlı takım, iki Adana Demirspor maçının yanı sıra Trabzonspor karşılaşmasında ise uzatma dakikalarında yediği gollerle 7 puandan oldu.