Erick Pulgar'dan çarpıcı açıklamalar "Sezon sonunda İtalya'ya döneceğim"

GSTV'ye açıklamalarda bulunan Erick Pulgar geleceğiyle ilgili önemli ifadeler kullandı. Şilili yıldız, "Galatasaray'ın önemli bir takım olduğunu biliyordum. Daha önce duymuştum. Takıma hemen adapte oldum. Güney Amerikalı oyuncular beni aralarına aldılar ve anında Galatasaraylı yaptılar. İlk 11 başlamak istiyorum, bu ilk hedefim. Benim belli özelliklerim var. Bu maçlarda özelliklerimi göstererek takımın eksikliklerini kapatabileceğimi, takımı daha iyi yapabileceğimi düşünüyorum. Şu anda olduğumuz durumdan çıkmamıza yardımcı olacak özelliklerim var. Hızlıyım ve pozisyonel oynuyorum. İlk amacım Galatasaray'ı olduğu yerden yukarı taşımak. Mayıs'ta İtalya'ya dönmem gerekiyor. Galatasaray'da İstanbul'da neler yaptığıma bakıp geleceğimle ilgili sezon sonunda karar vereceğim" ifadesini kullandı.