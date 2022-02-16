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    Erick Pulgar'dan çarpıcı açıklamalar "Sezon sonunda İtalya'ya döneceğim"

    Pulgar, “İlk amacım G.Saray’ı olduğu yerden yukarı t-a şımak. Mayıs’ta İtalya’ya dönmem gerekiyor” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 16 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Sezon sonunda İtalya’ya döneceğim

    GSTV'ye açıklamalarda bulunan Erick Pulgar geleceğiyle ilgili önemli ifadeler kullandı. Şilili yıldız, "Galatasaray'ın önemli bir takım olduğunu biliyordum. Daha önce duymuştum. Takıma hemen adapte oldum. Güney Amerikalı oyuncular beni aralarına aldılar ve anında Galatasaraylı yaptılar. İlk 11 başlamak istiyorum, bu ilk hedefim. Benim belli özelliklerim var. Bu maçlarda özelliklerimi göstererek takımın eksikliklerini kapatabileceğimi, takımı daha iyi yapabileceğimi düşünüyorum. Şu anda olduğumuz durumdan çıkmamıza yardımcı olacak özelliklerim var. Hızlıyım ve pozisyonel oynuyorum. İlk amacım Galatasaray'ı olduğu yerden yukarı taşımak. Mayıs'ta İtalya'ya dönmem gerekiyor. Galatasaray'da İstanbul'da neler yaptığıma bakıp geleceğimle ilgili sezon sonunda karar vereceğim" ifadesini kullandı.



    CİMBOM YOLLADI TİCARETE ATILDI!
    Ara döneminde Galatasaray ile olan sözleşmesi geçici olarak feshedilen Mbaye Diagne, ülkesinde spor ayakkabı mağazası açtı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda açtığı dükkanın görüntülerini paylaşan Diagne, videonun üzerine "Dükkanımız 18 Şubat'ta açılacak inşallah" yazısını yazdı.



    SON 10 DAKİKADA 20 PUAN UÇTU
    Adana Demirspor'a 90+2'de yakalanan Beşiktaş, bu sezon son 10 dakikada yediği gollerle toplam 20 puan bıraktı. Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan ve 90+2. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın son anlarda yediği goller nedeniyle puan kaybı büyük oldu. Siyah-beyazlı takım, oynadığı 8 maçta son 10 dakika veya uzatma dakikalarında yediği goller nedeniyle 20 puan yitirdi. Beşiktaş; iki Adana Demirspor, Altay, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Kasımpaşa, İttifak Holding Konyaspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarında bu şanssızlığı yaşadı. Siyah-beyazlı takım, iki Adana Demirspor maçının yanı sıra Trabzonspor karşılaşmasında ise uzatma dakikalarında yediği gollerle 7 puandan oldu.



        BEŞİKTAŞ YİNE REVİRE DÖNDÜ
        Mert Günok ve N'Koudou'nun ardından Oğuzhan, Josef ve Rosier de sakatlıkları nedeniyle A. Demirspor maçında forma giyememişti. Rıdvan, Kerem Kalafat ve Teixeira ile birlikte ağrı hissettiği için değişiklik isteyen Rachid Ghezzal son maçın fireleri oldu.



        ALEX TEİXEİRA'DAN KAFA GOLÜ SİFTAHI
        Beşiktaş formasıyla ligde 4 golü bulunan Teixeira, ilk kafa golünü Adana Demirspor'a attı. Brdezilyalı 10 numara hava toplarındaki etkisizliğiyle eleştiriliyordu.



        ÇILDIRTAN RAKAMLAR...
        Adana Demirspor, Beşiktaş'ın ceza sahasında 43 kez topla buluştu. 2014-15'ten sonra Beşiktaş'ın ceza sahasında en çok topla buluşan maç oynandı.



            FENER'E İTALYAN HAKEM
            UEFA Konferans Ligi son 32 turu ilk maçında yarın 20.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe- Slavia Prag maçının hakemi dün UEFA tarafından açıklandı. Bu kritik karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek.



            SERDAR DURSUN OYNAMAK İSTİYOR!
            Giresun karşısında sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Dursun'un tedavi süreci devam ediyor. Tecrübeli golcü için özel maske tasarlanacak ve Serdar Dursun 1 ay boyunca bu maskeyle sahaya çıkacak. Serdar'ın Slavia Prag maçında maskeyle oynamak istediği ancak İsmail Kartal'ın şimdilik kararsız kaldığı ifade edildi.



            HAZIRLIKLAR TAM GAZ
            Fenerbahçe, Slavia Prag maçının 2. antrenmanını dün yaptı. 1.5 saat süren çalışmanın sonunda yarı sahada taktik çift kale maç yapıldı. Oyuncuların hırslı oldukları dikkatlerden kaçmadı.



                HÜCUMCULARA ÇARE YOK
                Lider Trabzonspor'un hücumcuları durdurulamıyor. Gol sıralamasında 11 golle Cornelius zirvede yer alırken, Bakasetas 8, Nwakaeme 6, Djaniny 5 kez fileleri havalandırdı. Yeni transfer Visca'nın da şimdiden 4 golü oldu. Süper Lig'de 25. hafta sonunda 60 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor'da hücum oyuncuları, skor üretmekte zorlanmıyor. Ligde bir maç eksiği olan en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 12 puan önünde yer alan bordo-mavililer, 44 golle de Aytemiz Alanyaspor ile birlikte en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor. Bordo-Mavililer'de, Cornelius 11 golle takımda en fazla gol kaydeden oyuncu olurken Bakasetas 8, Nwakaeme 6, Djaniny de 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Abdülkadir Ömür ve ara transfer döneminde takıma katılan Edin Visca da 4'er golle önemli katkı sağladı.



                GÜZEL EVİM
                Trabzonspor, Avrupa'nın 20 büyük liginde kendi sahasında en uzun süredir yenilmeyen 2 takımdan birisi oldu. Bu sezon 13 iç saha maçında da yenilgi yüzü görmeyen Bordo-Maviller, geçen sezon da hesaba katıldığı evinde yenilmediği maç sayısı 19'u buluyor. İşte o liste: G. Rangers (14 maç), Trabzonspor (13 maç), Real Madrid (12 maç), Sevilla (12 maç), PSG (12 maç), Celtic (12 maç), Sivasspor (12 maç).



                TUZLA'DAN 9 KİŞİYLE TARİHİ ZAFER
                Tuzla 27'de 10, 67'de ise 9 kişi kaldığı maçta Bursa'yı deplasmanda 87'de Ezeh'in harika golüyle yendi. Tarihi bir galibiyet elde etti...
                Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Tuzlaspor, 9 kişi tamamladığı maçta deplasmanda Bursaspor'u 1-0 yenerek tarihi bir galibiyet elde etti. 27. dakikada Rotman'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Tuzlaspor, 67'de ise Samet'in atılmasıyla sahada 9 kişi kaldı. 87. dakikada Ezeh'in taç çizgisi civarından attığı inanılmaz golle maçı 1-0 kazanan Tuzla, unutulmaz bir sonuca imza attı.



                    F.BAHÇE VE G.SARAY YARI FİNALDE RAKİP OLDU
                    Basketbolda Bitci Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'ı 93-88 yenerek, yarı finale yükseldi. Günün diğer maçında Galatasaray Nef, Gaziantep Basketbol'u 77-62 yendi. Fenerbahçe ile Galatasaray Türkiye Kupası yarı finalinde birbirlerine rakip oldular.



                    LARKİN VE MİCİC İÇİN EFES'İ ŞOK EDEN İDDİA
                    İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan haberlerde Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin'in sezon sonu takımdan ayrılacağı ve Real Madrid'e transfer olacağı iddia edildi. Aynı haberde Vasilije Micic'in de sezon sonu NBA'e gidebileceği belirtildi.



                    LEİPZİG-SOCİEDAD MAÇINI CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK
                    FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Avrupa Ligi'nde Leipzig ile Real Sociedad arasında oynanacak play-off turu ilk maçını yönetecek. UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Perşembe günü oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.



                        DJOKOVİC AŞI İÇİN GERİ ADIM ATMIYOR
                        Avustralya Açık'a Covid-19 aşısı olmadığı için vize alamayan ve turnuvaya katılamayan Novak Djokovic aşıyla ilgili negatif tutumunu sürdürüyor. Sırp sporcu, "Aşı olmadığım için Wimbledon'a ya da Fransa Açık'a katılamayacaksam problem yok. Bu bedeli ödemeye hazırım" ifadelerini kullandı.

                        ROBİNHO İÇİN YAKALAMA KARARI
                        İtalya'da hakkında genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırı nedeniyle kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan Brezilyalı futbolcu Robinho için Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, uluslararası yakalama kararı çıkartmak için İtalya Adalet Bakanlığına başvurdu. Robinho'nun argıtay tarafından da onaylanmış 9 yıl hapis cezası bulunuyor.

                        HAZIRLIKLAR START ALDI
                        Trabzonspor Alanya deplasmanının hazırlıklarına dün start verdi. Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maç 1-1 sona ermişti.

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                        Haberler Spor Erick Pulgar'dan çarpıcı açıklamalar "Sezon sonunda İtalya'ya döneceğim"
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