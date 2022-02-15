UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için geri sayım sona eriyor. Son 16 turu bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile İngiliz ekibi Manchester City çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek. Peki, Sporting Lizbon Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Manchester City maçı hangi kanalda? İşte merak edilen soruların yanıtları...
SPORTİNG LİZBON MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sporting Lizbon Manchester City maçı 15 Şubat Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele Exxen ekranlarından naklen yayınlanacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16 TURU BAŞLIYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nin Son 16 Turu'nda bugün ve 16 Şubat Çarşamba günü 4 karşılaşma oynanacak. Aynı turun diğer maçları ise 22 Şubat Salı ve 23 Şubat Çarşamba günü yapılacak. 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak rövanş karşılaşmaları sonrası çeyrek finale yükselecek 8 takım belli olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kalma mücadelesi verecek takımların karşı karşıya geleceği bu turda sonucu merakla beklenen birçok maç yer alıyor. Yıldızlar topluluğu Paris Saint-Germain, bu organizasyonda en fazla şampiyonluğu bulunan (13 kez) Real Madrid'i ilk maçta sahasında ağırlayacak. Kendi liglerinde şampiyonluk mücadelesi veren 2010 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Inter, 2019 şampiyonu Liverpool ile kozlarını paylaşırken, Ronaldo'lu Manchester United ise Atletico Madrid ile karşılaşacak. 2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Chelsea, milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille ile karşı karşıya gelecek. Son 16 turunda karşılaşmaların tamamı Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.