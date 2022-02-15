Fenerbahçe Sinan Bolat'a talip oldu! Gent de Berke Özer'i istiyor

Altay Bayındır'ın sakatlık sürecinde kaleyi koruyan Berke Özer'in performansının yetersiz bulunması sebebiyle ara transfer döneminde kadrosunu milli file bekçisi Sinan Bolat ile güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Gent ile anlaşamayınca transfer rafa kalkmıştı.
Fenerbahçe, Gent ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Sinan Bolat'ı haziran ayında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmanın planlarını yaparken, Belçika ekibinin bu karşılık sürpriz bir girişimde bulunmaya hazırlandığı ifade ediliyor.
Sinan Bolat'ın yeni sözleşme için Gent'in teklifine olumsuz yanıt vermesi üzerine kaleci arayışı içine giren Belçika ekibinin de Fenerbahçe ile sezon sonu kontratı sona erecek olan Berke Özer'i kaleci adayları arasına eklediği öne sürülüyor.