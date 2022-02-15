Hakan Çalhanoğlu'ndan İngilizlere gözdağı! "Tüm silahları kullanacağız"

HAKAN ÇALHANOĞLU: BURAYA BUNU GÖSTERMEK İÇİN GELDİM

Liverpool'un orta sahada dinamik bir takım olduğunu aktaran Hakan Çalhanoğlu, yarın sahaya karakterlerini koyacaklarını, kendisinin de maça hazır olduğunu ifade etti.

Inter'in kazanma zihniyetine sahip bir takım olduğunu belirten milli oyuncu, "Ligi zaten kazandılar. Ben de buraya bunu göstermek için geldim. Bana el verdiler bunun için teşekkür ediyorum. Burada başka bir rolde oynuyorum ki bu hoşuma gidiyor çünkü topa daha fazla sahibim. Geri kalan bana ve takım arkadaşlarına kalıyor." ifadelerini kullandı.