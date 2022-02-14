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    İtalyan kulübü Napoli Güney Koreli stoper Kim Min Jae için harekete geçiyor

    Uzun süredir Kim Min Jae’ye olan ilgisi yazılıp çizilen Serie A kulübü Napoli, nihayet harekete geçme kararı aldı. Eljif Elmas’ın transferinde başrolü oynayan Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli’nin Kim’in transferini görüşmek için hafta içinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

    Napoli ’Kim’ için geliyor

    Fenerbahçe'nin Çin Ligi'nden kadrosuna kattığı ve çubuklu forma altında gösterdiği performasnla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken Kim Min-Jae için ilk somut adım İtalya'dan geliyor. Uzun süredir Kim'e ilgisi olduğu yazılıp çizilen Serie A takımlarından Napoli, Güney Koreli stoperin transferi için hareket geçme kararı aldı. Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin hafta içinde İstanbul'a gelerek Kim'in transferi için Sarı-Lacivertli kurmaylar ile masaya oturacağı bildirildi.



    ELJIF'İ DE O ALMIŞTI...
    Cristiano Giuntoli, Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferinde de başrolü oynamış bir isimdi. Fenerbahçe'nin Kim Min Jae'nin transfer görüşmelerinde kapıyı 25 milyon Euro'dan açacağı ve bir sonraki olası transferden de pay talep edeceği gelen haberler arasında. Güney Koreli stoperin Fenerbahçe ile 2025 haziranına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe, Kim'i istediği fiyattan satması durumunda önümüzdeki sezon ciddi bir transfer transfer kaynağına da sahip olmuş olacak.

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    Haberler Spor İtalyan kulübü Napoli Güney Koreli stoper Kim Min Jae için harekete geçiyor
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