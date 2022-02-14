Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun'a Al Hilal kancası! 5 milyon Euro maaş ve 2 yıllık sözleşme teklif etti

İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun'a Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal, 5 milyon Euro maaş ve 2 yıllık sözleşme teklif etti. Siyah- Beyazlılar'ın da bonservissiz olarak sezon sonu kadrosuna katmak istediği golcü oyuncunun kararını haziranda vereceği öğrenildi. Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Al Hilal ile gireceği transfer savaşından galip çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Siyah- Beyazlı Yönetim sezon sonu eski yıldızını kadroya katmak için tüm kozlarını kullanacak. Bu sezon Premier League'de yalnızca 1 karşılaşmada görev alan ve Liverpool maçında 6 dakika forma giyen Cenk Tosun, Federasyon Kupası'nda da 2 maça çıktı ancak bu maçlarda golle tanışamadı. Milli yıldız, 22.5 milyon Euro'ya transfer olduğu Everton kariyerinde 61 maça çıkıp 11 gol 6 asiste imza attı. 30 yaşındaki golcü ayrıca kiralık olarak oynadığı Crystal Palace'ta 5 maçta 1 gol sevinci yaşamıştı.

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