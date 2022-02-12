Beşiktaş'ta kadro dışı olanlar el yakıyor! Lens, Adem Ljajic, Douglas ve N’Sakala’nın maliyeti 41 milyon Euro

Beşiktaş'ta takımdan ayrılması için adeta gün sayılan Jeremain Lens, Adem Ljajic, Douglas ve Fabrice N'Sakala'nın siyah-beyazlı kulübe maliyetleri dudak uçuklattı. Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan ve uzun süredir kadro dışı olup, günlerini düz koşu yaparak geçiren bu 4 futbolcunun Beşiktaş'a maliyeti toplamda 41 milyon 823 bin Euro. Bu rakam, Süper Lig'de mücadele eden 15 takımın kadro değerinin üzerinde bulunuyor. Bu isimlerden maliyet olarak başı Adem Ljajic çekerken, bu oyuncuyu Jeremain Lens takip etti. Douglas'ın toplam maliyeti 3.9 milyon Euro olurken, Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş'a maliyeti 1.7 milyon Euro oldu. Bonservis bedeli olmayan N'Sakala, Beşiktaş ile yıllık 850 bin Euro'ya anlaştı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek.



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