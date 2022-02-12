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    Abdullah Avcı şampiyonluk yarışının en büyük kozu oldu! 20 maçta 1 yenilgi

    Trabzonspor ile şampiyonluğa yürüyen Abdullah Avcı, Konyaspor’a karşı 20 maçta sadece 1 kez kaybetti. İşte sizler için derlediğimiz 12 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    En büyük kozu Abdullah Avcı

    Süper Lig'de şampiyonluk yolunda hızla ilerleyen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde muhteşem bir sezon geçiriyor. Karadeniz Fırtınası yarın sahasında takipçisi Konyaspor ile mücadele edecek. Bu maçta en büyük kozu şüphesiz Abdullah Avcı olacak. Deneyimli teknik adam kariyerinde rakibine karşı çıktığı 20 maçta sadece birini kaybetti. Avcı, teknik direktörlük kariyerinde Konyaspor'a 7 Ekim 2007'de rakip olduğu ilk maçı kaybetmişti. Söz konusu maçın ardından Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında çıktığı maçlarda ise rakibine yenilmedi. 15 yıldır rakibiyle oynadığı maçları kaybetmeyen deneyimli çalıştırıcı bu maçlarda 11 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.



    KALKAVAN TEPKİSİ!
    Trabzonspor taraftarları Konyaspor ile oynanacak olan maça hakem Mete Kalkavan'ın atanmasına çok sert tepki gösterdi. Trabzonspor, hakem Mete Kalkavan'ın yönettiği 16 maçın sadece yüzde 18,75'ini kazanabildi. Trabzonspor, Kalkavan'ın yönettiği 16 maçta 3 kez kazandı.



    PUANLIK MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI!
    Düşme hattında yer alan Altay ile Çaykur Rizespor puanları paylaştı... Nefes kesen 90 dakikada 3 top direkten döndü... Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında İzmir temsilcisi Altay ile Çaykur Rizespor golsüz berabere kaldı... Ev sahibi ekibin iki, Rize'nin ise bir topu direkten döndü. Konuk ekip Rizespor'un 86. dakikada Pohjanpalo ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi... Ligin bir sonraki haftasında Altay Beşiktaş ile İstanbul'da karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise kendi evinde ligin flaş takımlarından Medipol Başakşehir'i ağırlayacak...



        PİNHEİRO'NUN BAŞI DERTTE
        Bir dönem Beşiktaş'la adı geçen Portekizli Bruno Pinheiro, Estoril kariyerinde zor günler geçiriyor. Son 12 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alan Pinheiro ve ekibi, taraftarlarının tepkisini çekti. Söz konusu dönemde 5 yenilgi alan Estoril, 6 kez de berabere kaldı ve sadece 1 kez kazanabildi. Genç teknik adamın aklının Beşiktaş'ta kaldığını bu nedenle de performansının düştüğünü ifade eden Portekizliler, sosyal medyada ve taraftar forumlarında Pinheiro'ya tepki gösterdiler.



        ÖLÜ TOPRAĞINI ATIN
        Dünkü idman öncesi futbolcularıyla konuşan İsmail Kartal, "Buo frmanın hakkını vermek zorundayız. Üzerinizdeki ölü toprağını atın. Galibiyethi azırlamalıyız" dedi. Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör İsmail Kartal, dünkü çalışma öncesinde futbolcularıyla bir görüşme yaptı.

        MORALLER DİBE VURDU...
        Kupadan elenmiş olmanın moral bozukluğunu yaşayan oyuncularına, "Bu formanın hakkını vermek zorundayız. Üzerinizdeki ölü toprağını atın. Galibiyeti hazırlamalıyız" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 1.5 saat süren ve tamamı taktik ağırlıklı geçen çalışmanın ardından Fenerbahçe, özel uçakla Giresun'a gitti. Sarı-Lacivertli kafileyi burada bir grup taraftar karşıladı.



        ALTAY KULÜBÜDE BAŞLAYACAK
        Sakatlığını atlatmasının ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan kaleci Altay Bayındır, Giresun maçı kafilesinde yer aldı. Başarılı file bekçisinin maçta yedek olarak olarak soyunacağı kalede Berke'nin olacağı öğrenildi.



            BAŞAKŞEHİR EVİNDE G.ANTEP'İ AĞIRLIYOR
            Süper Lig'in 25. haftasında bugün 1 maç daha oynanacak. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 mağlup ederek flaş bir sonuca imza atan Başakşehir, bugün evinde son haftaların formda takımı Gaziantep FK'yı konuk edecek. Saat 16.00'da start alacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek. İki takımda maçı kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.



            ŞAMPİYON MAME THİAM KAYSERİ KAMPINA KATILDI
            Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Senegal'in Kayserisporlu futbolcusu Mame Thiam takıma katıldı. Haftalardır Senegal milli takımında bulunduğu için sarı kırmızılı formadan uzak kalan Thiam, Galatasaray maçında forma giyebilecek. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, yıldız oyuncuya kendi fotoğrafının yer aldığı çerçeve hediye etti.



            BAKAN KASAPOĞLU PEKİN'DE 6. OLAN AKAR'LA BULUŞTU
            Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateninde 6. olan milli sporcu Furkan Akar ile bir araya geldi. Zeytinburnu Buz Pisti'nde gerçekleşen buluşmada Bakan Kasapoğlu, "Furkan Akar, bizi Pekin'de gururlandırdı. Türkiye'ye bir ilki yaşattı" dedi.



                KARŞI TARAFA GİDİP GELDİM!
                Euro 2020'de saha içinde fenalaşan ve yere yığılan Danimarkaylıı ldız Eriksen, "Ambulansla giderken karşı tarafa gidip geldiğimi anldaım" dedi.
                Christian Eriksen, Euro 2020'de Danimarka formasıyla çıktığı maçta sahada yığılmasının ardından kariyerine devam edebilmesinin bir mucize olduğunu söyledi. Yıldız oyuncu, "O beş dakika dışında her şeyi hatırlıyorum. Daha sonra beş dakika olduğunu söylediler. Taç atışını, topun dizime çarpmasını hatırlıyorum ama daha sonra ne olduğunu bilmiyorum. Sonra etrafımda insanlar vardı ve göğsümde bir baskı hissettim, nefesimi toplamaya çalışıyordum. Uyandım, gözlerimi açtım ve etrafımda insanları gördüm. Neler olduğunu anlayamıyordum" dedi. Yıldız futbolcu, "Ambulansta giderken birinin 'Ne zamandır bilinci kapalı?' dediğini duydum. Başka biri ise 'Beş dakikadır' cevabını vermişti. İşte, orada karşı tarafa gidip geldiğimi anladım" ifadelerini kullandı.



                GENÇLERBİRLİĞİ 5 HAFTA SONRA
                Başkent ekibi deplasmanda Altınordu'yu devirdi ve 5 maçlık yenilgi serisini bitirdi. Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Altınordu'yu 2-1 mağlup etti. Başkent temsilcisi üst üste aldığı 5 mağlubiyetin ardından sahadan galibiyetle ayrıldı. Altınordu ise art arda 5. maçtan puan çıkaramadı. Ev sahibi ekip 25. dakikada Recep Aydın'la öne geçti. Ancak Gençlerbirliği ilk devrenin sonlarında Lima ile skora eşitliği getirdi. 56. dakikada sahneye çıkan Eleke attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

                ASLAN KAYSERİ ÖNÜNDE ÇOK KRİTİK SINAVDA
                Süper Lig'de düşme tehlikesini çok yakından yaşayan Galatasaray bu akşam kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, Kayserispor'la Nef Stadı'nda kozlarını paylaşacak. 19.00'da başlayacak olan maçta Barış Alper Saka düdük çalacak. Cimbom'da sakatlıkları süren Muslera ve Işık Kaan kadroda yer almayacak. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı 3-0 kaybeden Galatasaray hem rövanşı almak hem de 5 maç sonra kazanmak istiyor.

                ÜÇ PUANLA NEFES ALDI
                Çok sıkıntılı bir süreçten geçen Gençlerbirliği, Altınordu deplasmanında zor da olsa kazanarak derin bir nefes aldı.

                FİLEDE F.BAHÇE İLE G.SARAY KOZLARINI PAYLAŞIYOR
                Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe HDI Sigorta bugün derbi maçta karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray HDI Sigorta, 3-1'lik skorla kazanmıştı.

                FENERBAHÇE OPET ÇEYREK FİNALE ÇIKTI
                CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Opet, deplasmanda Dinamo-Ak Bars Kazan'ı 78 dakika süren maçta 20-25, 22-25 ve 19-25'lik setlerle 3-0 yenmeyi başardı. Temsilcimiz grubundan lider olarak Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline çıktı. Maçı 3-0 kazanan temsilcimizde Anna Lazareva şov yaptı. Rus oyuncu 20 sayıyla yıldızlaştı, MVP seçildi.

                HAZIRLIKLAR BUGÜN BAŞLIYOR
                Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanının hazırlıklarına bugün start verecek. Ligin ilk yarısındaki maç 3-3 sona ermişti.

                F.BAHÇE GİRESUN'DA MORAL ARIYOR
                F.Bahçe, ligde bugün 16.00'da Giresun'a konuk olacak. Maçı Zorbay Küçük yönetecek. F.Bahçe'de cezalı Crespo ile İrfan Can, Mesut Novak ve Gustavo yok.

                GÖZTEPE LİGE DÖNDÜ
                Kupada Beşiktaş'a elenen Göztepe lige odaklandı. Teknik direktör Nestor El Maestro, "Artık lige döneceğiz. Sırada Hatayspor maçı var. Önümüzdeki maçlara hazırlanacağız" dedi.

                A.GÜCÜ-İSTANBULSPOR
                TFF 1. Lig'de bugün 4 maç oynanacak. Program: 13.30 Bolu-Keçiörengücü, Adanaspor-Denizlispor, 16.00 Ankaragücü- İstanbulspor, 19.00 Balıkesirspor- Kocaelispor.

                BURSA-GALATASARAY
                Basketbol Ligi'nde bugün 4 maç var. Program: 13.00 Darüşşafaka-Afyon Bld., 15.30 Bahçeşehir-T.Telekom, 18.00 Yalovaspor- P.Karşıyaka, 20.15 Bursa-G.Saray.

                KONYA-TRABZON KALKAVAN'IN
                MHK haftanın en önemli maçında Mete Kalkavan'a görev verdi. Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Yarın lider Trabzonspor ile takipçisi Konyaspor arasında oynanacak kritik 90 dakikada Mete Kalkavan düdük çalacak. Bugün ise Giresunspor-Fenerbahçe maçını Zorbay Küçük, Galatasaray ile Kayserispor arasındaki mücadeleyi ise Sarper Barış Saka yönetecek.

                DORUKHAN SAĞA GEÇİYOR!
                Trabzon'da Peres'in cezalı olduğu haftada Dorukhan Toköz sağ bek bölgesine geri dönecek. Hamsik'in durumu maç günü belli olacak.

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                Haberler Spor Abdullah Avcı şampiyonluk yarışının en büyük kozu oldu! 20 maçta 1 yenilgi
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