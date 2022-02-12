Abdullah Avcı şampiyonluk yarışının en büyük kozu oldu! 20 maçta 1 yenilgi





GENÇLERBİRLİĞİ 5 HAFTA SONRA

Başkent ekibi deplasmanda Altınordu'yu devirdi ve 5 maçlık yenilgi serisini bitirdi. Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Altınordu'yu 2-1 mağlup etti. Başkent temsilcisi üst üste aldığı 5 mağlubiyetin ardından sahadan galibiyetle ayrıldı. Altınordu ise art arda 5. maçtan puan çıkaramadı. Ev sahibi ekip 25. dakikada Recep Aydın'la öne geçti. Ancak Gençlerbirliği ilk devrenin sonlarında Lima ile skora eşitliği getirdi. 56. dakikada sahneye çıkan Eleke attığı golle takımına galibiyeti getirdi.



ASLAN KAYSERİ ÖNÜNDE ÇOK KRİTİK SINAVDA

Süper Lig'de düşme tehlikesini çok yakından yaşayan Galatasaray bu akşam kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, Kayserispor'la Nef Stadı'nda kozlarını paylaşacak. 19.00'da başlayacak olan maçta Barış Alper Saka düdük çalacak. Cimbom'da sakatlıkları süren Muslera ve Işık Kaan kadroda yer almayacak. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı 3-0 kaybeden Galatasaray hem rövanşı almak hem de 5 maç sonra kazanmak istiyor.



ÜÇ PUANLA NEFES ALDI

Çok sıkıntılı bir süreçten geçen Gençlerbirliği, Altınordu deplasmanında zor da olsa kazanarak derin bir nefes aldı.



FİLEDE F.BAHÇE İLE G.SARAY KOZLARINI PAYLAŞIYOR

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe HDI Sigorta bugün derbi maçta karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray HDI Sigorta, 3-1'lik skorla kazanmıştı.



FENERBAHÇE OPET ÇEYREK FİNALE ÇIKTI

CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Opet, deplasmanda Dinamo-Ak Bars Kazan'ı 78 dakika süren maçta 20-25, 22-25 ve 19-25'lik setlerle 3-0 yenmeyi başardı. Temsilcimiz grubundan lider olarak Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline çıktı. Maçı 3-0 kazanan temsilcimizde Anna Lazareva şov yaptı. Rus oyuncu 20 sayıyla yıldızlaştı, MVP seçildi.



HAZIRLIKLAR BUGÜN BAŞLIYOR

Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanının hazırlıklarına bugün start verecek. Ligin ilk yarısındaki maç 3-3 sona ermişti.



F.BAHÇE GİRESUN'DA MORAL ARIYOR

F.Bahçe, ligde bugün 16.00'da Giresun'a konuk olacak. Maçı Zorbay Küçük yönetecek. F.Bahçe'de cezalı Crespo ile İrfan Can, Mesut Novak ve Gustavo yok.



GÖZTEPE LİGE DÖNDÜ

Kupada Beşiktaş'a elenen Göztepe lige odaklandı. Teknik direktör Nestor El Maestro, "Artık lige döneceğiz. Sırada Hatayspor maçı var. Önümüzdeki maçlara hazırlanacağız" dedi.



A.GÜCÜ-İSTANBULSPOR

TFF 1. Lig'de bugün 4 maç oynanacak. Program: 13.30 Bolu-Keçiörengücü, Adanaspor-Denizlispor, 16.00 Ankaragücü- İstanbulspor, 19.00 Balıkesirspor- Kocaelispor.



BURSA-GALATASARAY

Basketbol Ligi'nde bugün 4 maç var. Program: 13.00 Darüşşafaka-Afyon Bld., 15.30 Bahçeşehir-T.Telekom, 18.00 Yalovaspor- P.Karşıyaka, 20.15 Bursa-G.Saray.



KONYA-TRABZON KALKAVAN'IN

MHK haftanın en önemli maçında Mete Kalkavan'a görev verdi. Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Yarın lider Trabzonspor ile takipçisi Konyaspor arasında oynanacak kritik 90 dakikada Mete Kalkavan düdük çalacak. Bugün ise Giresunspor-Fenerbahçe maçını Zorbay Küçük, Galatasaray ile Kayserispor arasındaki mücadeleyi ise Sarper Barış Saka yönetecek.



DORUKHAN SAĞA GEÇİYOR!

Trabzon'da Peres'in cezalı olduğu haftada Dorukhan Toköz sağ bek bölgesine geri dönecek. Hamsik'in durumu maç günü belli olacak.

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