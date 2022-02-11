Giresunspor Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler maçın ne zaman oynanacağını merak araştırmalara koyuldu. Giresunspor ve Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki, Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Giresun FB maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...