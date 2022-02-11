Giresunspor Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler maçın ne zaman oynanacağını merak araştırmalara koyuldu. Giresunspor ve Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki, Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Giresun FB maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...
GİRESUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Giresunspor Fenerbahçe maçı 12 Şubat Cumartesi günü yani yarın saat 16.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE'DE GİRESUNSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdmanda pas çalışmasının ardından taktiksel uygulamalar üzerinde duruldu.