Galatasaray'da gözler Kayserispor maçında! Bu kez rekor tersten yazılabilir...

Bu sezon aldığı skorlarla tarihe geçen bir başarısızlığa imza atan Galatasaray yarın Kayserispor önünde çok kritik bir sınav verecek. Sarı-Kırmızılılar 3 puanı alırsa biraz olsun rahat bir nefes alacak. Ancak olası bir yenilgi veya beraberlik halinde yaşanan kaos daha da derinleşecek.
Yarın Nef Stadı'nda 19.00'da başlayacak Kayserispor maçının Galatasaray açısından bir önemi daha var... Sarı-Kırmızılılar son olarak evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup olmuş ve taraftarı önünde üst üste 3. yenilgisini almıştı.
Torrent'in ekibi eğer yarın da sahadan mağlubiyetle ayrılırsa, Galatasaray tarihinde 2. kez iç sahada üst üste 4. lig maçını kaybetmiş olacak ve bu kötü rekoru egale edecek.