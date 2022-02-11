Galatasaray'da gözler Kayserispor maçında! Bu kez rekor tersten yazılabilir...

Bu sezon aldığı skorlarla tarihe geçen bir başarısızlığa imza atan Galatasaray yarın Kayserispor önünde çok kritik bir sınav verecek. Sarı-Kırmızılılar 3 puanı alırsa biraz olsun rahat bir nefes alacak. Ancak olası bir yenilgi veya beraberlik halinde yaşanan kaos daha da derinleşecek.