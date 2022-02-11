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    • Spor
    • 11.02.2022 11:59
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    • 11.02.2022 12:04
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    Galatasaray'da gözler Kayserispor maçında! Bu kez rekor tersten yazılabilir...

    Son dakika Galatasaray haberleri | Bu sezon kötü gidişe bir türlü dur diyemeyen Galatasaray, evinde çok kritik bir maça çıkacak. NEF Stadı'nda oynanacak mücadele sarı-kırmızılı ekip için bir başka anlam daha ifade ediyor. Galatasaray eğer Kayserispor'a da mağlup olursa, evinde üst üste 4. yenilgisini alarak 1992 yılındaki rekorunu egale edecek.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom bu kez rekoru tersten yazabilir...

    Bu sezon aldığı skorlarla tarihe geçen bir başarısızlığa imza atan Galatasaray yarın Kayserispor önünde çok kritik bir sınav verecek. Sarı-Kırmızılılar 3 puanı alırsa biraz olsun rahat bir nefes alacak. Ancak olası bir yenilgi veya beraberlik halinde yaşanan kaos daha da derinleşecek.



    Yarın Nef Stadı'nda 19.00'da başlayacak Kayserispor maçının Galatasaray açısından bir önemi daha var... Sarı-Kırmızılılar son olarak evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup olmuş ve taraftarı önünde üst üste 3. yenilgisini almıştı.



    Torrent'in ekibi eğer yarın da sahadan mağlubiyetle ayrılırsa, Galatasaray tarihinde 2. kez iç sahada üst üste 4. lig maçını kaybetmiş olacak ve bu kötü rekoru egale edecek.



        Daha önce yaşanan 4 maçlık yenilgi serisi 1992 yılında gelmişti... Cimbom, Ali Sami Yen Stadı'nda üst üste Gaziantepspor'a 1-0, Aydınspor'a 3-1, Bursaspor'a 2-1 ve Altay'a 2-1 mağlup olarak taraftarlarını kahretmişti.



        Sarı-Kırmızılılar'ın yarın tarihi bir kez daha tersten mi yazacağı yoksa kötü gidişe 'dur' mu diyeceği büyük bir merakla bekleniyor.

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