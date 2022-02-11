Aslan'da kaos var! İspanyol hoca Torrent'in uygulamaları Galatasaray içinde sorunlar çıkarmaya başladı

Tarihi bir kaosun içinden geçen Galatasaray cumartesi günü Kayserispor'u yenerek kötü gidişi durdurmak istiyor... Sarı-Kırmızılılar kritik karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, Florya'dan son derece çarpıcı haberler geliyor. İddialara göre birçok futbolcu, teknik direktör Domenec Torrent'in uygulamalarından rahatsız durumda... Futbolcuların ilk şikayetinin yoğun idman temposu olduğu öğrenildi.
TEMPO ARTIK ÇOK YÜKSEK
Takımın fiziki açıdan yetersiz olduğunu düşünen İspanyol hoca ilk iş olarak günlük idman sayısını 2'ye çıkarmıştı. Torrent'in ayrıca Scott Piri'nin yerine gelen Julian Jimenez yönetiminde çok yüksek tempolu idmanlar yaptırdığı ve futbolcuların bu durumdan son derece rahatsız olduğu belirtiliyor. İspanyol hocanın video analize de büyük önem verdiği ve idman boşluklarında sürekli futbolcularla bu konuda bir araya geldiği öğrenildi. Torrent oynanan maçlardaki hataları ile bir sonraki rakibin artı ve eksilerini video analiz yöntemiyle futbolcularına anlatıyor.
SAHAYA OLUMSUZ YANSIYOR!
Ancak bu toplantıların sürelerinin çok uzun olduğu ve takımın büyük bir kısmının bu durumdan sıkıldığı ifade ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Torrent'in video analiz sırasında ciddiyetsiz hareketlerinden dolayı Alparslan'ın toplantı odasından çıkarttığı, hatta bu nedenle Alanya'da da kadroda almadığı öne sürülmüştü. İddialara göre bazı futbolcular takım içinde yaşanan bu sıkıntıyı önce Domenec Torrent'le görüştü. Ancak bir sonuç alınamadığı ve konunun ardından bizzat Başkan Burak Elmas'a iletildiği öğrenildi.