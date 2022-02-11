Aslan'da kaos var! İspanyol hoca Torrent'in uygulamaları Galatasaray içinde sorunlar çıkarmaya başladı





SAHAYA OLUMSUZ YANSIYOR!

Ancak bu toplantıların sürelerinin çok uzun olduğu ve takımın büyük bir kısmının bu durumdan sıkıldığı ifade ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Torrent'in video analiz sırasında ciddiyetsiz hareketlerinden dolayı Alparslan'ın toplantı odasından çıkarttığı, hatta bu nedenle Alanya'da da kadroda almadığı öne sürülmüştü. İddialara göre bazı futbolcular takım içinde yaşanan bu sıkıntıyı önce Domenec Torrent'le görüştü. Ancak bir sonuç alınamadığı ve konunun ardından bizzat Başkan Burak Elmas'a iletildiği öğrenildi.

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