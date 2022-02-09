Senegal'e Afrika Kupası'nı getiren Mane hem futboluyla hem de kişiliğiyle mest ediyor

Senegal'in ilk kez Afrika'nın en büyüğü olmasında büyük pay sahibi olan Sadio Mane, bu turnuvada forma giydiği 7 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Son derece mütevazı bir kişiliğe sahip olan Mane, Afrika'da 2019'un en iyi futbolcusu seçilirken yaptığı açıklamalarda gönülleri fethetmişti. Mane, ödül töreninin ardından Neden 10 Ferrari, 20 elmas saat ya da 2 uçak isteyeyim. Bunlar bana ve dünyaya ne yapabilir. Aç kaldım ve tarlada çalışmak zorundaydım. Çok zor dönem geçirdim. Benim eğitimim yok ama kazandığım her şeyi futbola borçluyum. Bu yüzden ülkeme yardım ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.
ZOR ÇOCUKLUK YILLARI
10 Nisan 1992'de Senegal'in Sedhiou köyünde doğan Mane, maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemezken çok zor bir çocukluk geçirdi. 15 yaşında yaşadığı yeri terk ederek Senegal'in başkenti Dakar'a giden Mane, futbol hayatına ülkesinin Generation Foot takımı ile başladı.
CAMİ TUVALETİNİ TEMİZLEDİ
Hızı ve tekniği ile adından söz ettiren Mane, Avrupa'nın büyük takımlarının dikkatini çekti. 2016'da Liverpool'a imza attı. 5 vakit namaz kıldığını ve Kuran okuduğunu söyleyen Mane paranın değiştirmediği futbolcu olarak anılıyor ve bu parayı hayır işlerine harcıyor. Doğduğu köye okul yaptıran Mane, cami ve hastane gibi birçok projeyle de halkına finansal destek sağladı. Attığı gollerin ardından kutlamasını secdeye kapanarak yapan Mane'nin ne kadar mütevazı futbolcu olduğunu kanıtlayan görüntü ise bir maç sonrası yapılan paylaşım oldu. Bir caminin tuvaletini temizlerken kaydedilen videosuyla Mane, taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin takdirini kazandı.