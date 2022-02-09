Senegal'e Afrika Kupası'nı getiren Mane hem futboluyla hem de kişiliğiyle mest ediyor

Senegal'in ilk kez Afrika'nın en büyüğü olmasında büyük pay sahibi olan Sadio Mane, bu turnuvada forma giydiği 7 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Son derece mütevazı bir kişiliğe sahip olan Mane, Afrika'da 2019'un en iyi futbolcusu seçilirken yaptığı açıklamalarda gönülleri fethetmişti. Mane, ödül töreninin ardından Neden 10 Ferrari, 20 elmas saat ya da 2 uçak isteyeyim. Bunlar bana ve dünyaya ne yapabilir. Aç kaldım ve tarlada çalışmak zorundaydım. Çok zor dönem geçirdim. Benim eğitimim yok ama kazandığım her şeyi futbola borçluyum. Bu yüzden ülkeme yardım ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.