Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Senegal'e Afrika Kupası'nı getiren Mane hem futboluyla hem de kişiliğiyle mest ediyor

    Senegal’e Afrika Kupası’nı getiren Mane, ‘Paranın değiştiremediği adam’ olarak biliniyor. 5 vakit namaz kılan Liverpool’lu yıldız, kazandığı parayı hayır işlerine harcıyor.

    Paranın değiştiremediği adam Sadio Mane

    Senegal'in ilk kez Afrika'nın en büyüğü olmasında büyük pay sahibi olan Sadio Mane, bu turnuvada forma giydiği 7 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Son derece mütevazı bir kişiliğe sahip olan Mane, Afrika'da 2019'un en iyi futbolcusu seçilirken yaptığı açıklamalarda gönülleri fethetmişti. Mane, ödül töreninin ardından Neden 10 Ferrari, 20 elmas saat ya da 2 uçak isteyeyim. Bunlar bana ve dünyaya ne yapabilir. Aç kaldım ve tarlada çalışmak zorundaydım. Çok zor dönem geçirdim. Benim eğitimim yok ama kazandığım her şeyi futbola borçluyum. Bu yüzden ülkeme yardım ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.



    ZOR ÇOCUKLUK YILLARI
    10 Nisan 1992'de Senegal'in Sedhiou köyünde doğan Mane, maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemezken çok zor bir çocukluk geçirdi. 15 yaşında yaşadığı yeri terk ederek Senegal'in başkenti Dakar'a giden Mane, futbol hayatına ülkesinin Generation Foot takımı ile başladı.



    CAMİ TUVALETİNİ TEMİZLEDİ
    Hızı ve tekniği ile adından söz ettiren Mane, Avrupa'nın büyük takımlarının dikkatini çekti. 2016'da Liverpool'a imza attı. 5 vakit namaz kıldığını ve Kuran okuduğunu söyleyen Mane paranın değiştirmediği futbolcu olarak anılıyor ve bu parayı hayır işlerine harcıyor. Doğduğu köye okul yaptıran Mane, cami ve hastane gibi birçok projeyle de halkına finansal destek sağladı. Attığı gollerin ardından kutlamasını secdeye kapanarak yapan Mane'nin ne kadar mütevazı futbolcu olduğunu kanıtlayan görüntü ise bir maç sonrası yapılan paylaşım oldu. Bir caminin tuvaletini temizlerken kaydedilen videosuyla Mane, taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin takdirini kazandı.



        SAKAT SAKAT OYNADI KUPAYI KAZANDIRDI
        Mane'nin, Mısır ile yapılan ve seri penaltı atışlarına giden finalde sakat sakat oynaması da taraftarlardan büyük saygı görmesini sağladı. Mısır ile oynanan final maçının 4. dakikasında penaltı kazanan Senegal'de topun başına geçen Mane, Mısır kalecisi Gabaski'yi geçememişti. Mane, seri penaltı atışlarında kritik penaltıyı gole çevirerek bu hatasını unutturmuş oldu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sosyal medyada yalan terörü gerçekleri
        Haberler Spor Senegal'e Afrika Kupası'nı getiren Mane hem futboluyla hem de kişiliğiyle mest ediyor
            SON DAKİKA