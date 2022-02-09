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    Lige havlu atan Fenerbahçe kupadan da elendi! Taraftarın artık sabrı kalmadı

    F.Bahçe, kupada son 16 turunda 45’te 10 kişi kalan Kayseri’ye Ramazan’ın son saniye golüyle elendi. Kadıköy’de Ali Koç için, “Sölyesene başkan ne oldu sözlerin. Koskoca Fener’i ne hale getirdin” sesleri yükseldi.

    Koskoca Fener’i ne hale getirdin

    Fener'e kupada büyük şok! Ligde zirve yarışına havlu atan Sarı-Lacivertliler, kupada son 16 turunda evinde uzatmalarla 50 kişi oynayan Kayseri'ye son saniye golüyle 1-0 yenildi ve elendi. 20. dakikada Ferdi'nin pasıyla topla buluşan Osayi Samuel'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazit'ta kaldı.



    BERİSHA ÇERÇEVEYİ BULAMADI
    39'da ceza sahası dışından Carlos Mane'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı şekilde dışarıya gitti. 40. dakikada ceza Berisha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı. Fenerbahçe'nin forveti Mergim Berisha, Kayserispor maçında da bekleneni veremedi. Sert dille eleştirildi.



    MERT HAKAN DİREĞE TAKILDI
    45+1'de ise Mergim Berisha serbest vuruştan çerçeveyi bulamadı. Mert Hakan'ın 72. dakikada ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şut direkten geri döndü. Fener net bir fırsatı kaçırdı.



        RAMAZAN CİVELEK TURU GETİRDİ
        90+4. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ramazan Civelek'in şutunda, barajda Berisha'ya çarpan top ağlara gitti: 0-1. Fener kupadan elendi.



        VAR'A GİTTİ KIRMIZIYI VERDİ
        Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 45+1. dakikada sert bir faul yapan Kayserisporlu Uğur Demirork önce sarı kartla cezalandırıldı. VAR uyarısı sonucu kartın rengi kırmızı olarak değiştirildi.



        KAYSERİ'DEN TARİHİ ZAFER!
        8 eksikle İstanbul'a gelen ve 10 kişiyle Fener'i eleyen Kayseri tarih yazdı. Türkiye Kupası'nda son 16 turunda deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup edip adını çeyrek finale yazdıran Kayserispor tarihi bir zafer elde etti. Sakatlıklar ve covid-19 vakaları sebebiyle Fenerbahçe karşısına tam 8 eksikle çıkan Sarı-Kırmızılılar, zorlu deplasmanda 45+1'de 10 kişi kalmasına rağmen turu geçmeyi başardı. Uzatmalarla 50 dakika 10 kişi oynayan ve son saniye golüyle Fenerbahçe'yi deviren Kayserispor, taraftarına unutulmaz bir zafer yaşattı.



            HER ŞEYİ YAPTIK AMA OLMADI!
            Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayseri karşısında talihsiz bir yenilgi aldıklarını söyledi. Kartal, "Fenerbahçe her şeyi yaptı, baştan sona üstün oynadık. Kayserispor futbol adına hiçbir şey ortaya koymadı. Talihsiz bir golle maçı kaybettik" diye konuştu.

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