Lige havlu atan Fenerbahçe kupadan da elendi! Taraftarın artık sabrı kalmadı





HER ŞEYİ YAPTIK AMA OLMADI!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayseri karşısında talihsiz bir yenilgi aldıklarını söyledi. Kartal, "Fenerbahçe her şeyi yaptı, baştan sona üstün oynadık. Kayserispor futbol adına hiçbir şey ortaya koymadı. Talihsiz bir golle maçı kaybettik" diye konuştu.

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