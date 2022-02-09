Lige havlu atan Fenerbahçe kupadan da elendi! Taraftarın artık sabrı kalmadı

Fener'e kupada büyük şok! Ligde zirve yarışına havlu atan Sarı-Lacivertliler, kupada son 16 turunda evinde uzatmalarla 50 kişi oynayan Kayseri'ye son saniye golüyle 1-0 yenildi ve elendi. 20. dakikada Ferdi'nin pasıyla topla buluşan Osayi Samuel'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazit'ta kaldı.
BERİSHA ÇERÇEVEYİ BULAMADI
39'da ceza sahası dışından Carlos Mane'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı şekilde dışarıya gitti. 40. dakikada ceza Berisha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı. Fenerbahçe'nin forveti Mergim Berisha, Kayserispor maçında da bekleneni veremedi. Sert dille eleştirildi.
MERT HAKAN DİREĞE TAKILDI
45+1'de ise Mergim Berisha serbest vuruştan çerçeveyi bulamadı. Mert Hakan'ın 72. dakikada ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şut direkten geri döndü. Fener net bir fırsatı kaçırdı.