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    Beşiktaş Ghezzal, Larin, Rosier, Atiba ve N’Koudou geçen sezondaki performanslarını mumla arıyor

    Geçen sezon 24. haftada 29 gol ve 24 asistlik katkı veren Ghezzal, Larin, Rosier, Atiba ve N’Koudou eski günleri aratıyor. 5 yıldız bu sezon 24 haftada 10 gol ve 4 asistte kaldı. İşte sizler için derlediğimiz 9 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    19 gol-20 asist buhar oldu

    Geçen sezon Beşiktaş'ın yaşadığı büyük başarının en önemli mimarları Larin, Ghezzal, Atiba, N'Koudou ve Rosier olmuştu. 5 yıldızın bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratıyor. Geçen sezon 24. hafta sonunda Larin 12 gol 3 asist, Ghezzal 10 asist, Atiba 3 gol, 5 asist, N'Koudou 3 gol, 3 asist, Valentine Rosier ise 1 gol, 3 asistlik katkı vermişti. Bu sezon ise 24. hafta sonunda Larin 6 gol ve 1 asistte kalmış durumda. Ghezzal'da da durum farklı değil... Cezayirli yıldız takımına sadece 2 gol ve 1 asistlik katkı verebildi. Atiba da performansı büyük düşüş gösteren isimler arasında yer alıyor. Kanadalı yıldız 1 gol atarken, asist yapamadı. Sakatlıkların etkisiyle bu sezon sadece 8 maçta oynayabilen N'Koudou ise 2 gol atarken, asist yapamadı. Geçen sezonun yıldızı Rosier de takım arkadaşlarına ayak uydurdu. Fransız sağ bek gol atamazken, asist sayısı da 2'de kaldı. Beşiktaş'ın kilit 5 ismi geçtiğimiz sezon 24. hafta sonunda 29 gol ve 24 asistlik performans sergilemişti. Ancak 5 yıldızın bu sezonki performansı ise 10 gol ve 4 asistte kaldı.



    39. YAŞ KUTLAMASI
    Beşiktaş'ın atom karıncası Atiba Hutchinson dün 39 yaşına bastı. Kanadalı yıldız için tesislerde sürpriz bir kutlama yapıldı. Genel Müdür Ceyhun Kazancı, teknik direktör Önder Karaveli ve takım arkadaşları Atiba'ya mutluluklar diledi.



    EŞİ BENZERİ YOK!
    Cornelius, Bakasetas, Nwakaeme, Visca, Hamsik, Gervinho ve Djaniny toplam 36 gol attılar, eze li rakipler de dahil 16 takımı solladılar. Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde tarihi bir farkla şampiyonluğa koşan, rekorları kırarak yoluna devam eten Trabzonspor'u, yabancı futbolcuları sırtlıyor. Karadeniz devi, yabancılardan verim aldığı en iyi sezonu yaşıyor. Süper Lig'de 42 gole ulaşan ve Aytemiz Alanyaspor ile en skorer takım olan bordo-mavililerde 36 gol yabancı oyunculardan geldi. Cornelius, Bakasetas, Nwakaeme, Visca, Hamsik, Gervinho ve Djaniny toplam 36 gole imza atarak Galatasaray ve Beşiktaş dahil 16 takımdan daha fazla gol attı. Trabzonspor'un yıllardır isteyip, ara transferde kadrosuna kattığı Visca da, ayağının tozuyla 2 gole imza attı.



        OĞULCAN EYÜP'TE
        Torrent'in gözden çıkardığı genç futbolcu satın alma opsiyonuyla Eyüp'e kiralandı.
        Sezon başında Galatasaray ve Rizespor arasında büyük bir krize neden olan Oğulcan Çağlayan'la yollar ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Domenec Torrent'in gözüne giremeyen genç futbolcuyu satın alma opsiyonuyla 1. Lig ekibi Eyüpspor'a kiraladı. Eyüp'ün kiralama bedeli olarak Galatasaray'a 100 bin Euro ödeyeceği ve satın alma opsiyonunun 1.5 milyon Euro olduğu öğrenildi. Oğulcan'ın sezon sonuna kadar olan maaşını da Eyüp karşılayacak.



        KONYA'DAN SON GÜN SÜRPRİZİ
        Yönetimin yolları ayırmak için büyük bir çaba harcadığı Ryan Babel konusunda dün flaş gelişmeler yaşandı. Sezonun flaş takımı İttifak Holding Konyaspor transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala Hollandalı futbolcuya talip oldu. Ancak Yeşil-Beyazlılar bu transferi gerçekleştiremedi ve Hollandalı futbolcu Galatasaray'da kaldı.



        KUPADA DA TAM GAZ!
        Ligde son haftalarda çok önemli bir çıkış yakalayan Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale yükseldi. Kırmızı-Siyahlılar, İstanbul deplasmanında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Gaziantep'e zaferi 42. dakikada Figueiredo ve 81. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim getirdi. 31'de Kasımpaşa'yı öne geçiren Mortadha 79. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



            SİNAN GÜMÜŞ ANTALYA'DA
            Fenerbahçe, 2020 yılında kadrosuna kattığı Sinan Gümüş'ün sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Sarı-Lacivertli kulüpten ayrılan Sinan'ın yeni durağı ise eski takımı Antalyaspor oldu. Akdeniz ekibi 27 yaşındaki futbolcu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



            BARIŞ BAŞDAŞ MALATYA'DA
            Süper Lig'de ara transfer döneminin son gününde Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'de forma giyen 32 yaşındaki stoper Barış Başdaş ile anlaştı. İmza töreninde Başkan Adil Gevrek de bulundu.



            FENER REAL'İ EZDİ GEÇTİ
            Real Madrid'i farklı mağlup eden Fenerbahçe, Euroleague'de 5'te 5 yaptı. Fenerbahçe, Euroleague'de doludizgin... Sarı-Lacivertliler, Euroleague'in 18. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya ekibi Real Madrid'i 66-51 mağlup etti. Bu sonuçla sarılacivertli takım, organizasyonda 5'i üst üste olmak üzere 12. galibiyetini elde etti. Lider Real Madrid ise 4. yenilgisini yaşadı. Rakibine karşı 7 maçlık galibiyet özlemine son veren Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ise son 10 maçta 9. kez kazandı. Real karşısında devreyi 27-17 önde kapatan Fener, son 10 dakikaya da 48-30 üstün girdi. Sarı- Lacivertliler maçı da 15 sayı farkla kazanmayı bildi. Fenerbahçe'de Guduric 12 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Maçın en skorer oyuncusu ise 14 sayıyla Real Madrid'in yıldızı Tavares oldu. Ancak bu Real'e galibiyet için yetmedi.



                KASIMPAŞA RAYANE AABİD'İ KADROSUNA KATTI
                Fas asıllı Fransız orta saha oyuncusu Rayane Aabid, Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı. Sezon başında Hatayspor'dan Yeni Malatyaspor'a transfer olan Fransız oyuncu önceki gün kulübü ile olan sözleşmesini feshetmişti. Rayane Aabid, bu sezon 23 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına çıkarken 1 gol, 2 asiste imza attı.



                SAMSUNSPOR'A GURBETÇİ ORTA SAHA
                Devre arası transfer sezonunda hareketli günler yaşayan Samsunspor, 5. devre arası transferini Almanya'dan yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak 2. Bundesliga ekiplerinden Darmstadt 98 forması giyen orta saha oyuncusu Ensar Arslan ile 3,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.



                CEDİ DESTANI
                Destan'ın yıldızı Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman'la gururlandı. Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi, NBA'de şov yaptı. Indıana maçında son çeyrekte 19 sayı attı. LeBron James'in rekorunu egale edip kulüp tarihine adını yazdırdı.

                TRABZON KUPA'DA TUR PEŞİNDE
                Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bordo- Mavililer son 16 turunda 20.30'da TFF 1. Lig temsilcisi Denizlispor'a konuk olacak. Hakem Alper Ulusoy'un yöneteceği karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

                KORAY GÜNTER'DE MUTLU SON YAKIN
                Yeni sezonun transfer çalışmalarına start veren Beşiktaş, Koray Günter konusunda büyük aşama kaydetti. Siyah- Beyazlılar'ın Verona formasını giyen tecrübeli yıldızla anlaştığı öğrenildi. İtalyan kulübüyle pazarlıklarda da sona gelindi.

                GÖKHAN TAKIMDA KALDI
                Bu sezon forma şansı bulamayan Gökhan Töre'ye son dakikada Adana Demirspor talip oldu. Ancak yıldız futbolcu gitmek istemedi ve takımda kaldı.

                ROBSON REİS SEZON SONUNDA
                Yönetim her konuda anlaştığı Robson Reis'i kontenjan sorunu nedeniyle transfer edemedi. Brezilyalı stoperin sezon sonunda kadro dahil edileceği öğrenildi.

                9 GOLLÜ MAÇTA TUR GÜMRÜK'ÜN
                Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi 4-4 berabere biten maçta Fatih Karagümrük, uzatmalarda Konyaspor'u 5-4 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri Levent, Ahmed Musa, Borini (2) ve Emre Mor attı. Konya'nın golleri Ahmed Hassan (2) Musa ve Amilton'dan geldi.

                PHOENİX SUNS DURMUYOR
                NBA'de lider Phoenix Suns, Chicago'yu 127- 124 mağlup etti. Devin Booker 38 sayı, 5 asist ve 4 ribauntla oynadı. Diğer maçlar: Washington -Miami: 100-121, Charlotte-Toronto: 101- 116, Oklahoma-Golden State: 98-110.

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                Haberler Spor Beşiktaş Ghezzal, Larin, Rosier, Atiba ve N’Koudou geçen sezondaki performanslarını mumla arıyor
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