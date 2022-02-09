Beşiktaş Ghezzal, Larin, Rosier, Atiba ve N’Koudou geçen sezondaki performanslarını mumla arıyor

Geçen sezon Beşiktaş'ın yaşadığı büyük başarının en önemli mimarları Larin, Ghezzal, Atiba, N'Koudou ve Rosier olmuştu. 5 yıldızın bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratıyor. Geçen sezon 24. hafta sonunda Larin 12 gol 3 asist, Ghezzal 10 asist, Atiba 3 gol, 5 asist, N'Koudou 3 gol, 3 asist, Valentine Rosier ise 1 gol, 3 asistlik katkı vermişti. Bu sezon ise 24. hafta sonunda Larin 6 gol ve 1 asistte kalmış durumda. Ghezzal'da da durum farklı değil... Cezayirli yıldız takımına sadece 2 gol ve 1 asistlik katkı verebildi. Atiba da performansı büyük düşüş gösteren isimler arasında yer alıyor. Kanadalı yıldız 1 gol atarken, asist yapamadı. Sakatlıkların etkisiyle bu sezon sadece 8 maçta oynayabilen N'Koudou ise 2 gol atarken, asist yapamadı. Geçen sezonun yıldızı Rosier de takım arkadaşlarına ayak uydurdu. Fransız sağ bek gol atamazken, asist sayısı da 2'de kaldı. Beşiktaş'ın kilit 5 ismi geçtiğimiz sezon 24. hafta sonunda 29 gol ve 24 asistlik performans sergilemişti. Ancak 5 yıldızın bu sezonki performansı ise 10 gol ve 4 asistte kaldı.