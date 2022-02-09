Beşiktaş Ghezzal, Larin, Rosier, Atiba ve N’Koudou geçen sezondaki performanslarını mumla arıyor

Geçen sezon Beşiktaş'ın yaşadığı büyük başarının en önemli mimarları Larin, Ghezzal, Atiba, N'Koudou ve Rosier olmuştu. 5 yıldızın bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratıyor. Geçen sezon 24. hafta sonunda Larin 12 gol 3 asist, Ghezzal 10 asist, Atiba 3 gol, 5 asist, N'Koudou 3 gol, 3 asist, Valentine Rosier ise 1 gol, 3 asistlik katkı vermişti. Bu sezon ise 24. hafta sonunda Larin 6 gol ve 1 asistte kalmış durumda. Ghezzal'da da durum farklı değil... Cezayirli yıldız takımına sadece 2 gol ve 1 asistlik katkı verebildi. Atiba da performansı büyük düşüş gösteren isimler arasında yer alıyor. Kanadalı yıldız 1 gol atarken, asist yapamadı. Sakatlıkların etkisiyle bu sezon sadece 8 maçta oynayabilen N'Koudou ise 2 gol atarken, asist yapamadı. Geçen sezonun yıldızı Rosier de takım arkadaşlarına ayak uydurdu. Fransız sağ bek gol atamazken, asist sayısı da 2'de kaldı. Beşiktaş'ın kilit 5 ismi geçtiğimiz sezon 24. hafta sonunda 29 gol ve 24 asistlik performans sergilemişti. Ancak 5 yıldızın bu sezonki performansı ise 10 gol ve 4 asistte kaldı.
39. YAŞ KUTLAMASI
Beşiktaş'ın atom karıncası Atiba Hutchinson dün 39 yaşına bastı. Kanadalı yıldız için tesislerde sürpriz bir kutlama yapıldı. Genel Müdür Ceyhun Kazancı, teknik direktör Önder Karaveli ve takım arkadaşları Atiba'ya mutluluklar diledi.
EŞİ BENZERİ YOK!
Cornelius, Bakasetas, Nwakaeme, Visca, Hamsik, Gervinho ve Djaniny toplam 36 gol attılar, eze li rakipler de dahil 16 takımı solladılar. Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde tarihi bir farkla şampiyonluğa koşan, rekorları kırarak yoluna devam eten Trabzonspor'u, yabancı futbolcuları sırtlıyor. Karadeniz devi, yabancılardan verim aldığı en iyi sezonu yaşıyor. Süper Lig'de 42 gole ulaşan ve Aytemiz Alanyaspor ile en skorer takım olan bordo-mavililerde 36 gol yabancı oyunculardan geldi. Cornelius, Bakasetas, Nwakaeme, Visca, Hamsik, Gervinho ve Djaniny toplam 36 gole imza atarak Galatasaray ve Beşiktaş dahil 16 takımdan daha fazla gol attı. Trabzonspor'un yıllardır isteyip, ara transferde kadrosuna kattığı Visca da, ayağının tozuyla 2 gole imza attı.