A Milli Takıma yeni sponsor! 8’in üzerinde teklif var

TFF Başkanı Nihat Özdemir, sponsorluk anlaşması imza töreninde yayın ihalesine yönelik açıklamalarda bulundu. Nihat Özdemir, kurumların yayın ihalesine ilgi gösterdiğini ifade etti. Özdemir, "14 Şubat'ta yine bu salonda saat 14.00 civarında son teklifleri alacağız. İhale komisyonuna dün davet mektuplarını yolladım. Pazartesi günü saat 12.00'de burada buluşacağız. Akşama kadar ihale sürecini yürüteceğiz. Şu anda 8'in üzerinde ihale dosyası alındı. Birçok konuda bize sorular yolluyorlar. İnşallah iyi bir teklifle gelecekler, iyi bir ihale, yarışma olacak. Önümüzdeki sezondan başlamak üzere 3 veya 5 yıllık anlaşma imzalayarak yolumuza devam edeceğiz. İyi bir teklif gelmesini bekliyorum" dedi. Ana hedeflerinin Dünya Kupası'na gitmek olduğunu dile getiren Özdemir, "Mart ayında önce Portekiz ile deplasmanda oynayacağız. Arkasından geçersek ki geçeceğimize inanıyorum. Bu sefer İtalya'da Konya'da oynayacağız. Katar'a gitmek ana hedeflerimizden birisi" diye konuştu.