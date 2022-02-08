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    Ülkemizi kısa mesafe sürat pateninde temsil eden Furkan Akar olimpiyat tarihimizde bir ilke imza attı

    Ülkemizi kısa mesafe sürat pateninde temsil ederek olimpiyat tarihimizde bir ilke imza atan Furkan Akar, yarı finale yükselerek bir tarih daha yazdı. İşte sizler için derlediğimiz 8 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Tarih yazarı Furkan

    2022 Kış Olimpiyatları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateninde yarışan milli sporcu Furkan Akar, yarı finale yükselerek tarihi bir başarı elde etti. Kısa kulvar sürat pateninde Türkiye'yi Kış Olimpiyatları'nda temsil eden ilk sporcu olan Furkan, beşli çeyrek final müsabakasında 1.25.490'lık derecesiyle ilk sırada yer alarak yarı finale kaldı. Furkan, üç sporcunun yer aldığı final B serisini 1.36.052'lik dereceyle ikinci bitirdi. Olimpiyat 7.'si oldu. 19 yaşındaki sporcu, 5. olan sporcunun diskalifiye edilmesiyle, 6'ncılığa yükseldi.



    EMREHAN AÇIKLANDI!
    Transferin hızlı takımı Trabzonspor'dan bir hamle daha geldi. Bordo-Mavililer genç futbolcu Emrehan Gedikli'nin transferini resmen açıkladı. 18 yaşındaki futbolcu ile 4.5 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu. Fırtına, Leverkusen'e 800 bin Euro bonservisi iki taksitte ödeyecek. Genç yıldız bu sezon 2 milyon kazanacak.



    BİLETLER 6 SAATTE TÜKENDİ!
    Trabzonspor'un Pazar günü oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı biletleri dün saat 11.00'de satışa sunuldu. Trabzonspor'un kombinesi olup maça gelemeyecekler için "Kombineni devret" seçeneğini aktifleştirdiği öğrenildi. Trabzonspor taraftarlarının sosyal medya platformu Twitter'da kampanyalar yaptığı ve birbirlerine bilet devirleri gerçekleştirdiği dikkatlerden kaçmadı.



        20 YIL SONRA GELEN ZAFER!
        Afrika Kupası'nda Senegal şampiyon oldu. Şampiyonluk sonrası ilginç bir hikaye ortaya çıktı. 2002 Afrika Uluslar Kupası'nda Cisse finalde Kamerun karşısında penaltıyı kaçırdı ve Senegal şampiyon olamadı. 2022'de ise Cisse'nin çalıştırdığı Senegal, Kamerun'daki finalde Mısır'ı penaltılarla geçip ilk kez şampiyon oldu. Senegal file bekçisi Edouard Mendy ise turnuvanın en iyi kalecisi seçildi. 2014 yılında işsizlik maaşı alan ve futbolu bırakma noktasına gelen Mendy müthiş bir başarı öyküsü yazdı. Mısır kalecisi Gabaski, final maçının ardından su şisesini sahada unutup gitti. Şişenin üzerinde Senegal'in penaltıcıları hakkında bilgiler yer alıyordu.



        MESAJ SKANDALI SONRASI KOVULDU
        Ajax'taki futbol direktörü görevine 2012 yılında başlayan 48 yaşındaki Marc Overmars, kulüpteki kadın çalışanlara attığı taciz mesajların ortaya çıkmasının ardından gönderildi. 2012 yazından bu yana görevde olan eski Ajax, Arsenal ve Barcelona orta saha oyuncusu Overmars, davranışının 'kabul edilemez' olduğunu kabul etti ve özür diledi.



        RAKAMLAR YETMİYOR!
        Beşiktaş, Antalya ile evinde golsüz berabere kaldığı karşılaşmada birçok istatistikte iç sahadaki en iyi maçlarından birini oynamasına rağmen galibiyet alamadı. 17 şut çeken Beşiktaş; Kayseri, Rize ve Karagümrük'ün ardından en çok şut çektiği iç saha müsabakasına çıktı. Antalya önünde 473 başarılı pas yapan siyah beyazlılar, Kayseri, Malatya, Giresun, Adana Demir'in ardından en iyi maçını oynadı.



            CYLE LARİN'İN KREDİSİ BİTİYOR
            Beşiktaş'tan istediği rakam yüzünden yönetimin sözleşme imzalamadığı Cyle Larin, taraftarın da gözünden düşmek üzere. Antalya maçında oyuna sonradan giren Kanadalı oyuncu hata yaptığı anlarda taraftarların protestolarına maruz kaldı.



            FELİPE JONATAN HÜSRANI
            Fener'in Brezilyalı sol bek için girişimi de menajer talepleri yüzünden sonuçsuz kaldı. Ara transfer döneminde sol bek takviyesi için büyük uğraş veren ancak şu ana kadar sonuç alamayan Fenerbahçe'de şok gerçek ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler'in Santos formasını giyen Felipe Jonatan'ı bitirme noktasına geldiği ancak son anda menajer istekleri nedeniyle imzaların atılamadığı belirlendi. Alınan bilgilere göre Brezilyalı yıldızın menajeri, Jonatan'ın Santos'tan kazandığı maaşın çok üstünde bir rakam talep etti.



            KARTAL'DAN FUTBOLCULARA: KUPAYA TUTUNALIM
            Camianın kupa hasretini dindirmeleri gerektiğini söyleyen tecrübeli hoca, "Türkiye Kupası bizim için çok önemli. Mutlaka Kayseri'yi yenmeliyiz" diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Kayserispor'la Ülker Stadı'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe galibiyete kilitlendi... Teknik direktör İsmail Kartal'ın zorlu mücadele öncesinde futbolcularıyla bir toplantı yaptığı öğrenildi.



                LİGDE TARAFTARI ÜZDÜK
                Tecrübeli hocanın, camianın uzun süredir yaşadığı kupa hasretine vurgu yaptığı ve "Ligde taraftarlarımızı fazlasıyla üzdük. Ancak kupaya mutlaka tutunmamız gerekiyor. Türkiye Kupası bizim için çok önemli. Bu nedenle Kayserispor'u yenmemiz gerekiyor" ifadesini kullandığı ifade edildi.



                BU KEZ FORMA SERDAR'A
                Kartal'ın bu akşamki 11'i de belirlediği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın forvette bu kez Serdar Dursun'u oynatacağı, kanatlarda ise Osayi Samuel ve Enner Valencia'ya görev vereceği öğrenildi.



                HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
                Fenerbahçe bu akşam oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamladı. Sarı-Lacivertli futbolcuların son derece hırslı ve istekli olduğu belirlendi. Başkan Ali Koç'un da idmanı takip ettiği öğrenildi.



                    KANARYA KAYSERİ'YE ÇOK ÜSTÜN
                    Fenerbahçe bugün Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Kayserispor'a son dönemde büyük üstünlük kurmuş durumda. Sarı-Lacivertliler son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmeyi başardı.



                    ARDA'DAN FELAKET TABLO!
                    Arda Turan, Galatasaray'daki 2. döneminde çok kötü bir tablo çizdi. Son 28 maçta sadece 1 gol ve 1 asit üretebildi.
                    Alanya maçından sonra hakkında yapılan eleştirilere sosyal medyadan sert yanıt veren Arda Turan'ın Galatasaray'a döndükten sonraki karnesi hiç de iç açıcı değil. Arda son 28 maçta 1 gol ve 1 asist üretirken, 2. Galatasaray dönemindeki toplam 43 maçta 4 gol, 3 asiste imza attı. Arda Turan, sosyal medyadan "Sizin eleme turlarını dahi şifreli kanallardan izlediğiniz kupaların sahibi Arda'yım ben... Sizin dilinizden anlattım, belki anlamış gibi yaparsınız" ifadelerini kullanmıştı.



                    SEZONUN TEK GÜZEL ŞEYİ: KEREM AKTÜRKOĞLU
                    Bu sezon 9 gol ve 7 asistle 16 gole katkı yapan Kerem son 6 sezonda en çok gol katkısı veren yerli oldu. Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan ve düşme tehlikesi hisseden Sarı-Kırmızılılar'da belki de yüzleri güldüren tek şey Kerem Aktürkoğlu'nun performansı. Alanya'da 1 puanı getiren golü atan genç yıldız her hafta üstüne koyarak ilerliyor. 23 yaşındaki futbolcu son 6 sezon dikkate alındığında en çok gol katkısı veren yerli futbolcu olmayı başardı. 36 resmi maçta görev yapan Kerem 9 gol ve 7 asistle tam 16 gole direkt katkı yaptı. Milli futbolcu, 2016-17 sezonunda 11 gol ve 4 asistle 15 gole katkı yapan Yasin Öztekin'i geride bıraktı.



                        BOLU KOCAELİ'Yİ YIKTI
                        Konuk ekip Bolu Emin Bayram ve Tugay'ın golleriyle Kocaelispor'u devirmeyi başardı. TFF 1. Lig'de Boluspor deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yendi. 17. dakikada Emin Bayram ile öne geçen konuk Boluspor, Rasheed Akanbi'nin 42. dakikada attığı gole engel olamadı ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarının 54. dakikasında Tugay Kaçar ile tekrar öne geçen Boluspor skoru korudu ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. Boluspor üst üste 2. galibiyetini alırken Kocaelispor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

                        MALATYA SUMUDİCA İLE YOLLARI AYIRDI
                        Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Marius Sumudica ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sumudica ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı. Malatya 16 puanla son sırada yer alıyor.

                        MOUSSA KONATE SİVASSPOR'DA
                        Sivasspor Dijon forması giyen santrfor Moussa Konate'yi sezon sonuna kadar kiraladı. 28 yaşındaki Senegalli forvetin Dijon'la sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek. Moussa Konate bu sezon Djon'da 5 maçta görev alırken 1 de gol attı. Bilindiği gibi Yiğidolar son lig maçında Gaziantep FK'ya deplasmanda 5-1 mağlup olmuştu.

                        FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ REAL MADRİD
                        F.Bahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 18. hafta (erteleme) maçında Real Madrid'i konuk edecek. Saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Sreten Radovic (Hırvatistan), Gytis Vilius (Litvanya), Robert Vyklicky (Çekya) hakem üçlüsü yönetecek.

                        GOMİS AYAĞININ TOZUYLA
                        Galatasaray, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Galatasaray altyapı takımlarının karmasıyla çift kale maç yaptı. Bafetimbi Gomis, 4-0 sona eren maçta 2 gole imza attı. Sarı-Kırmızılılar bugünü izinli geçirecek.

                        DİAGNE'NİN YERİNE LİSTEYE OMAR GİRDİ
                        Galatasaray, Süper Lig esame listesinde değişikliğe gitti. Diagne'nin sözleşmesi sezon sonuna kadar feshedildi! Yerine uzun bir aranın ardından Omar Elabdellaoui listeye dahil edildi.

                        KUPADA SON 16 HEYECANI
                        Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun heyecanı bugün başlayacak. Ligde aradığını bulamayan Fenerbahçe 20.30'da Kayserispor'la karşılaşacak... Maçı A Spor naklen yayınlayacak. Türk futbolunun en köklü organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu bugün 3 maçla start alıyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan ve Avrupa biletini alabilmek için kupaya çok büyük önem veren Fenerbahçe sahasında Yukatel Kayserispor'la karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak maçta Ali Şansalan düdük çalacak. Yarın oynanacak Altaş Denizlispor- Trabzonspor maçını Alper Ulusoy, perşembe günü oynanacak Beşiktaş- Göztepe maçını ise Yasin Kol yönetecek. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak olan karşılaşmaları kazanacak takımlar adını çeyrek finale yazdıracak.

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                        Milyonluk arazileri aralarında paylaştılar
                        Haberler Spor Ülkemizi kısa mesafe sürat pateninde temsil eden Furkan Akar olimpiyat tarihimizde bir ilke imza attı
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