Ülkemizi kısa mesafe sürat pateninde temsil eden Furkan Akar olimpiyat tarihimizde bir ilke imza attı





BOLU KOCAELİ'Yİ YIKTI

Konuk ekip Bolu Emin Bayram ve Tugay'ın golleriyle Kocaelispor'u devirmeyi başardı. TFF 1. Lig'de Boluspor deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yendi. 17. dakikada Emin Bayram ile öne geçen konuk Boluspor, Rasheed Akanbi'nin 42. dakikada attığı gole engel olamadı ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarının 54. dakikasında Tugay Kaçar ile tekrar öne geçen Boluspor skoru korudu ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. Boluspor üst üste 2. galibiyetini alırken Kocaelispor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı.



MALATYA SUMUDİCA İLE YOLLARI AYIRDI

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Marius Sumudica ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sumudica ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı. Malatya 16 puanla son sırada yer alıyor.



MOUSSA KONATE SİVASSPOR'DA

Sivasspor Dijon forması giyen santrfor Moussa Konate'yi sezon sonuna kadar kiraladı. 28 yaşındaki Senegalli forvetin Dijon'la sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek. Moussa Konate bu sezon Djon'da 5 maçta görev alırken 1 de gol attı. Bilindiği gibi Yiğidolar son lig maçında Gaziantep FK'ya deplasmanda 5-1 mağlup olmuştu.



FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ REAL MADRİD

F.Bahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 18. hafta (erteleme) maçında Real Madrid'i konuk edecek. Saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Sreten Radovic (Hırvatistan), Gytis Vilius (Litvanya), Robert Vyklicky (Çekya) hakem üçlüsü yönetecek.



GOMİS AYAĞININ TOZUYLA

Galatasaray, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Galatasaray altyapı takımlarının karmasıyla çift kale maç yaptı. Bafetimbi Gomis, 4-0 sona eren maçta 2 gole imza attı. Sarı-Kırmızılılar bugünü izinli geçirecek.



DİAGNE'NİN YERİNE LİSTEYE OMAR GİRDİ

Galatasaray, Süper Lig esame listesinde değişikliğe gitti. Diagne'nin sözleşmesi sezon sonuna kadar feshedildi! Yerine uzun bir aranın ardından Omar Elabdellaoui listeye dahil edildi.



KUPADA SON 16 HEYECANI

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun heyecanı bugün başlayacak. Ligde aradığını bulamayan Fenerbahçe 20.30'da Kayserispor'la karşılaşacak... Maçı A Spor naklen yayınlayacak. Türk futbolunun en köklü organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu bugün 3 maçla start alıyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan ve Avrupa biletini alabilmek için kupaya çok büyük önem veren Fenerbahçe sahasında Yukatel Kayserispor'la karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak maçta Ali Şansalan düdük çalacak. Yarın oynanacak Altaş Denizlispor- Trabzonspor maçını Alper Ulusoy, perşembe günü oynanacak Beşiktaş- Göztepe maçını ise Yasin Kol yönetecek. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak olan karşılaşmaları kazanacak takımlar adını çeyrek finale yazdıracak.

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