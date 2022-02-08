Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan uyarılar! "Bu maçı asla hafife almayalım"

Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, kupadaki Denizlispor ve ligdeki Konyaspor maçı öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu. Tecrübeli teknik direktör, "Önceliğimiz kupadaki Denizlispor maçı... Bu maçı asla hafife almayalım. Önce bu maçı atlatalım. Konyaspor maçı zor geçecek. Ligde bize en yakın takım. Şimdiye kadar ortaya koydukları performansla konumlarını sonuna kadar hak ettiler. Konyaspor'a karşı zoru kolaya çevirmek bizim elimizde. Her zamanki oyunumuzu oynayacağız. Taraftarla birlikte rakibe baskıyı ilk dakikadan hissettirelim. Erken golle de rakibin direncini kıralım" dedi. Trabzonspor, ligde 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. En yakın rakibi bir maç eksiği bulunan Konyaspor'la arasında 9 puan olan Fırtına, şampiyonluk yolundaki ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle birlikte önemli bir farka imza atmış durumda. Fırtına, F.Bahçe ve Beşiktaş'a 20, Galatasaray'a ise 29 puan fark atmış durumda...

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