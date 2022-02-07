Tek bacakla 9 bin 151 kilometre! Afrikalı ampute futbolcu Foday James Luneh Şanlıurfa'ya transfer oldu

Afrikalı genç, engellerini futbol sayesinde aştı. 20 yaşındaki Foday James Lumeh'in sınırları aşan başarı hikayesi Sierra Leone'de başladı. 7 yaşında geçirdiği kaza sonucu bir bacağı kesilen Lumeh, "Yapamazsın" diyenlere aldırmadı. 8 yaşında profesyonel olarak futbola başladı. Ardından Sierra Leone Ampute Futbol Milli Takım'a katıldı.
Geçen yıl da sosyal medyadan Eyyübiye Belediyespor Ampute Futbol Takımı Teknik Direktörü Mustafa Bebe ile tanıştı. Sezon başında Şanlıurfa'ya gelerek yeni takımıyla imzaları attı. Başarıdan başarıya koşan Foday, kendisini geliştirerek ülkesine ve takımına faydalı olmayı hedeflediğini açıkladı.
ALGILARI YIKACAK...
Sınır tanımayan futbol tutkusunu şöyle anlattı: Profesyonel bir futbolcu olma tutkusu ve hedefim vardı. Batı Afrikalı bir oyuncunun bir Avrupa ülkesinde neler yapabileceğini göstermek için Şanlıurfa'ya geldim. Arkadaşlarımdan, ailemden ve hatta ülkemden çok fazla ilgi gördüm. Çünkü bir Avrupa ülkesinde oynamak için Türkiye'ye transfer olan oyuncuyum. Sierra Leone'de insanlar bir kez sakat kaldığınızda toplumla alakanız olmadığını düşünüyor. Ben bu fikri değiştirmek istiyorum.
Geçen yıl da sosyal medyadan Eyyübiye Belediyespor Ampute Futbol Takımı Teknik Direktörü Mustafa Bebe ile tanıştı. Sezon başında Şanlıurfa'ya gelerek yeni takımıyla imzaları attı. Başarıdan başarıya koşan Foday, kendisini geliştirerek ülkesine ve takımına faydalı olmayı hedeflediğini açıkladı.
ALGILARI YIKACAK...
Sınır tanımayan futbol tutkusunu şöyle anlattı: Profesyonel bir futbolcu olma tutkusu ve hedefim vardı. Batı Afrikalı bir oyuncunun bir Avrupa ülkesinde neler yapabileceğini göstermek için Şanlıurfa'ya geldim. Arkadaşlarımdan, ailemden ve hatta ülkemden çok fazla ilgi gördüm. Çünkü bir Avrupa ülkesinde oynamak için Türkiye'ye transfer olan oyuncuyum. Sierra Leone'de insanlar bir kez sakat kaldığınızda toplumla alakanız olmadığını düşünüyor. Ben bu fikri değiştirmek istiyorum.