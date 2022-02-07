Galatasaray PSG’li yıldızın peşinde! İlk teklif yapıldı

Süper Lig'de ara transfer dönemi yarın sona eriyor. Kadrosunu Inaki Pena, Pulgar, Semih Kaya ve Gomis gibi isimleri katarak güçlendiren Aslan'ın, Fransa Lig 1 ekibi Paris Saint-Germain'in genç yıldızı Dina Ebimbe'yi kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.