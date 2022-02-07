Galatasaray çok kötü futbol sergilediği Alanya’dan piyango gibi 1 puan çıkardı

Ligde küme düşme tehlikesini çok yakından hisseden Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında da kazanamadı. Böylece Sarı-Kırmızılılar'ın galibiyet hasreti 5 haftaya çıktı. Alanyaspor'un 7. dakikada gelişen etkili atağında Wilson'un şık vuruşu üst direkten geri geldi.
CİCALDAU GOLÜ ATAMADI
23. dakikada Cicaldau'nun ceza sahasından vuruşunda, kaleci Marafona topu çıkardı. 39. dakikada Alanya öne geçti. Novais'in yaptığı ortada Wilson kafayla topu ağlara yolladı: 1-0.
KEREM HEMEN YANIT VERDİ
2 dakika sonra Galatasaray beraberliği yakaladı. Ceza sahası yayı önünde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu savunmadan da sekerek filelerle buluştu: 1-1.
PENA'DAN KRİTİK KURTARIŞ
54'te Wilson'un kafa vuruşunu Pena çok iyi kurtardı. 72'de Juanfran direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. 78'de Davidson vurdu, Pena yine gole izin vermedi ve maç 1-1 bitti.
KEREM BİR İLKİ BAŞARDI
Alanyaspor deplasmanında attığı golle Galatasaray'a 1 puanı getiren Kerem Aktürkoğlu bir ilki yaşadı. Genç futbolcu, Sarı-Kırmızılı formayla ilk kez sol ayağıyla ağları havalandırdı.
CİCALDAU GOLÜ ATAMADI
23. dakikada Cicaldau'nun ceza sahasından vuruşunda, kaleci Marafona topu çıkardı. 39. dakikada Alanya öne geçti. Novais'in yaptığı ortada Wilson kafayla topu ağlara yolladı: 1-0.
KEREM HEMEN YANIT VERDİ
2 dakika sonra Galatasaray beraberliği yakaladı. Ceza sahası yayı önünde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu savunmadan da sekerek filelerle buluştu: 1-1.
PENA'DAN KRİTİK KURTARIŞ
54'te Wilson'un kafa vuruşunu Pena çok iyi kurtardı. 72'de Juanfran direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. 78'de Davidson vurdu, Pena yine gole izin vermedi ve maç 1-1 bitti.
KEREM BİR İLKİ BAŞARDI
Alanyaspor deplasmanında attığı golle Galatasaray'a 1 puanı getiren Kerem Aktürkoğlu bir ilki yaşadı. Genç futbolcu, Sarı-Kırmızılı formayla ilk kez sol ayağıyla ağları havalandırdı.