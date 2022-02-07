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    Eskiler Fenerbahçe'nin canını yaktı! Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu, Erol Bulut, Volkan Demirel...

    Fenerbahçe bu sezon Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu, Erol Bulut ve Volkan Demirel'in başında bulunduğu takımlara karşı 4 maçta 11 puan kaybetti. İşte detaylar...

    Eskiler can yaktı
    Fenerbahçe bu sezon Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu, Erol Bulut ve Volkan Demirel'in başında bulunduğu takımlara karşı 4 maçta 11 puan kaybetti.

    Sarı-Lacivertliler, Aykut Kocaman'ın Başakşehir'ine 2-0, Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'ine 1-0, Erol Bulut'un Gaziantep'ine 3-2 yenilirken, Volkan Demirel'in başında bulunduğu Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

    Fenerbahçe, eski hoca ve futbolcularına 12 puanın 11'ini kaptırmış oldu.

    FENER'DEN KUPA STARTIFENER'DEN
    Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda yarın Yukatel Kayserispor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına dün start verdi. Medipol Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.
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