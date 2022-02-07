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    Beşiktaş'a direkler izin vermiyor! Antalya maçında 2, bu sezon 16 kez...

    Antalya maçında 2 topu direkten dönen Beşiktaş, bu sezon ligde 16 kez direkleri geçemedi. Kartal ligde topu en çok direkten dönen takım konumunda bulunuyor.

    Direkler izin vermiyor
    Beşiktaş'ın direk kabusu bitmiyor... Antalyaspor maçına kadar ligde bu sezon 14 kezle ligde en çok direğe takılan takım olan Siyah-Beyazlılar, Akdeniz ekibi karşısında da iki kez topu direğe nişanladı.

    EN ÇOK DİREĞE TAKILAN TAKIM
    Antalyaspor     maçıyla birlikte direkler Beşiktaş'a bu sezon 16. kez gol izni vermedi. Siyah- Beyazlılar direkten dönen toplar yüzünden hatrı sayılır derecede bir puan kaybı yaşadı.

    TARAFTARLAR DA İSYAN ETTİ...
    Beşiktaş'ın yaşadığı direk kabusuna Siyah-Beyazlı taraftarlar da isyan etti. Sosyal medya üzerinden Beşiktaşlı taraftarlar, "Direkler bir türlü izin vermiyor." şeklinde yorumlar yaptı.

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    1 PUAN MUTLU ETMEDİ
    Beşiktaş'ın     forveti Güven Yalçın, Antalya maçı sonrası konuştu. Güven, "1 puandan ötürü mutlu değiliz. Kazanmak istiyorduk. Taraftarın önünde kazanmak isterdik" ifadelerini kullandı.

    ORGANİZE KÖTÜLÜK!
    Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran, Antalya maçının ardından hakemlere yüklendi. "Organize bir kötülükle karşı karşıyayız. . Elinizdeki düdükle her şeyi mahvedeceksiniz. Bu iş o kadar kolay değil" dedi.





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