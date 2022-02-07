Beşiktaş'a direkler izin vermiyor! Antalya maçında 2, bu sezon 16 kez...

Beşiktaş'ın direk kabusu bitmiyor... Antalyaspor maçına kadar ligde bu sezon 14 kezle ligde en çok direğe takılan takım olan Siyah-Beyazlılar, Akdeniz ekibi karşısında da iki kez topu direğe nişanladı.
EN ÇOK DİREĞE TAKILAN TAKIM
Antalyaspor maçıyla birlikte direkler Beşiktaş'a bu sezon 16. kez gol izni vermedi. Siyah- Beyazlılar direkten dönen toplar yüzünden hatrı sayılır derecede bir puan kaybı yaşadı.
TARAFTARLAR DA İSYAN ETTİ...
Beşiktaş'ın yaşadığı direk kabusuna Siyah-Beyazlı taraftarlar da isyan etti. Sosyal medya üzerinden Beşiktaşlı taraftarlar, "Direkler bir türlü izin vermiyor." şeklinde yorumlar yaptı.
KARAVELİ İLE İÇERİDE İLK KAYIP
Beşiktaş Önder Karaveli göreve geldikten sonra Süper Lig'de ilk kez bir iç saha maçında puan kaybetti.
1 PUAN MUTLU ETMEDİ
Beşiktaş'ın forveti Güven Yalçın, Antalya maçı sonrası konuştu. Güven, "1 puandan ötürü mutlu değiliz. Kazanmak istiyorduk. Taraftarın önünde kazanmak isterdik" ifadelerini kullandı.
ORGANİZE KÖTÜLÜK!
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran, Antalya maçının ardından hakemlere yüklendi. "Organize bir kötülükle karşı karşıyayız. . Elinizdeki düdükle her şeyi mahvedeceksiniz. Bu iş o kadar kolay değil" dedi.
EN ÇOK DİREĞE TAKILAN TAKIM
Antalyaspor maçıyla birlikte direkler Beşiktaş'a bu sezon 16. kez gol izni vermedi. Siyah- Beyazlılar direkten dönen toplar yüzünden hatrı sayılır derecede bir puan kaybı yaşadı.
TARAFTARLAR DA İSYAN ETTİ...
Beşiktaş'ın yaşadığı direk kabusuna Siyah-Beyazlı taraftarlar da isyan etti. Sosyal medya üzerinden Beşiktaşlı taraftarlar, "Direkler bir türlü izin vermiyor." şeklinde yorumlar yaptı.
KARAVELİ İLE İÇERİDE İLK KAYIP
Beşiktaş Önder Karaveli göreve geldikten sonra Süper Lig'de ilk kez bir iç saha maçında puan kaybetti.
1 PUAN MUTLU ETMEDİ
Beşiktaş'ın forveti Güven Yalçın, Antalya maçı sonrası konuştu. Güven, "1 puandan ötürü mutlu değiliz. Kazanmak istiyorduk. Taraftarın önünde kazanmak isterdik" ifadelerini kullandı.
ORGANİZE KÖTÜLÜK!
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran, Antalya maçının ardından hakemlere yüklendi. "Organize bir kötülükle karşı karşıyayız. . Elinizdeki düdükle her şeyi mahvedeceksiniz. Bu iş o kadar kolay değil" dedi.