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    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı 3 puan istiyor! Kaldığımız yerden devam

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı 3 puan istiyor. Bordo-Mavililer'in teknik patronu, "Zor bir maç bizi bekliyor. Ama biz Trabzonspor'uz... Zoru severiz. Kasımpaşa'yı yenerek kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

    Kaldığımız yerden devam!

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı.

    Tecrübeli teknik adam, "Kasımpaşa son 5 maçını kazandı. Zor bir maç bizi bekliyor. Ama biz Trabzonspor'uz... Zoru severiz. Kasımpaşa'yı yenerek kaldığımız yerden devam edeceğiz. Taraftarımıza yeni bir sevinç daha yaşatalım" ifadelerini kullandı...

    Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularıyla tek tek ilgilenerek, "Bu noktaya hep kendimizden vererek geldik. Çok çalıştık. Ligde geri sayıma geçtik. Artık daha da dikkatli olmalıyız. Sonunda mutlu olmak istiyorsak bunun bedelini ödemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

        Bordo-Mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, ekibiyle birlikte son 5 maçını kazanan Kasımpaşa'yı detaylı şekilde inceledi.

        Tecrübeli hoca oyun planını da belirledi... Zorlu maça ilk dakikadan itibaren hakim olmaya çalışacak bir oyun anlayışıyla sahaya çıkması beklenen Trabzonspor'un önceki maçlara oranla daha fazla şut çekmeye çalışacağı ve takım savunmasını da ön planda tutacağı öğrenildi.

        TRABZONSPOR AÇIK ARA ÖNDE
        İki takım arasında ligde oynanan 25 maçın 12'sini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, 7 maç berabere sonuçlandı.
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            Haberler Spor Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı 3 puan istiyor! Kaldığımız yerden devam
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