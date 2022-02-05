Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı 3 puan istiyor! Kaldığımız yerden devam

Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularıyla tek tek ilgilenerek, "Bu noktaya hep kendimizden vererek geldik. Çok çalıştık. Ligde geri sayıma geçtik. Artık daha da dikkatli olmalıyız. Sonunda mutlu olmak istiyorsak bunun bedelini ödemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.