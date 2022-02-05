Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı 3 puan istiyor! Kaldığımız yerden devam

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı.
Tecrübeli teknik adam, "Kasımpaşa son 5 maçını kazandı. Zor bir maç bizi bekliyor. Ama biz Trabzonspor'uz... Zoru severiz. Kasımpaşa'yı yenerek kaldığımız yerden devam edeceğiz. Taraftarımıza yeni bir sevinç daha yaşatalım" ifadelerini kullandı...
Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularıyla tek tek ilgilenerek, "Bu noktaya hep kendimizden vererek geldik. Çok çalıştık. Ligde geri sayıma geçtik. Artık daha da dikkatli olmalıyız. Sonunda mutlu olmak istiyorsak bunun bedelini ödemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.