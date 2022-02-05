Milli aranın sona ermesinin ardından bugün iki önemli maç oynanacak!

Süper Lig'de bugün büyük bir heyecan yaşanacak. Milli maç arasının sona ermesinin ardından lider Trabzonspor sahne alacak. Adım adım şampiyonluğa giden Bordo-Mavililer evinde son haftalarda aldığı flaş skorlarla dikkatleri üzerine çeken Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak maçta Zorbay Küçük düdük çalacak. Saat 19.00'da ise gözler Kadıköy'de olacak. Zirveden daha fazla kopmak istemeyen Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda ligin en dişli takımlarından Başakşehir'in önüne çıkacak. Bu maç aynı zamanda Emre Belözoğlu ile Fenerbahçe'nin mücadelesine sahne olacak.
Zorlu karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Ligde bugün ayrıca 13.30'da Gaziantep-Sivas ve 16.00'da Karagümrük-Malatya maçları var.