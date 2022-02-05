Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Milli aranın sona ermesinin ardından bugün iki önemli maç oynanacak!

    Adım adım şampiyonluğa giden lider Trabzonspor bugün 16.00’da Kasımpaşa önünde sahne alacak. Fenerbahçe ise saat 19.00’da zorlu sınavda Başakşehir ile karşılaşacak.

    Ligde cumartesi ateşi

    Süper Lig'de bugün büyük bir heyecan yaşanacak. Milli maç arasının sona ermesinin ardından lider Trabzonspor sahne alacak. Adım adım şampiyonluğa giden Bordo-Mavililer evinde son haftalarda aldığı flaş skorlarla dikkatleri üzerine çeken Kasımpaşa ile karşılaşacak.

    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak maçta Zorbay Küçük düdük çalacak. Saat 19.00'da ise gözler Kadıköy'de olacak. Zirveden daha fazla kopmak istemeyen Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda ligin en dişli takımlarından Başakşehir'in önüne çıkacak. Bu maç aynı zamanda Emre Belözoğlu ile Fenerbahçe'nin mücadelesine sahne olacak.

    Zorlu karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Ligde bugün ayrıca 13.30'da Gaziantep-Sivas ve 16.00'da Karagümrük-Malatya maçları var.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ünlü sanatçının bulunduğu mekanı kurşunladılar!
    Haberler Spor Milli aranın sona ermesinin ardından bugün iki önemli maç oynanacak!
        SON DAKİKA