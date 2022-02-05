Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes açıklaması: Onlar için olmayabilir ama bizim için önemli!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi önemli açıklamalara imza attı. Çebi, "Gedson, Galatasaray'ın önceliği olmayabilir ama bizim için önemliydi. Galatasaray ve Beşiktaş sahada rekabet içerisindedir, transferde değil. Gedson transferi ne Beşiktaş'ı yukarı çeker, ne de Galatasaray'ı aşağı çeker" dedi. Çebi, "Gedson planlarımız arasında olan bir futbolcuydu. Biz geçen seneden beri bu transferi yapmayı planlıyorduk. Bugün şartlarımız yerine geldi. Başka bir takımın ilgilenmesi sonucu aldığımız bir futbolcu değil" diye konuştu. Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı, "Şenol Güneş'i severiz, Beşiktaş'a ve Türk futboluna hizmetler verdi. Fakat benim teknik direktörüm Önder Karaveli'dir. Bitti!" dedi. Daha önce kadro dışı kalan 4 oyuncu ile ilgili konuşan Çebi, "Yan tarafta koşarak; 1, 2 senedir para almayı içlerine sindirebilen arkadaşlarla yollarımızı ayırarak doğru yapmışız. Onların bu kafa yapılarıyla sahada Beşiktaş formasına hizmet etmeyecekleri aşikarmış" diyerek sözlerini tamamladı.